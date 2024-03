Wie die UdSSR ein atomgetriebenes Luftschiff bauen wollte

Russia Beyond

Ein riesiges Luftschiff mit einem Atomantrieb und fast zweitausend Menschen an Bord – so sah die UdSSR die Zukunft der Luftschiffe. Wir erzählen Ihnen von einer der riskantesten Ideen der sowjetischen Ingenieure.

Die Blütezeit der Luftschifffahrt war in den 1910er bis 1930er Jahren – sowohl in der Welt als auch in der UdSSR. Graf Ferdinand von Zeppelin, ein deutscher Unternehmer, war der erste, der die Serienproduktion aufbaute. Später wurde sein Name fest mit Luftschiffen verbunden, weshalb sie den Beinamen Zeppelin erhielten. Während der gesamten Zeit der Serienproduktion absolvierten zivile Luftschiffe etwa 2.500 Tausend Flüge und transportierten mehr als 28.500 Menschen.

Luftschiff USSR-V6 „Osoawiachim“ im Flug über Moskau. Iwan Schagin/Sputnik Iwan Schagin/Sputnik

Vom Rekord zum Absturz

1929 gelang es dem Luftschiff Graf Zeppelin, in 20 Tagen die Erde zu umrunden, wobei es nur drei Zwischenlandungen gab. Der Weltrekord für die Flugdauer wurde jedoch von der sowjetischen UdSSR-V6 „Osoawiachim“ aufgestellt – sie konnte 130 Stunden in der Luft verbringen, ohne zu landen.

Luftschiffe flogen nicht nur länger, sie wurden auch immer größer und hatten eine höhere Nutzlast. Das größte Luftschiff war der riesige Zeppelin der Hindenburg-Klasse aus den 1930er Jahren. Es war mit einem Ozeandampfer vergleichbar und ließ vermuten, dass ein massiver Atomreaktor, ein Motor und einen massiver biologischeren Schutz perfekt auf einen solchen Giganten passen würden.

Luftschiff USSR-V6 „Osoawiachim“ im Flug über Moskau. Jakow Chalip/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Man ging davon aus, dass Atomluftschiffe wie früher mithilfe von Helium in die Luft gehoben werden würden, so dass die Masse des Geräts selbst und des Reaktors in seinem Inneren keine große Rolle spielte. Aus diesem Grund hielten viele die Idee für durchaus realisierbar. Aber die Vorteile lagen auf der Hand: Dank des Atomreaktors würde das Luftschiff ein konstantes Gewicht und eine unbegrenzte Reichweite haben.

Außerdem sah man in Atomluftschiffen die Möglichkeit, schwer zugängliche Gebiete zu erschließen. Der Italiener Umberto Nobile, der im Büro Dolgoprudnyj in der Nähe von Moskau arbeitete und das Luftschiff Norwegija baute, bemerkte: „Es gibt mindestens ein weiteres Land auf der Welt, in dem Luftschiffe entwickelt und eingesetzt werden könnten. Das ist die Sowjetunion mit ihrem riesigen, meist flachen Territorium... Vor allem im Norden Sibiriens trennen große Entfernungen eine Siedlung von der anderen. Das erschwert den Bau von Straßen. Aber die Wetterbedingungen sind sehr günstig für Luftschiffflüge.“

Die Besatzung des Luftschiffs USSR-V6. Public Domain Public Domain

Doch seine Hoffnungen erfüllten sich nicht. In den späten 1930er Jahren wurde der Bau von Luftschiffen nach einer Reihe von großen Abstürzen in verschiedenen Teilen der Welt einfach eingestellt. Der endgültige Schlag für die sowjetische Luftschiffindustrie war der Absturz der W-6, die einen Weltrekord aufstellte. Im Jahr 1937 verlor das Luftschiff in der Polarnacht und bei schlechtem Wetter die Orientierung, prallte gegen einen Berg und stürzte ab.

Es schien, als hätte sich die Luftfahrt selbst hoffnungslos kompromittiert, aber der Flugzeugbau war dagegen sehr vielversprechend. Doch was wurde aus dem Atomprojekt?

Ein Versuch der Wiederauferstehung

Sowjetische Luftschiffe USSR-V6 und USSR-V7 (Tscheljuskinez). Iwan Schagin/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

So seltsam es klingen mag, aber das ehrgeizige sowjetische Atomprojekt wurde geboren, als die Luftschiffe schon aufgegeben zu sein schienen.

1971 stellte der Kandidat der technischen Wissenschaften Gennadij Nesterenko auf den Seiten des populärwissenschaftlichen Magazins Technika - molodjoschi (dt.: Technik für die Jugend) das Konzept eines der qualitativ hochwertigsten und durchdachtesten Projekte eines Atomluftschiffs vor.

Es war etwas größer als die herkömmlichen Luftschiffe der Vergangenheit, konnte aber viel mehr Fracht und Passagiere befördern. Außerdem sollte die Fluggeschwindigkeit dank der Leistung des Atomreaktors auf 200-300 km/h steigen.

Vor allem aber legten die Verfasser des Projekts Wert auf den Komfort des Luftschiffes. Technik für die Jugend schrieb, dass viele Menschen trotz der geringeren Geschwindigkeit immer noch einen Ozeandampfer dem Flugzeug vorziehen. Und sie wählen ihn gerade wegen des Komforts. Warum sollte man in Luftschiffen nicht die besten Aspekte von Flugzeugen und Schiffen kombinieren – Geschwindigkeit und Komfort?

Technik der Jugend, 1971 Technik der Jugend, 1971

Es sollte 300 Meter lang sein – so groß wie ein atomgetriebener Flugzeugträger. Ein solches Luftschiff könnte 180 Tonnen Fracht oder 600 Passagiere in der Luxusklasse befördern. Und wenn man auf Komfort verzichten würde, könnte es 1.800 Passagiere aufnehmen.

Das Luftschiff sollte von 20 Meter langen Propellern angetrieben und von einem 200-Megawatt-Kernreaktor angetrieben werden (ein solcher Reaktor ist heute beispielsweise auf dem russischen Eisbrecher der Arktika-Klasse installiert).

Dennoch blieb das Projekt auf dem Papier. Weder in den 1970er Jahren noch später sah jemand den Bedarf dafür.



