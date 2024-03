Tscheljuskin-Expedition: 104 Menschen verbrachten zwei Monate auf einer Eisscholle und überlebten

Der Dampfer Tscheljuskin war am 10. August 1933 von Murmansk in Richtung Wrangelinsel aufgebrochen, um die Passierbarkeit gewöhnlicher Schiffe durch das arktische Eis zu testen. Das Schiff sollte Fracht auf die Insel bringen, was die Eignung des Nördlichen Seewegs für diese Art von Transporten zeigen sollte. Nur schwere Eisbrecher waren zuvor in der Lage gewesen, die gefährliche Route durchqueren, also wagte es niemand, ein normales Schiff dorthin zu schicken. Die Tscheljuskin sollte ein Pionier werden.

Am 16. Juli 1933 fuhr der Dampfer „Tscheljuskin" unter dem Kommando des Polarkapitäns W. I. Woronin und des Leiters der Expedition, des korrespondierenden Mitglieds der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, O. Yu. Schmidt, von Leningrad nach Murmansk.

An Bord des Schiffes befanden sich 104 Personen, darunter Mitglieder der Expedition und ihre Familien sowie Menschen, die auf der Wrangelinsel überwintern wollten. Sie hatten Lebensmittelvorräte für eineinhalb Jahre für die Passagiere und Vorräte für drei Jahre für die Wrangelinsel dabei.

Otto Schmidt.

Die Teilnehmer waren zuversichtlich, dass alles nach Plan verlaufen würde – die Expedition stand unter dem Kommando von Otto Schmidt, einem erfahrenen Arktisforscher, der sich schon oft im Nordpolarmeer bewährt hatte. Und zu Beginn der Reise waren die Bedingungen für die Tscheljuskin viel angenehmer als bei den ersten Vorstößen in gefährliche Gewässer: Es gab Aufklärungsflugzeuge an der Küste, der Funkverkehr funktionierte. Die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns der Expedition tendierte gegen Null, aber trotzdem ging alles schief ...

Der Weg durch das Eis

Zunächst verlief alles recht erfolgreich, doch bei der Einfahrt in die Karasee am 15. August bildete sich ein Leck im Schiff und drei Tage später stellte man fest, dass Wasser in den Rumpf eindrang. Dann bekam die Tscheljuskin aufgrund des starken Eises zwei weitere Dellen. Doch trotz der Gefahr wurde beschlossen, die Expedition fortzusetzen. Die gesamte Reise sollte etwa einen Monat dauern, und im September befand sich das Schiff bereits in der Ostsibirischen See, was dem Zeitplan der Reise entsprach.

Mitglieder der Expedition des Eisbrechers „Tscheljuskin" vor dem Auslaufen am 10. August 1933. Die Expedition des Eisbrecherdampfers Tscheljuskin wurde Teil der Entwicklung des Nördlichen Seewegs

In der Ostsibirischen See wurden sie jedoch mit einer weiteren Laune der Natur konfrontiert: Dichter Nebel und heftige Schneefälle verhinderten die Erkundung des Eises aus der Luft, so dass das Schiff fast blindlings durch das ewige arktische Eis brach.

Aus dem Album „Die heroische Reise der ‚Tscheljuskin'".

Ende September saß das Schiff in der Tschuktschensee endgültig fest – das sechs Meter dicke Eis blockierte die Weiterfahrt vollständig.

Gefangen im Eis

Der Dampfer saß mitten auf dem Meer fest und konnte sich nicht bewegen. Zunächst versuchte das Expeditionsteam, die Eisschollen zu sprengen, aber eine solche Dicke konnten selbst Ammoniumbomben, die normalerweise bei Sprengarbeiten in Minen und Steinbrüchen verwendet werden, nicht durchdringen. Der Tscheljuskin blieb nichts Anderes übrig, als im Eis festzustecken und auf günstigere Bedingungen zu warten, um freizukommen.

Expedition des eisbrechenden Dampfers "Tscheljuskin" in das Eis des Arktischen Ozeans.

„Das Eis verhält sich heute unruhig. Die Drift hat sieben Meter pro Minute erreicht. Ich weiß nicht, was uns in dieser Nacht erwartet. Das Leben ist wie auf einem Vulkan oder in einer offenen Stellung [während einer Schlacht]“, notierte Ibrahim Fakidow, einer der Ingenieure der Besatzung, in sein Tagebuch.

Das Schiff verbrachte ganze fünf Monate in dieser Position. Trotz der relativen Ruhe war Kapitän Schmidt klar, dass sich das Eis, das sie von allen Seiten umgab, jeden Moment bewegen und das Schiff versenken konnte. Ein riesiger Eiswall drohte auf das Schiff zuzusteuern, also beschloss die Besatzung, alle Passagiere und den Proviant im Voraus auf das Eis zu entladen.

Lager Tscheljuskinzew, 1934.

Der Instinkt des Kapitäns hat nicht versagt. Der 13. Februar 1934 war der letzte Tag der Tscheljuskin – das Eis zerknüllte den starken Rumpf des Dampfers wie ein rohes Ei. In nur zwei Stunden war der Dampfer gesunken und die Menschen trieben allein auf einer Eisscholle mitten im weiten Nordmeer.

Unwirtliche Isolation

Das Leben auf der treibenden Eisscholle war nicht einfach: Die Temperaturen fielen oft unter 30 Grad Celsius, die Lebensmittelvorräte waren nicht endlos, also mussten sie haushalten. Bis zur Küste waren es 130 Kilometer, aber es war unmöglich, dorthin zu gelangen und sich nur auf die Kraft der Natur zu verlassen.

Mitglieder der Besatzung des Dampfers „Tscheljuskin" unter dem Kommando von Otto Schmidt während der Zwangsüberwinterung auf einer Eisscholle im Arktischen Ozean, 1934.

Um sich das Leben irgendwie zu erleichtern, bauten die Mitglieder der Expedition eine Art Baracke direkt auf den Eisschollen – aus den Materialien, die sie auf die Wrangelinsel mitbringen wollten sowie aus den Resten der zerstörten Tscheljuskin. Fünf Kilometer von dem improvisierten Lager entfernt wurde ein Landeplatz für Flugzeuge freigeräumt, die früher oder später eintreffen sollten. Einer der Überlebenden erinnert sich an die ersten Nächte: „Man sprach über die beengten Zelte, über die Zerstörung den Untergang der Tscheljuskin. das Rette sich, wer kann, das sie durchlebt hatten, und den schrecklichen Anblick des sinkenden Schiffes. Alle waren sehr erschöpft.“

Ein von Mitgliedern der „Tscheljuskin"-Expedition organisiertes Lager auf einer Eisscholle.

Je mehr Zeit verging, desto geregelter schien sich das Leben im „Eislager“ zu gestalten – irgendwann gab es sogar eine improvisierte Redaktion einer Zeitung mit dem Titel Wir geben nicht auf!, die den Überlebenswillen der im Eis eingeschlossenen Reisenden aufrechterhalten sollte. Und abends hielt Kapitän Otto Schmidt den Männern philosophische Vorträge.

Von den ersten Tagen auf der Eisscholle an wurden auch wissenschaftliche Arbeiten durchgeführt – Hydrologen und Geodäten bestimmten alle 24 Stunden die genaue Lage des Lagers. Dies musste jeden Tag geschehen, da die Eisdrift nicht aufhörte und sich das Lager ständig verschob.

Die Rettung

Als das Lager im Eis eingerichtet wurde, wusste die Regierung bereits, dass die Tscheljuskin Schiffbruch erlitten hatte. Eine Rettungsaktion wurde vorbereitet. Man wollte mit Hilfe von 17 Flugzeugen aus der Luft nach der verschollenen Mannschaft suchen. Doch selbst aus der Vogelperspektive war es nicht einfach, das Lager zu finden: Starker Schneefall beeinträchtigte die Sicht. Außerdem driftete das Eis ständig, und es war sehr schwierig, den genauen Standort der Expeditionsmitglieder zu bestimmen.

Die Mitglieder der Expedition, die auf dem Dampfer „Tscheljuskin" verunglückt sind, bereiten sich auf die Überführung zum Festland vor (Abschluss der Rettungsaktion am 13. April 1934).

Das erste Flugzeug landete erst am 5. März auf der provisorischen Landebahn des Lagers – es war eine schwere ANT-4. Frauen und Kinder wurden zuerst evakuiert, aber der nächste Flug auf die „Insel“ konnte erst einen Monat später durchgeführt werden. Insgesamt unternahmen die Piloten mehr als zwanzig Flüge im Rahmen der Rettungsaktion. Die letzte Gruppe von Überlebenden wurde am 13. April 1934 auf das Festland gebracht. Insgesamt verbrachten die Passagiere der Tscheljuskin zwei Monate auf der Eisscholle in der Erwartung auf ihre Rettung.

Rettung der Besatzung des Dampfers „Tscheljuskin". Das Team von Nikolai Kamanin verstärkt ein Flugzeug auf einer Eisscholle.

Auf dem Festland wurden die Expeditionsteilnehmer als Helden begrüßt, ihre Rettung war vom ganzen Land mit Spannung verfolgt worden. Sieben Piloten, die an der Evakuierung der Menschen von den Eisschollen beteiligt waren, wurden zum ersten Mal in der Geschichte des Landes mit dem Titel Held der Sowjetunion geehrt. Es waren Michail Wodopjanow, Iwan Doronin, Nikolai Kamanin, Sigismund Lewanewskij, Anatolij Ljapidewskij, Wassilij Molokow und Mawrikij Slepnew.

Operation zur Rettung der Besatzung und der Expeditionsmitglieder des Dampfschiffs „Tscheljuskin". Die Arktis. Ein Flugzeug, das an der Rettung der Tscheljuskinzew teilnahm.

Die Mitglieder der Expedition wurden für ihre Widerstandsfähigkeit im Angesicht der Elemente mit dem Orden des Roten Sterns ausgezeichnet.



