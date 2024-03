Wie Napoleon Russland mit Falschgeld überschwemmte

Gedruckt in Paris

In Krieg und Frieden beschrieb Lew Tolstoi, wie Napoleon Befehle erteilte, darunter den, „es sollten möglichst schnell die bereits angefertigten falschen russischen Banknoten herbeigeschafft werden, damit sie in Russland in Umlauf gesetzt werden könnten“. Und dies hatte der Schriftsteller sich nicht ausgedacht. Der Kaiser bediente sich tatsächlich dieser Taktik und das nicht zum ersten Mal: Bereits vor der Invasion des Russischen Reiches wurden auf seinen Befehl hin preußische Münzen geprägt und englische und österreichische Banknoten gedruckt.

Napoleon1806. Jean Baptiste Édouard Detaille Jean Baptiste Édouard Detaille

Einer Version zufolge begann der Druck des gefälschten russischen Geldes kurz vor dem Einmarsch in der Pariser Druckerei, die vom Bruder von Napoleons Geheimsekretär Agathon Fain geleitet wurde. Die Druckplatten wurden von dem Graveur Lale hergestellt: In einem Monat fertigte er siebenhundert solcher Platten an. Niemand wusste von diesem Unternehmen, außer dem Leiter der Abteilung des Polizeiministeriums Charles Demaret. Sie arbeiteten reibungslos: Sie druckten die Fälschungen, warfen sie auf den schmutzigen Boden und zerknüllten sie – so wurden sie den bereits im Umlauf befindlichen Geldscheinen ähnlich.

Einem anderen Bericht zufolge wurde nur ein Teil der Fälschungen in Paris gedruckt, und die Druckerei reiste dann nach Warschau und Vilna, um näher am Feindesland zu sein.

In 34 Waggons verladen, reisten die gefälschten Geldscheine mit Napoleons Armee nach Russland. Die Franzosen planten, mit diesem Geld Essen und Unterkunft zu bezahlen und waren bereit, neues Falschgeld zu drucken. Es gibt eine Legende, dass die Moskauer Altgläubigen Napoleon als Befreier empfingen – dafür schenkte er ihnen eine mobile Druckerpresse. Und die „Rubel“ wurden angeblich im Dorf Preobraschenskij herausgegeben.

Zu hohe Qualität

Falschgeld. Archive photo Archive photo

Nur sehr aufmerksame Menschen konnten erkennen, dass sie eine Fälschung vor sich hatten. Außerdem war sie von besserer Qualität als die echten Banknoten. Erstens hatte das Papier einen eleganten blauen Farbton und zweitens wurden sie auf moderneren Druckerpressen gedruckt, so dass die Fälschungen gleichmäßigeres Textlayout und Prägung sowie gute Wasserzeichen aufwiesen. Sogar das Siegel des Beamten mit einem kaum wahrnehmbaren Riss, das auf echtes russisches Geld aufgebracht wurde, haben sie verbessert. Und anstelle einer echten Unterschrift wurde eine Gravur verwendet.

Falschgeld. Archive photo Archive photo

Die Banknotenfälscher scheiterten an der Unterschrift: Sie beherrschten die russische Sprache nicht, so dass ihnen die Verwechslung der Buchstaben gar nicht auffiel. Was ist das auch für ein Unterschied – Spiridot statt Spiridon. Und wer klärt, warum dem Überbringer der staatlichen Banknote 25 Rubel „хоЛячею монетою“ statt „хоДячею монетою“ (dt.: in Kurantmünzen)“ gezahlt werden sollten.

Eins zu vier

Blick auf den Moskauer Kreml von der Steinbrücke aus. Fjodor Alexejew Fjodor Alexejew

Das Erstaunlichste ist, dass die Offiziere der französischen Armee ihre Gehälter mit denselben Falschgeld ausgezahlt bekamen. Und sie versuchten, es so schnell wie möglich loszuwerden, indem sie es gegen Gold und Silber eintauschten. Darüber hinaus eröffneten die Franzosen an der Steinernen Brücke in Moskau Wechselstuben, in denen Fünf-Rubel-Scheine zum Preis von einem Silberrubel verkauft wurden.

Doch selbst diejenigen, die sich bereit erklärten, ihnen Viehfutter zu verkaufen, verlangten Münzen und keine Geldscheine. Das Papiergeld war zu stark von den Schwankungen des Finanzmarktes betroffen: 1797 wurde ein Rubel in Banknoten für 75,5 Kopeken in Silber umgetauscht. Paul I. befahl, den gesamten Bestand an Papiergeld zu vernichten – etwa 5 Millionen Rubel wurden verbrannt. Auch das Einschmelzen von kostbaren königlichen Tafelgeschirr in Silbermünzen half nicht. Die Inflation in Russland nahm weiter zu, und zu Beginn des Krieges war ein Rubel in Banknoten kaum mehr als 25 Kopeken wert.

Regimentskasse der Fälschungen

Ein Trödelmarkt in Moskau. Wladimir Makowskij Wladimir Makowskij

Es wird angenommen, dass Napoleon während des Rückzugs aus Russland die Vernichtung des Falschgelds anordnete, das noch nicht in Umlauf gebracht worden war. Aber die Fälschungen, die bereits ausgegeben worden waren, blieben auch nach dem Krieg im Umlauf. Von 1813 bis 1817 wurde gefälschte Banknoten in einem Wert von mehr als 5,5 Millionen Rubel gefunden. Und wie viele darüber im Umlauf blieben oder sich einfach in den Händen der Einwohner des Landes befanden, ließ sich unmöglich feststellen. Im ersten Jahr nach dem Krieg akzeptierten die Banken sogar Fälschungen, die dem echten Geld gleichgestellt waren. Die „Napoleons“ fanden sich sogar in den Regimentskassen der aus Frankreich zurückkehrenden russischen Truppen: etwa 300.000 von 1,5 Millionen Rubeln erwiesen sich als Fälschungen.

Links ist Original dargestellt, rechts - Falschgeld. Archive photo Archive photo

Der Wechselkurs des Papierrubels sank weiter: 1815 lag er bei 20 Kopeken in Silber. Der Finanzminister Dmitrij Gurjew schlug einen Rettungsplan vor: Er wollte die Banknoten ersetzen und ein Unternehmen gründen, das das Monopol für den Druck von Geldscheinen besaß. So entstand 1818 per Dekret von Alexander I. die Expedition zur Herstellung staatlicher Wertpapiere: Sie gab Papiergeld für alle Territorien des Russischen Reiches heraus, entwickelte das Design, fertigte das Papier und druckte die Banknoten.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.