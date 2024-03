Wie in der UdSSR zum ersten Mal ein Passagierflugzeug erfolgreich ins Ausland entführt wurde

Am 15. Oktober 1970 befand sich eine An-24B mit 46 Passagieren an Bord auf einem Routineflug auf der Strecke Suchumi-Batumi. Zehn Minuten nach dem Start rief ein Mann, der in der ersten Reihe saß, eine Flugbegleiterin zu sich, zeigte ihr eine Pistole und befahl ihr, den Piloten zu sagen, sie solle sofort in die Türkei fliegen.