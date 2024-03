Wie Russland Europa von Napoleon befreite (BILDER)

Der Auslandsfeldzug der russischen Armee in den Jahren 1813-1814 war eine natürliche Fortsetzung des Vaterländischen Krieges von 1812, in dem Napoleons „Grande Armée“ in den Weiten Russlands vollständig vernichtet wurde.

„Wir haben Russland verlassen und marschieren jetzt in fremde Länder, aber nicht, um sie zu erobern, sondern um sie zu retten... Bisher haben wir für die Ruhe unseres Vaterlandes gekämpft, jetzt werden wir für die Ruhe ganz Europas kämpfen“, schrieb der Offizier Wassilij Norow über den Beginn des Auslandsfeldzugs der russischen Armee im Januar 1813.

Zu diesem Zeitpunkt waren von der einst „großen Armee“ Napoleons, die im Juni 1812 in das Russische Reich einmarschiert war, nur noch klägliche Reste übriggeblieben. Der Kaiser überließ sie ihrem Schicksal und fuhr nach Paris, um neue Kräfte zu sammeln.

Napoleons Rückzug aus Russland. Adolph Northen Adolph Northen

Die Russen waren entschlossen, die Notlage Bonapartes auszunutzen und seine Vorherrschaft in Europa zu beenden. „Der Rhein, die Alpen und die Pyrenäen sind die natürlichen Grenzen Frankreichs; alles andere darf nicht in Napoleons Reich einbezogen werden oder unter seinem direkten Einfluss bleiben“, argumentierte Karl Nesselrode, Staatssekretär von Zar Alexander I. und zukünftiger Außenminister des Reiches.

In erster Linie wollte Alexander I. die formellen Verbündeten Frankreichs – Preußen und Österreich – auf seine Seite ziehen. Diese Staaten hatte Napoleon in früheren Feldzügen besiegt und sie gezwungen, im Sinne seiner Politik zu handeln und sogar ihre Truppen für einen Feldzug nach Russland zur Verfügung zu stellen.

Russische Armee bei der Überquerung des Flusses Niemen im Dezember 1812. Pawel Demidow Pawel Demidow

Am 28. Februar 1813 schlossen das Russische Reich und Preußen in Kalisz ein Militärbündnis, und bereits am 4. März vertrieben ihre Truppen gemeinsam die französische Garnison aus Berlin. „Wie viele herzliche Händedrücke und Umarmungen, wie viele Tränen der aufrichtigen Freude, wie viele Ausrufe: Gott sei Dank, wir sind wieder frei!“, schrieb damals eine deutsche Zeitschrift.

Der Militärfeldzug war für die alliierten Truppen sehr erfolgreich. Sie rückten fast ungehindert durch die deutschen Gebiete vor. Außerdem hatte die russische Armee bereits im Januar vollständig das Großherzogtum Warschau besetzt, das Napoleon 1807 aus den von Preußen und Österreich eroberten Gebieten geschaffen hatte.

Preußisches Freikorps Lützow. Richard Knötel Richard Knötel

Die Situation änderte sich mit der Rückkehr des französischen Kaisers in das Kampfgebiet, nachdem es ihm gleichwohl gelungen war, eine neue Armee zu rekrutieren. Im Mai 1813 fügte er den Alliierten in den Schlachten von Lützen und Bautzen empfindliche Niederlagen zu.

Daraufhin einigten sich die Parteien auf einen mehrmonatigen Waffenstillstand. Die Kämpfe wurden vorübergehend eingestellt und in Prag begannen unter österreichischer Vermittlung sogar Friedensverhandlungen.

Russische Kosaken in Bautzen. Bogdan Willewalde Bogdan Willewalde

Die Alliierten verlangten von Napoleon, von der französischen militärischen und politischen Präsenz in Italien und Holland abzulassen, den Rheinbund der von Frankreich abhängigen deutschen Staaten aufzulösen, die Liquidation des Herzogtums Warschau zu akzeptieren und die Dynastie der Bourbonen auf dem spanischen Thron wiederherzustellen.

Diese Forderungen erschienen dem Kaiser überzogen. Der Krieg brach erneut aus, und nun kämpfte neben Russland und Preußen auch das Kaiserreich Österreich gegen die Franzosen.

Friedenskongress von Prag. Rijksmuseum Rijksmuseum

Der Sommer-Herbst-Feldzug von 1813 verlief für die gegnerischen Seiten mit unterschiedlichem Erfolg. Napoleon besiegte die alliierten Truppen bei Dresden, aber letzteren gelang es, das Korps von General Vandamme bei Kulm zu niederzuringen und bei Dennewitz die Truppen von Marschall Ney, die auf Berlin marschierten, vernichtend zu schlagen.

Die entscheidende Schlacht des Feldzugs und der gesamten sechsten antifranzösischen Koalition war die Völkerschlacht bei Leipzig am 16. und 19. Oktober. An ihr nahmen etwa eine halbe Million Menschen teil: auf der einen Seite die Franzosen und ihre italienischen und deutschen Verbündeten, auf der anderen Seite die Russen, Preußen, Österreicher und mit ihnen die Schweden, die beabsichtigten, Norwegen von den napoleonfreundlichen Dänen zu übernehmen.

Schlacht von Kulm. Alexander Kotzebue Alexander Kotzebue

„Das Feuer war schrecklich! Die Kanonenkugeln und Granaten fielen wie Hagel. Andere Momente erinnerten an Borodino“, schrieb der Adjutant von General Nikolai Rajewskij Konstantin Batjuschkow. „Für mich waren es schreckliche Momente, vor allem die, in denen der General mich mit Befehlen zu dieser und jener Seite schickte, einmal zu den Preußen, dann zu den Österreichern, und ich ritt allein über die Haufen mit den Körpern der Toten und Sterbenden ... Etwas Schrecklicheres als dieses Schlachtfeld habe ich in meinem Leben noch nie gesehen und werde es auch lange nicht mehr sehen.“

Mitten in der Schlacht schlugen sich die Militärkontingente der Königreiche Sachsen und Württemberg auf die Seite der antifranzösischen Koalition. Dieser Schritt war einer der Hauptgründe für die Niederlage von Napoleon, der schließlich bis zu 80.000 Soldaten verlor. Die Verluste der Alliierten werden auf 54.000 geschätzt.

Schlacht bei Leipzig auf den Wachauer Höhen. Wladimir Moschkow Wladimir Moschkow

Nach Leipzig musste sich Napoleon auf das Gebiet Frankreichs zurückziehen. Unter den Schlägen der Koalition, zu der neben Sachsen und Württemberg auch Bayern gehörte, fiel die Rheinunion. Im Dezember befreiten russische Truppen die Niederlande.

Im Januar 1814 fanden die Kämpfe bereits auf französischem Boden statt. In der Schlacht von Brienne am 29. Januar wurde Bonaparte von den durchgebrochenen Kosaken fast niedergestochen – der Kaiser musste mit seinem Säbel dagegenhalten.

Überfall der Kosaken auf Napoleon während der Schlacht von Brienne. Public Domain Public Domain

Mit aller Macht versuchte Napoleon, die „Flammen des Volkskrieges“ zu entfachen. „Vernichtet jeden einzelnen Soldaten der Koalitionsarmee, und ich verspreche euch eine glückliche Herrschaft“, hieß es in seinem geheimen Befehl an die Bewohner der besetzten Gebiete.

Es gelang jedoch nicht, französische Bürger zum Kampf zu bewegen. Die Alliierten versuchten, Gewalt gegen die lokale Bevölkerung zu vermeiden und betonten auf jede erdenkliche Weise, dass sie nicht gegen das Volk, sondern ausschließlich gegen Napoleon kämpften.

Episode des Frankreich-Feldzugs. Horace Vernet Horace Vernet

Dem Kaiser gelang es dennoch, dem Feind schmerzhafte Schläge zu versetzen – im Februar wurden die Koalitionsstreitkräfte bei Vauchamps und bei Montereau besiegt. Doch das Übergewicht der Alliierten an Männern und Waffen war zu diesem Zeitpunkt bereits überwältigend.

Am 30. März fand die Erstürmung von Paris statt. Die Schlüsselrolle bei der Einnahme der französischen Hauptstadt spielten die russischen Truppen, die bei der Schlacht mehr als sechstausend Menschen verloren. Am nächsten Tag betrat Zar Alexander I. feierlich die Stadt.

Russische Truppen rücken 1814 in Paris ein. Aleksej Kiwschenko Aleksej Kiwschenko

Napoleon, der mit seiner kleinen Armee mehrere hundert Kilometer entfernt war, hatte keine Zeit, der Garnison zu Hilfe zu kommen. Als er erkannte, dass die Sache verloren war, dankte er am 6. April 1814 ab.

Die Ära der französischen Vorherrschaft in Europa war vorbei. Russland, Österreich und Preußen schlossen die Heilige Allianz und verpflichteten sich, gemeinsam den Frieden und das Gleichgewicht der Mächte auf dem Kontinent aufrechtzuerhalten sowie Revolutionen, den Sturz herrschender Dynastien und die Revision der nationalen Grenzen zu verhindern.

Obwohl die neue internationale Ordnung nur ein paar Jahrzehnte dauerte, war sie ein echtes Geschenk für die von den ständigen Kriegen erschöpften Europäer.

Abdankung von Napoleon in Fontainebleau. François Bouchot François Bouchot



