Stimmt es, dass Russen gegen Bären kämpften?

Die Bärengaudi ist eine uralte russische Unterhaltung, die einst vom ganzen Volk, vom Bauern bis zum Bojaren, geliebt wurde. Die Aufführung wurde auch zwar häufig nur zur Unterhaltung gezeigt, aber nicht selten waren Bärenforscher unter den Gästen. Die Dompteure, die medwédtschiki (dt.: Bärenbändiger) genannt wurden, fingen oder kauften Bärenjunge und dressierten sie zu Zirkustieren. Diese Arbeit war ein echtes Geschäft – und zwar ein ziemlich grausames.

Wie man einen Bären zähmt

Bären gab es in den russischen Wäldern reichlich und sie waren leichter zu dressieren als andere Wildtiere. Kleine Bärenjunge wurden im Wald gefangen und zu einem Preis von ein bis vier Rubel an Dompteure verkauft. Ein großer und gelehrter Bär konnte mehr als einhundert Rubel kosten – das waren die Preise am Ende des 19. Jahrhunderts. Zum Vergleich: Im Jahr 1884 verdiente ein Universitätsdozent etwa 83 Rubel im Monat.

Skomorochs in einem Dorf. Autor: François Nicholas Riss. Das Tropinin-Museum. Das Tropinin-Museum.

Die Methoden, mit denen die kleinen Bären abgerichtet wurden, waren alles andere als human. Um den Tieren das Stehen und Gehen auf den Hinterbeinen beizubringen, wurden ihre Hintertatzen mit Fußlappen umwickelt, sie in einen Kupferkäfig gesperrt und dessen Boden erhitzt. Wenn der Boden anfing, die vorderen, ungeschützten Vordertatzen zu verbrennen, stellten sich die Jungtiere auf ihre Hintertatzen, die in den Fußlappen steckten. Der Dompteur schlug in diesem Moment ein Tamburin. Wenn die Jungtiere aus dem Käfig entlassen wurden und den Klang eines Tamburins hörten, begannen sie reflexartig, auf ihren Hintertatzen zu laufen.

Nach dieser „Ausbildung“ wurden die Krallen und Zähne der Bären abgefeilt und ihnen ein Ring durch Nase und Lippen gesteckt. Das Ziehen an dem Ring verursachte dem Bären große Schmerzen und er wurde dadurch gezwungen, die Anweisungen zu befolgen. Den Bären, die nicht vollständig gezähmt werden konnten, wurden die Augen ausgestochen, um den Aufpasser zu schützen.

„Das alte Moskau. Bärenhüter“ von Apollinarij Wasnezow. Private Sammlung Private Sammlung

Die Bärengaudi

Die Bärengaudi war in drei Teile gegliedert: die Bärenkomödie, die Bärenhatz und der Bärenkampf. Die Bärenkomödie war ein Spiel von Szenen, in denen der Bär einen Menschen imitierte und sein Dompteur die Aufführung mit Erklärungen begleitete. So beschrieb der Historiker Dmitrij Rowinskij in der Geschichte Die Ankunft des Dompteurs mit dem Bären die Komödie: „Nun, Mischenka, beginnt der Dompteur, verneige dich vor den ehrlichen Herrschaften und zeige deine Wissenschaft! Zeige, was dir in der Schule vom Abt beigebracht wurde, mit welchem Verstand er dich ausgestattet hat. Und wie ein keusche Jungfrau wirst du erbleichen, erröten, in den Spiegel schauen, dich hübsch machen. Der Bär setzt sich auf den Boden, reibt sich mit einer Tatze die Schnauze und dreht die andere vor sich im Kreis herum – das bedeutet, dass die Jungfrau in den Spiegel schaut.“

Bärenkomödie. Public domain Public domain

Auf diese Weise erwecken die Bären den Eindruck, dass sie die menschliche Sprache wirklich verstehen.

Ein weiterer traditioneller Teilnehmer der Bärenkomödie war ein Junge, der eine Ziege spielt. Der Lehrling des Dompteurs trug einen Sack, durch den ein Stock mit einem falscher Ziegenkopf mit Hörnern gesteckt war. An dem Kopf war eine hölzerne Zunge befestigt, die ein lautes Geräusch verursachte. Der Junge im Kostüm lief um den Bären herum und verspottete ihn, indem er ihn mit seinen Hörnern stieß und ihn neckte. Der Bär knurrte und streckte sich zu seiner vollen Größe, aber der Dompteur zog an dem Ring und das Tier begann zu tanzen. Nachdem die Show vorbei war, sammelte der Bär die Spenden des Publikums in den Hut seines Herrn.

Public domain Public domain

Bärenkampf

Nicht alle Shows mit dem Bären endeten problemlos. Manchmal rang der Dompteur mit dem Tier und er hatte großes Glück, dass er die Show ohne Knochenbrüche beendete. Aber es gab auch solche Dompteure, die mit untrainierten, wilden Bären in den Kampf zogen!

Ein Mann mit einer Heugabel oder einem Speer wurde in eine ummauerten Manege platziert und ein wilder Bär wurde auf ihn gehetzt. Wenn der Kämpfer den Bären tötete, erhielt er Geld aus der Schatzkammer des Herrschers, das ausreichte, um einen guten Stoff für einen Kaftan zu kaufen, und wurde in die königlichen Weinkeller gelassen. Wenn der Kämpfer Pech hatte, starb er. Dieser Spaß wurde Bärenkampf genannt und war bis ins 18. Jahrhundert hinein beliebt, bis er wegen seiner Grausamkeit verboten wurde. Aber zu seiner Zeit schien eine solche Unterhaltung völlig normal gewesen zu sein. Erstens gingen die Jäger allein auf eine echte Bärenjagd. Zweitens waren solche Aufführungen freiwillig. Sie wurden in der Regel bei Hofe abgehalten, und so wurden meist Leute von des lówtschij pputj – der für die Treibjagd und die königlichen Fanggründe zuständigen Abteilung – zum Kampf gegen den Bären gerufen. Und diese Bediensteten waren schließlich Profis!

Aquarell von N. Samokisch. Public Domain Public Domain

Verurteilung und Verbot

Im Domostroj – einer Sammlung von Ratschlägen für alle Lebensbereiche, die im 16. Jahrhundert geschrieben wurde – werden Bärengaudis verurteilt. Der Autor bezeichnet sie als Gottes ekelhaftes Geschäft und setzt die Bärenbändiger sogar mit Zauberern und Wahrsagern gleich, denen die heilige Kommunion in der Kirche für sechs Jahre entzogen wurde, wenn sie erwischt wurden.

Trotzdem erwies sich die Tradition als sehr hartnäckig und beliebt bei der Bevölkerung – ganze Dörfer versammelten sich, um die Auftritte der Bären zu sehen.

Im Jahr 1867 wurde die Bärengaudi dank der Arbeit von Tierschutzvereinen und eines Senatsbeschlusses, der die Bärengaudi untersagte, offiziell verboten. Dennoch verschwand diese Art des Vergnügens bis in die 1930er Jahre nicht vollständig.

Michail Prischwin/Das Staatliche Literaturmuseum Michail Prischwin/Das Staatliche Literaturmuseum



