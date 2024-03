Operation Taifun: Wie die Schlacht von Wjasma den Deutschen den Weg nach Moskau öffnete

Hunderttausende von Soldaten wurden in dieser Schlacht getötet, vermisst oder gefangen genommen. Ganze sowjetische Divisionen hörten einfach auf zu existieren.

Anfang Oktober 1941 erlitt die Rote Armee eine der schlimmsten Niederlagen des gesamten Zweiten Weltkriegs. Infolge der Katastrophe der sowjetischen Truppen bei Wjasma und Brjansk brach die Wehrmacht bis zur Hauptstadt der UdSSR durch.

Eine groß angelegte Offensive auf Moskau, bekannt als Operation Taifun, planten die Deutschen auf eine Entfernung von 350-600 km von der Hauptstadt aus. Hier konzentrierten sie eine Truppe von 1,8 Millionen Menschen, was etwas weniger als die Hälfte aller verfügbaren Kräfte an der sowjetisch-deutschen Front war.

Der Wehrmacht in Richtung Moskau standen die Truppen der West-, der Reserve- und der Brjansker Front mit einer Gesamtstärke von etwa 1,2 Millionen Mann gegenüber. Sie verfügten über etwa 1.000 Panzer und Selbstfahrlafetten sowie über 1.370 Flugzeuge, von denen die meisten jedoch veralteten Modelle waren.

Die sowjetischen Truppen bereiteten sich darauf vor, die Offensive abzuwehren, hatten aber keine Zeit, starke Verteidigungslinien aufzubauen. Außerdem waren sie nach der schwierigen Schlacht von Smolensk knapp an Männern und Waffen.

Am 30. September ging die 2. Panzergruppe von General Heinz Guderian in die Offensive auf die Stellungen an der Brjansker Front. Am 2. Oktober stürmten die Hauptkräfte der Heeresgruppe Mitte die West- und die Reservefront.

Entgegen den Erwartungen der sowjetischen Führung griff die Wehrmacht nicht entlang der Autobahn Minsk-Moskau über Wjasma an, wo der kürzeste Weg zur sowjetischen Hauptstadt lag. Nach der Aufklärung starteten die Deutschen mehrere starke Angriffe.

Mit Luftunterstützung durchbrachen die Deutschen, die an Männern und Panzern überlegen waren, die sowjetische Verteidigung und begannen, die Offensive schnell zu entwickeln. Sie schlugen schlecht organisierte Gegenangriffe der Roten Armee zurück und drohten, den Truppen an allen drei Fronten in den Rücken zu fallen.

„Der Feind hält weiterhin überall nicht angegriffene Abschnitte der Front, was die Aussicht auf eine tiefe Einkreisung dieser Gruppen des Feindes zur Folge hat“, notierte in seinem Tagebuch der Chef des Generalstabs der deutschen Armee Franz Galder.

Da die Streitkräfte der drei Fronten ihr Vorgehen untereinander schlecht koordinierten, gelang es ihnen nicht, die Durchbrüche zu verhindern. Aus Angst vor dem Vorwurf der Feigheit und Panik meldeten die militärischen Befehlshaber nach Moskau, dass die Lage im Allgemeinen unter Kontrolle sei.

Infolgedessen hatte das Hauptquartier des Oberkommandos lange Zeit keine klare Vorstellung von der sich anbahnenden Krise. Erst in der Nacht zum 6. Oktober, als es eigentlich schon zu spät war, befahl es den Truppen, einen allgemeinen Rückzug auf neue Verteidigungslinien zu beginnen.

Am selben Tag rückten die deutsche 17. Panzerdivision und Teile der 2. Armee im Bereich der Städte Brjansk und Karatschew aufeinander zu und kesselten die Hauptkräfte der Brjansker Front ein.

Am 7. Oktober trafen im Raum Wjasma die vorgerückten Einheiten der 3. und 4. Panzergruppe aufeinander. Im Kessel befanden sich bedeutende Kräfte von vier Armeen der West- und der Reservefronten sowie die speziell zur Ausschaltung feindlicher Durchbrüche geschaffene Einsatzgruppe von General Iwan Boldin.

In den folgenden Tagen unternahmen die eingekesselten sowjetischen Truppen zahlreiche Versuche, aus der Falle auszubrechen. Gleichzeitig schmolzen ihre Munitions-, Treibstoff- und Lebensmittelvorräte rasch und der deutsche Druck wurde immer stärker.

So erinnerte sich Alexander Potschujenkow von der 50. Schützendivision daran, wie er zusammen mit einem Kameraden die sowjetischen Stellungen erreichte: „Um nicht von den Deutschen gesehen zu werden, versteckten wir uns tagsüber irgendwo, und nachts machten wir uns auf den Weg... Wir gingen in Dörfer, baten um einen Unterschlupf für die Nacht und versteckten uns, dann gingen wir weiter... Oft gingen wir hungrig und erschöpft, konnten kaum unsere Beine bewegen. Aber wir kamen wieder zu Kräften und zogen weiter. Wir aßen, was wir auftreiben konnten und fragten immer nur eines: Der Weg nach Moskau! Wie kommt man dorthin?“

Es ist unmöglich, die genauen Verluste der Roten Armee Anfang Oktober 1941 zu beziffern. Hunderttausende von Soldaten wurden getötet, vermisst oder gefangen genommen

Der Tod einer so großen Gruppe von Soldaten hinterließ eine riesige Lücke in der sowjetischen Verteidigungsordnung und öffnete den Deutschen tatsächlich den Weg nach Moskau, das fast ungeschützt blieb. Auf die Verteidigungslinien mussten alle verfügbaren Kräfte geworfen werden, einschließlich der Kadetten der Militärschulen in der Nähe von Moskau.

Die Reste der Fronten, die nicht eingekesselt worden waren, wurden von General Georgij Schukow angeführt, den Stalin aus dem belagerten Leningrad herbeirief. Um die Verteidigung der Hauptstadt zu organisieren, die Kampfkraft der Truppen wiederherzustellen und sie mit frischen Reserven aus den Tiefen des Landes aufzufüllen – all das erforderte Zeit.

Und diese Zeit wurde dem Befehlshaber durch die eingekesselten Truppen bei Wjasma und Brjansk geschenkt, die durch ihren verzweifelten und heldenhaften Widerstand bis Mitte Oktober mehrere Dutzend deutsche Divisionen zurückgehalten hatten.

