Fakt des Tages: Es gab Bärenregimenter in Russland

In seinem Roman Auf den Bergen über das Leben der Bewohner der Wolga-Siedlungen in der Provinz Nischnij Nowgorod erzählte Pawel Melnikow-Petscherskij über den Handel, der im Kreis Sergatsch seit dem 16. Jahrhundert betrieben wurde. Nicht weniger als dreißig Dörfer verdienten ihren Lebensunterhalt mit der Ausbildung von Bären. Sie brachten den Bärenjungen verschiedene Tricks bei und traten mit ihnen auf Jahrmärkten auf. Es wird erzählt, dass diese Wunderbären sogar die Gäste bei der Hochzeit von Iwan dem Schrecklichen mit Marfa Sobakina unterhielten.

Die französischen Gefangenen, die sich während des Krieges von 1812 in Sergatsch aufhielten, sahen die dressierten Bären mit eigenen Augen. Und zunächst glaubten sie nicht, dass so etwas möglich war. Alles begann mit dem Gerücht, dass Napoleon bald neue Truppen schicken würde – gegen diese, so versprachen die Franzosen, hätten die Russen keine Chance auf einen Sieg. Worauf der örtliche Polizeihauptmann einwendete: Wenn überhaupt, dann werden wir Bärenregimenter schicken. Und er lud ein spezielles Bärenbataillon zu einer Parade ein.

Melnikow-Petscherskij beschrieb dieses Ereignis so: „Und die Bären waren nur im Sommer in der Gegend unterwegs, im Winter waren sie alle zu Hause. Der Polizeihauptmann hatte angewiesen, die Bären bis zu einem festgelegten Termin in die Stadt zu bringen. Es wurden tausend Tiere gebracht. Sie wurden in Reihen aufgestellt und man begannen, ihnen Stöcke auf die Schultern zu werfen, um ihnen zu zeigen, wie kleine Jungen Nüsse klauen. Und der Polizeihauptmann sagte zu den Franzosen: Das, sagte er, soll ihnen das Schießen und das Heranschleichen nach Art eines Jägers beibringen. Die Franzosen waren erstaunt und schrieben nach Hause, dass sie das Bärenbataillon mit eigenen Augen gesehen hatten. Von da an nannten uns die Franzosen Bären.“

Der „Gutsherr Michail Potapytsch"

Ausgebildete Bären waren echte Stars auf Jahrmärkten und verschiedenen Festen. Sie konnten nicht nur auf ihren Hinterbeinen laufen, sondern auch verschiedene „Szenen“ vorführen. Der Historiker und Archäograf Dmitrij Rowinskij beschrieb in seiner Sammlung Russische Volksszenen verschiedene Bärenkomödien. Zum Beispiel, wie sich ein Mädchen zurechtmacht: „Der Bär setzt sich auf den Boden, reibt sich mit einer Tatze die Schnauze und dreht die andere vor sich im Kreis herum – das bedeutet, dass die Jungfrau in den Spiegel schaut.“

Bären konnten bis zu fünfzig solcher Kunststücke vorführen: „einen Stock halten und ziehen und schießen, als ob es einen Bogen wär“, „wie kleine Kinder Nüsse stehlen und auf dem Bauch krabbeln, wo es trocken ist, und auf den Knien, und wo es nass ist, nachdem sie dieselben gestohlen haben, und sich dann herum wälzen“, „wie eine Frau ihrem Mann schöne Augen machen“. Und dann nahmen sie einen Hut und gingen im Kreis um das Publikum herum, um die Bezahlung für ihre Darbietung einzusammeln.

Die Bären von Sergatsch waren so beliebt, dass Katharina II. anordnete, einen Toptygin (dt.: Meister Petz), wie die Bären wegen ihres stampfenden Gangs genannt wurden, in das Wappen der Stadt aufzunehmen. Die Sergatscher Bärenbändiger selbst nannten ihre Schützlinge respektvoll Sergatscher Gutsherr Michail Potapytsch.

1866 wurden die Bärenkomödien verboten, aber die Geschichten über die Superbären, die mit ihren Talenten überraschten, blieben erhalten.

