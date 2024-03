3 gefangene sowjetische Generäle, die auf die Seite der Nazis überliefen

Während des Krieges gerieten mehr als siebzig Generäle der Roten Armee in deutsche Gefangenschaft. Mit Versprechungen oder Drohungen versuchten die Nazis, sie zur Zusammenarbeit zu bewegen, aber die große Mehrheit der Kommandeure blieb ihrem Eid treu.

Dennoch erklärten sich zwölf Generäle bereit, mit dem Feind zusammenzuarbeiten. Hier sind drei der bemerkenswertesten von ihnen.

1. Andrej Wlassow

Sergej Pjatakow/Sputnik Sergej Pjatakow/Sputnik

General Andrej Wlassow galt einst als talentierter und vielversprechender Militärkommandant in der UdSSR. Seine 20. Armee spielte eine nicht geringe Rolle beim Sieg über den Feind bei Moskau im Winter 1941.

Im Juli 1942 wurde der Kommandeur in der Nähe von Leningrad gefangen genommen und ging bald darauf auf die Seite der Nazis über. Die Charakterisierung der Gestapo besagte, dass er dies nicht aus politischer Überzeugung tat, sondern aus Hoffnungslosigkeit und Unfähigkeit, seine persönlichen Ambitionen zu verwirklichen.

Wie in deutschen Dokumenten vermerkt, hielt sich der General im Leben an das Prinzip Auch wenn du bis zum Hals im Schlamm steckst, verliere nicht den Kopf.

Wlassow wurde zu einer Schlüsselfigur in der russischen Kollaborationsbewegung. Er war direkt an der Gründung der Russischen Befreiungsarmee (ROA) und des Komitees zur Befreiung der Völker Russlands (KONR) beteiligt und leitete sie anschließend.

In der Sowjetunion wurde das abwertende Wort Wlássowzy für alle russischsprachigen Kollaborateure verwendet, auch wenn sie nicht der ROA oder dem KONR angehörten.

Sowjetische Truppen nahmen den General am 12. Mai 1945 auf dem Gebiet der Tschechoslowakei gefangen. Er wurde des Hochverrats für schuldig befunden und am 1. August 1946 in Moskau zusammen mit einer Gruppe von Kollaborateuren gehängt.

2. Fjodor Truchin

Archive photo Archive photo

Einer von Wlassows Komplizen, der an diesem Tag in Moskau hingerichtet wurde, war der ehemalige Generalmajor der Roten Armee Fjodor Truchin. Zu Beginn des Krieges war er stellvertretender Stabschef der Nordwestfront und wurde im Juni 1941 von den Deutschen im Baltikum gefangen genommen.

Im Lager äußerte Truchin fast sofort den Wunsch, mit den Nazis zu kollaborieren und betonte in der Folge seine antistalinistischen und antikommunistischen Ansichten (was ihn jedoch nicht daran gehindert hatte, eine erfolgreiche Karriere in den sowjetischen Streitkräften zu absolvieren).

Nachdem er als Propagandist begonnen hatte, stieg Truchin Ende 1944 zum Stabschef der Streitkräfte des KONR auf. Die Deutschen versprachen, alle russischsprachigen Kollaborateure dem Komitee zu unterstellen, aber diese Armee des Neuen Russlands ohne Bolschewiken wurde nie zu einer bedeutenden Kraft.

Am 8. Mai 1945 nahmen tschechoslowakische Partisanen den Kommandeur in der Nähe von Prag gefangen und übergaben ihn am nächsten Tag an sowjetische Truppen.

3. Boris Richter

Archive photo Archive photo

Die geheimnisvollste unter den Biographien der Verräter-Generäle ist die von Generalmajor Boris Richter. Der Stabschef des 6. Infanteriekorps war in der Ukraine im Einsatz und galt ab Juni 1941 als vermisst.

Erst 1943 fanden die sowjetischen Sicherheitsdienste heraus, dass Richter gar nicht gefallen, sondern gefangen genommen worden war und mit dem Feind zusammenarbeitete. Der ehemalige General der Roten Armee, der sehr gut Deutsch und Polnisch sprach, leitete unter dem Namen Rudajew die Geheimdienst- und Sabotageschule der Abwehr in Warschau.

Im selben Jahr wurde er in der Sowjetunion in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Das Urteil konnte jedoch nicht vollstreckt werden – Richter verschwand in den letzten Tagen des Krieges spurlos.



