Fakt des Tages: Stimmt es, dass Peter der Große in Europa ausgewechselt wurde?

Russland liebt Verschwörungstheorien, die mit der Geschichte verbunden sind. Eine der am weitesten verbreiteten behauptet, Peter der Große wurde in Europa ausgewechselt. Dies geschah angeblich in den Jahren 1697-1698, als der junge Zar auf seiner „Großen Gesandtschaft“ das Leben in Europa studierte und Ausländer in russische Dienste einlud.