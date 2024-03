Grausamer Ehemann und seltsame Umstände: Wie die 6 Frauen von Iwan dem Schrecklichen starben

Anastasia Romanowna Sacharjina-Jurjewa

Die erste Frau Iwans des Schrecklichen hatte ein attraktives Äußeres und vereinte alle Tugenden des 16. Jahrhunderts: Keuschheit, Bescheidenheit und Frömmigkeit. Damit konnte sie das Herz des Herrschers gewinnen. Sie wurde nicht nur Ehefrau und Lieblingsfrau, sondern auch sein moralischer Kompass – laut den Aufzeichnungen der Chronisten jener Zeit gelang es ihr, einige Entscheidungen ihres Mannes zu beeinflussen: „Die herzensgute Anastasia unterwies und führte Iwan zu allen Tugenden.“ So hob Iwan zum Beispiel Todesurteile auf und verbot den Bärenspaß (die Hatz verurteilter Verbrecher durch Bären), den er sehr liebte.

Die Familienidylle wurde nur von den nicht immer erfolgreichen Versuchen überschattet, Erben zu bekommen – von sechs Kindern überlebten nur zwei: Iwan, der später von Ilja Repin dargestellt wurde, und Fjodor, der 1584 nach seinem Vater Zar wurde.

Die Zarin starb im Alter von 30 Jahren nach einer kurzen Krankheit. Sie wurde mit allen Ehren und Respekt beigesetzt. Sogar der Zar selbst weinte bei der Beerdigung und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Die Bitterkeit des Verlustes wurde jedoch schließlich von Misstrauen und Wut abgelöst: Er glaubte, dass seine Frau von den Bojaren, die Anastasia nicht mochten, vergiftet worden war – sie waren der Meinung, dass sie einer ihnen Gleichgestellten nicht gehorchen mussten. Erst im Jahr 2000 tauchten Beweise dafür auf, dass er möglicherweise Recht hatte: In den sterblichen Überresten von Anastasia wurden Arsen, Blei und Quecksilber in für Menschen tödlichen Mengen gefunden. So viele gefährliche Stoffe hätten sich selbst bei der täglichen Verwendung mittelalterlicher Kosmetika, die häufig diese giftigen Elemente enthielten, nicht ansammeln können.

Maria Temrjukowna

Die zweite Frau von Iwan dem Schrecklichen war die tscherkessische Prinzessin Maria Temrjukowna. Sie war die Tochter des kabardinischen Fürsten Temrjuk und wurde vor ihrer Heirat Kutschenej genannt. Ursprünglich wollte Iwan die Schwester des polnischen Königs heiraten, doch dieser verlangte im Gegenzug Pskow, Smolensk und Nowgorod. Also befahl Iwan, eine Braut „unter den Tscherkessen“ zu suchen. Kutschenej gefiel ihm, und vor der Hochzeit wurde sie orthodox getauft und auf den Namen Maria getauft.

Die Zarin unterstützte nicht nur die Tyrannei ihres Mannes, sondern nutzte sie auch ständig aus, indem sie mit seiner Hilfe ihre Feinde ausschaltete. Kinder wollte sie nicht, und so zog sie es vor, mehr Zeit mit Iwan in militärischen Kampagnen zu verbringen. Heinrich Staden, Autor der Notizen über Moskau, behauptet, dass sie es war, die die Oprítschniki (die persönliche Armee des Zaren und sein Repressionsapparat) erfand, durch die viele Bojaren wegen des Verdachts auf Verrat hingerichtet wurden.

Maria starb im Jahr 1569. Nach Aussage des Zaren war die Ursache eine Vergiftung, die wiederum von den Bojaren vorbereitet worden war. Es ist nicht sicher, ob dies tatsächlich der Fall war.

Marfa Sobakina

Die dritte Ehe war die kürzeste. Der Zar beschloss, dass er mehr Erben haben sollte, und so wurde zwei Jahre nach dem Tod der vorherigen Frau eine Brautschau organisiert. Aus allen Teilen des Landes kamen mehr als 2.000 Mädchen in den Palast, aber nur 24 von ihnen gelangten in die Gemächer des Herrschers. Die körperlich gesündeste wurde auf Iwans Befehl von Ärzten untersucht, um sie dann auf die Ehe vorzubereiten. So wurde Marfa Sobakina eine Zarin.

Diesen Status erlangte sie jedoch nur für kurze Zeit. Nur 15 Tage nach der Hochzeit starb Marfa unter mysteriösen Umständen: Trotz ihres guten Gesundheitszustands bekam sie Krampfanfälle und „verwelkte“ zusehends. Der Zar verkündete wie üblich, seine Frau sei vergiftet worden. Während der Ermittlungen ließ der Zar 20 Personen hinrichten, Marfas Vater zum Mönch weihen und ihre Brüder wegen „Zauberei“ töten. Vielleicht hatte er in einem Punkt recht: Einer Version zufolge gab Marfa Mutter ihr ein pflanzliches Mittel zur schnellen Befruchtung. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Dosis zu hoch war und die junge Königin daran starb.

Anna Koltowskaja

Die Gesetze des 16. Jahrhunderts erlaubten nicht mehr als drei Eheschließungen im Leben. Dennoch gelang es Iwan dem Schrecklichen nach dem Tod von Marfa, die Kirche zu einer vierten Ehe zu überreden. Er bestand darauf, dass Marfa nie seine vollwertige Ehefrau geworden war (sie hatten nicht einmal Zeit gehabt, die erste Nacht miteinander zu verbringen), so dass ihre Ehe nicht gezählt werden könne. Alle mussten diese Konvention akzeptieren, und Iwan fand eine neue Frau – Anna Koltowskaja. Sie war die zweite nach Marfa bei der Brautschau.

Doch auch diese Ehe war nicht von langer Dauer. Einer Version zufolge war der Zar seiner Frau und ihrem Ehrgeiz überdrüssig, außerdem weigerte sich Anna, einen Erben zu gebären. Deshalb entledigte er sich seiner Frau, indem er sie als Nonne in ein Kloster verbannte und sie zwang, den Namen Daria anzunehmen. Aber das Interessanteste widerfuhr Koltowskaja später.

Sie lebte in zwei Klöstern: zunächst im „klassischen“ Kloster für Mitglieder der Zarenfamilie und nach Iwans Tod im Kloster der Auferstehung in Gorizy. Im Jahr 1604 zog sie in das Tichwin-Wedenskij-Kloster, wo sie als Äbtissin tätig war. Als der russisch-schwedische Krieg begann, versteckte sie sich vor den Schweden (sie war bereits in ihrem sechsten Lebensjahrzehnt), überlebte dann die Zeit der Wirren und begann mit der Wiederherstellung des Klosters. Außerdem genoss sie den Respekt und die Gunst des Zaren Michail Fjodorowitsch, der ihr sogar persönliche Geschenke von seinen Hochzeiten schickte. Daria lebte bis 1626, zum Zeitpunkt ihres Todes war sie etwa 70 Jahre alt.

Anna Wassiltschikowa

Die fünfte Ehe schloss Iwan ohne die Erlaubnis der Kirche: Die Priester hatten zu diesem Zeitpunkt bereits aufgehört, sich in die persönlichen Angelegenheiten des Zaren einzumischen, da sie sein feuriges Temperament kannten. Die neue Ehefrau war Anna Wassiltschikowa, die Tochter eines der dem Zaren nahestehenden Bojaren. Die Hochzeit war recht bescheiden – nur die engsten Mitglieder des Gefolges des Zaren und der Zarin waren anwesend.

Die neue Ehefrau war sehr bescheiden und ängstlich, ihr Verhalten und ihr zurückgezogener Lebensstil erinnerten eher an eine Nonne als an eine Zarin. Die meiste Zeit saß sie in ihren Gemächern und zeigte sich nur selten auf der Straße.

Es gibt die Version, dass der Zar nach einem Jahr einfach genug von dieser Ehe hatte. Und bald schon wurde Anna in das Dreifaltigkeits-Sergius-Kloster geschickt, wo sie später starb.

Maria Nagaja

Die letzte inoffizielle Gefährtin des Zaren war die Tochter des russischen Botschafters Maria Nagaja – sie waren nicht kirchlich verheiratet, und daher war sie nach dem damaligen Recht nicht die offizielle Ehefrau des Zaren. Aus diesem Grund hatte sie schlechte Beziehungen sowohl zum Zaren selbst als auch zu den Ehefrauen der Erben, die sie nicht als Ehefrau, sondern als Konkubine betrachteten. Iwan der Schreckliche, der von dem innerfamiliären Konflikt erfuhr, stellte sich auf die Seite seiner Kinder und deren Frauen und drohte, seine Frau den wilden Tieren zum Fraß vorzuwerfen.

Im Jahr 1582 gebar Maria einen Sohn, Dmitrij. Zwei Jahre später starb der Zar, und sein Sohn Fjodor von seiner ersten Frau bestieg den Thron. Er verbannte Maria und deren Sohn nach Uglitsch, wo der achtjährige Junge unter ungeklärten Umständen starb.

Nach dem Tod des Zarewitschs wollten viele die Gunst der Stunde nutzen und Zugang zur Zarenfamilie erlangen. Von Zeit zu Zeit gaben sich Hochstapler als Dmitrij aus (der angeblich überlebt hatte). Am überzeugendsten war ein gewisser Grigorij Otrepjew, der sich so gut als „wiedergeborener“ Fürst ausgab, dass ihn 1605 sogar Maria Nagaja als ihren Sohn anerkannte. Ein Jahr später verstieß sie ihn jedoch. Als sich herausstellte, dass der Falsche Dmitrij (als dieser ging Otrepjew in die Geschichte ein) ein Hochstapler war, wurde Marias gesamter Besitz beschlagnahmt und sie geriet in große Armut. Im Jahr 1611 starb sie, nachdem sie ihren Mann um 27 Jahre überlebt hatte.

