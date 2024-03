Wer war Russlands Falscher Dmitrij?

Russia Beyond

Dieser Name wird mit der schwierigsten Zeit in der russischen Geschichte assoziiert, der „Zeit der Wirren“, als die Existenz des Landes bedroht war. In dieser Zeit gab sich der Falsche Dmitrij als Erbe Iwans des Schrecklichen aus, um die Macht zu übernehmen.

Wer war der ECHTE Dmitrij?

Alles begann in der kleinen Stadt Uglitsch, die heute oft als der Ort genannt wird, an dem die Zeit der Wirren begann.

Ende des 16. Jahrhunderts. Iwan der Schreckliche ist bereits tot und sein Sohn Fjodor, der keine Nachkommen hat, regiert das Land. Gerüchten zufolge war Fjodor nicht in der Lage, selbst zu regieren, so dass Boris Godunow, sein Berater, für viele politische Fragen zuständig war.

Michail Nesterow. Fürst Dmitrij, 1899. Public domain Public domain

Der einzige verbliebene Erbe der Rurikiden-Dynastie war der junge Fürst Dmitrij, der mit seiner Mutter und ihrer mächtigen Familie nach Uglitsch verbannt worden war. Im Jahr 1591 starb er unvermittelt im Alter von acht Jahren an einer Stichwunde am Hals. Die Umstände seines Todes waren jedoch unklar. Die offizielle, von Zeugen bestätigte Version besagt, dass er einen epileptischen Anfall erlitt, während er Swajka spielte, ein beliebtes Volksspiel, bei dem man ein Messer oder eine Speerspitze in einen Metallring werfen muss.

Eine andere Version verbreitete sich jedoch sofort im Volk: Dass es Boris Godunow war, der die Ermordung des Fürsten arrangiert hatte, um die gesamte Macht in seinen Händen zu konsolidieren.

Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort

Der Falsche Dmitrij hätte wahrscheinlich keinen Erfolg gehabt, wenn die politischen Verhältnisse in Russland zu dieser Zeit nicht so kompliziert gewesen wären. Seit der Thronbesteigung von Zar Fjodor wetteiferten die Eliten (die Bojaren aus den Adelsfamilien) miteinander um die Macht. Nach dem Tod Fjodors im Jahr 1598 verschärften sich die Auseinandersetzungen noch weiter. Im selben Jahr wurde Boris Godunow vom Semskij Sobor, der Versammlung des Adels und der Feudalherren, zum neuen Zaren gewählt, da viele ihn unterstützten.

Godunows Regierung hatte zwar einige außenpolitische Erfolge zu verzeichnen, sah sich jedoch mit einer tiefen wirtschaftlichen und sozialen Krise konfrontiert. Infolgedessen wurde die große Hungersnot von 1601-1603 vom gläubigen russischen Volk als Strafe Gottes für die Sünden des neuen (und illegitimen?) Zaren empfunden, der nicht wie alle anderen Zaren von Gott gesalbt, sondern von Sterblichen gewählt worden war.

In dieser turbulenten Zeit war das Erscheinen des auf wundersame Weise überlebenden Fürsten, des „wahren“ Thronfolgers, der das Land retten würde, genau das, was alle brauchten... Noch bevor der Falsche Dmitrij auftauchte, kamen Gerüchte auf, dass Fürst Dmitrij tatsächlich noch am Leben sei, sich aber vor seinen Mördern versteckt hielt.

Wer steckte hinter dem Falschen Dmitrij?

Im Laufe der Jahrhunderte haben die Historiker verschiedene Theorien darüber aufgestellt, wer der Mann war, der sich als Fürst Dmitrij ausgab. Einige glaubten, dass es wirklich Dmitrij war, andere hielten ihn für einen Bastard des polnischen Königs Stephan Báthory.

Schauspieler Alexander Solowijew als falscher Dmitrij im Film „Boris Godunow“. Sergej Bondartschuk/Mosfilm, 1986 Sergej Bondartschuk/Mosfilm, 1986

Eine der am weitesten verbreiteten Versionen (die auch in Alexander Puschkins Drama Boris Godunow dargestellt wird) besagt jedoch, dass der Falsche Dmitrij ein Mönch namens Grigorij Otrepjew aus dem Moskauer Tschudow-Kloster war. Er stammte aus Litauen und war, bevor er Mönch wurde, Diener eines Mitglieds der Romanow-Familie (eben jener Romanows, die später die Herrscherdynastie werden sollten). Und da Boris Godunow die Romanows verfolgte, damit sie nicht intrigierten und seine Macht an sich rissen, beschloss Otrepjew, sich im Kloster zu verstecken. Und das Tschudow-Kloster galt tatsächlich als angesehenes Kloster, in dem vor allem adelige Leute Gott dienten.

Da er sich in Moskau in unmittelbarer Nähe von Boris Godunow nicht wirklich sicher fühlte, floh Otrepjew nach Kiew und dann nach Polen (damals Teil der Rzeczpospolita, des Königreichs Polen und des Großfürstentums Litauen).

Wie der Falsche Dmitrij entstand

Nikolai Newrew. Der falsche Dmitrij I. im Haus von Adam Wisniowiecki, 1876. Public domain Public domain

Wie im Jahr 1603 der polnische Adlige Adam Wiśniowiecki „herausfand“, war sein neuer Diener in Wirklichkeit der überlebende Fürst Dmitrij. Es ist nicht klar, ob es ihm jemand gesagt hat oder ob es der Falsche Dmitrij selbst war, der es ihm mitteilte.

Wiśniowiecki stellte den jungen Mann dem polnischen König Sigismund III. Wasa vor. Dieser erkannte schließlich den Anspruch des Falschen Dmitrij auf den russischen Thron an und bot seine Hilfe an, wenn er Polen im Erfolgsfall Westrussland überlassen würde.

Nikolai Nevrev. Falscher Dmitrij I. schwört Sigismund III. die Einführung des Katholizismus in Russland, 1874. Kunstmuseum Saratow Kunstmuseum Saratow

Der Falsche Dmitrij versprach außerdem, die Tochter des Heerführers, Marina Mniszech, zu heiraten (ihre Liebe und ihre Rolle in der Zeit der Wirren ist auch in der Kultur ein beliebtes Motiv). Unterstützt von einer Armee polnischer Söldner und Kosaken drang der Falsche Dmitrij in Russland ein. Mehrere Städte ergaben sich ihm kampflos, aber er gewann auch einige Schlachten.

Wie der Falsche Dmitrij den russischen Thron bestieg

Während die Armee des Zaren gegen die Truppen des Falschen Dmitrij kämpfte, starb Zar Boris Godunow. Es stellte sich heraus, dass viele Menschen bereits Dmitrij unterstützt hatten, und Godunow-Anhänger stellten sich tatsächlich auf Dmitrijs Seite und töteten Godunows Erben und Familie.

Klawdij Lebedew. Der falsche Dmitrij betritt Moskau am 20. Juni 1605, 1890er Jahre. Public domain Public domain

So kam es, dass 1605 der Falsche Dmitrij in den Moskauer Kreml einzog und von den Kirchen mit festlichem Geläut begrüßt wurde. Bald darauf wurde Dmitrij zum russischen Zaren gekrönt. Und dann heiratete er Marina Mniszech, die zur Zarin gekrönt wurde.

Der Falsche Dmitrij regierte Russland weniger als ein Jahr lang. Während sich in Moskau Gerüchte über die Herkunft dieses Mannes verbreiteten, gab seine Mutter, die ihn in der Vergangenheit unterstützt hatte, schließlich zu, dass er ein Hochstapler war. Der Bojar Wassilij Schujskij arrangierte daraufhin eine Verschwörung und die Ermordung des Falschen Dmitrij.

Konstantin Makowskij. Die Ermordung des falschen Dmitri, 1906. Public domain Public domain

Die Leiche des Ermordeten wurde in ganz Moskau herumgetragen und verspottet. Einige Moskauer waren schockiert und weinten, weil viele ihn als Zar akzeptiert und an ihn geglaubt hatten.

Und es war Wassilij Schujskij, der der nächste russische Zar werden sollte.

Wer war der Falsche Dmitrij II.?

Mit der Ermordung des Falschen Dmitrij war die Zeit der Wirren noch nicht zu Ende. Im Jahr 1607 tauchte ein neuer Hochstapler auf, der sich als russischer Zar ausgab und wie durch ein Wunder ein Mordanschlag in Moskau überlebte. Seine wahre Persönlichkeit war noch geheimnisvoller als die des ersten Dmitrij. Höchstwahrscheinlich steckten Gegner von Schujskij hinter ihm.

Sergej Iwanow. In Zeiten der Unruhen, 1886. Public domain Public domain

Er wurde auch vom polnischen König unterstützt, und Marina Mniszech erkannte ihn als ihren Ehemann an. Der Falsche Dmitrij und seine Armee eroberten Stadt für Stadt und brachten schließlich einen großen Teil des russischen Staates unter ihre Kontrolle. Er errichtete auch ein riesiges Lager und eine hölzerne Kirche in der Nähe von Moskau, im Dorf Tuschino (daher wird der Falsche Dmitrij II. häufig auch als Rebell von Tuschino bezeichnet).

Alle seine Versuche, Moskau einzunehmen, blieben jedoch erfolglos. Im Jahr 1610 wurde der Falsche Dmitrij II. bei einer Jagd getötet.

Es gab noch weitere Falsche Dmitrijs

Es gab noch mehrere andere Hochstapler, die sich Dmitrij nannten und versuchten, die Macht an sich zu reißen und Revolten anzuzetteln. Der Falsche Dmitrij III. und der Falsche Dmitrij IV. traten 1611-1612 auf die politische Bühne, aber keiner von ihnen hatte ernsthaften Erfolg. Außerdem gab es Hochstapler, die sich als andere Personen ausgaben, wie der Sohn von Zar Fjodor (den er gar nicht hatte).

Die Zeit der Wirren war jedoch noch nicht vorbei. Ein russisch-polnischer Krieg stand bevor, und erst im Jahr 1613 bestieg der neue Zar Michail Romanow den Thron.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.