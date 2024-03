8. März: Seit wann wird in Russland der Internationale Frauentag gefeiert?

Russia Beyond

Im heutigen Russland wird der 8. März in Russland mit dem Frühlingsanfang und Blumenwahnsinn in Verbindung gebracht. Alle Männer gratulieren dem „schönen Geschlecht“: weiblichen Familienmitgliedern, Freundinnen, Kolleginnen. Doch die Geschichte des Feiertags ist in erster Linie mit dem Kampf um die Rechte der Frauen verbunden.

Die erste Demonstration von Frauen in Russland fand 1913 statt.

Die Kundgebung der arbeitenden Frauen in den Straßen von Petrograd (heute St. Petersburg) am 23. Februar (8. März nach gregorianischem Kalender) 1917 war praktisch der Beginn der Revolution in Russland.

Damals forderten die Frauen bessere Arbeitsbedingungen und das Wahlrecht. Und Nikolaus II. war gezwungen, es zu gewähren.

Und ab 1919 begann man in der UdSSR, die Frauen an diesem Tag zu ehren, indem die sowjetische Regierung den Internationalen Tag der Arbeiterinnen einführten, der in den 1920er Jahren zum Internationalen Frauentag wurde.

1966 wurde der 8. März in der UdSSR zu einem arbeitsfreien Tag und das ist er auch heute noch.



