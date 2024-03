Ungewöhnliche Hobbys der Romanow-Dynastie

Autorennen

Public Domain Public Domain

In der Zarenfamilie war Nikolai II. einer der ersten, der sich ein Auto kaufte. Nachdem er 1904 eine Probefahrt mit dem Delaunay-Belleville des Fürsten Wladimir Orlow gemacht hatte, erkannte er schnell die Möglichkeiten des Autos und ordnete an, zwei oder drei Fahrzeuge zu kaufen. Schon bald standen vier Delaunay-Bellevilles in der Garage des Kaisers, ebenso wie mehrere Wagen der Marken Mercedes, Renault, Peugeot und Rolls-Royce.

Die Liebe zur Geschwindigkeit erwies sich als ansteckend, einige der Romanows verwandelten ihre Leidenschaft sogar in einen Sport. Großfürst Kirill Wladimirowitsch zum Beispiel bereiste ganz Europa mit dem Auto. Er war Schirmherr des Baltischen Automobil- und Aero-Clubs und nahm an Rennen teil. Bei dem einwöchigen russisch-schwedischen Autorennen Victoria Fahrt mit einer Verfolgungsjagd auf einer Steigung und Wettbewerben in der Geschicklichkeit der Steuerung des Autos fuhr der Großfürst zusammen mit seiner Frau auf einem Panhard-Levassor... und gewann den Wettbewerb.

Public Domain Public Domain

Ein weiterer begeisterter Autoliebhaber war Großfürst Sergej Michailowitsch, Schirmherr des St. Petersburger Automobilclubs. Und Zarewitsch Alexej war der jüngste Autofahrer Russlands: Er fuhr in einem PeugeotBébé durch den Alexandrowskij-Park.

Public Domain Public Domain

Auch ein weiteres Mitglied des Hauses Romanow, Großfürst Michail Alexandrowitsch, war dem Fahren nicht abgeneigt. Allerdings bevorzugte er Dreiräder: dreirädrige Benzinfahrräder. Das erste De Dion-Bouton wurde ihm am Neujahrstag von Nikolaus II. und Zarin Alexandra Fjodorowna geschenkt. Seitdem kaufte er jedes Jahr ein neues Modell. Er fuhr damit zu seinen Schwestern und Brüdern und gelegentlich auch zu Mitgliedern der Regierung, zum Beispiel zu Finanzminister Sergej Witte und sogar zum Kaiser. Nikolaus II. war beeindruckt von der Fahrt mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit von... etwa 64 km/h!

Olympische Spiele

Public Domain Public Domain

1912 war Stockholm Gastgeber der Olympischen Spiele: Die Mannschaft des Russischen Reiches wurde von Großfürst Dmitrij Pawlowitsch angeführt. Und er war nicht nur eine Medienpersönlichkeit, sondern auch ein guter Sportler: Der Enkel von Alexander II. war ein hervorragender Reiter und fuhr nach Schweden, um im Springreiten zu gewinnen.

Public Domain Public Domain

Die Ergebnisse waren enttäuschend bescheiden: der fünfte Platz im Mannschafts- und der neunte Platz im Einzelwettbewerb. Aber die Teilnahme hatte auch etwas Gutes: Dem Großherzog kam die Idee, gesamtrussische Olympische Spiele zu veranstalten. Die ersten dieser Wettbewerbe fanden 1913 in Kiew und ein Jahr später in Riga statt.

Architektur

Public Domain Public Domain

Großfürst Pjotr Nikolajewitsch, Enkel von Nikolaus I., schied wegen einer Tuberkulose aus dem Militärdienst aus. Aber er wusste sich zu beschäftigen – mit Architektur. Er entwarf Denkmäler und Tempel und schuf sogar den Palast seiner Träume. Wegen seiner Lungenkrankheit lebte er lange Zeit in Frankreich und beschloss dann, sich in einem ähnlichen Klima auf der Krim niederzulassen. So entstand im Dorf Koreis der maurische Palast Dülber (was im Krimtatarischen schön bedeutet). Nach den Skizzen des Großherzogs wurde er von Nikolai Krasnow entworfen. Nach der Revolution versammelten sich die Romanows, die sich auf der Krim aufhielten, unter seinem Dach: Der Palast war ein sicherer Zufluchtsort vor den Anhängern des Rates von Jalta, die sie töten wollten.

Luftfahrt

Public Domain Public Domain

Großfürst Alexander Michailowitsch diente in der Marine, aber er war nicht nur von der See, sondern auch von der Luft fasziniert. Er war einer der Pioniere der russischen Luftfahrt: In Sewastopol gründete er eine Flugschule, die Militärpiloten ausbildete; er verwendete sein eigenes Geld, um in Frankreich Flugzeuge zu kaufen und organisierte eine Dienstreise für Marineoffiziere, die sich mit der Fliegerei vertraut machen wollten.

Poesie

Public Domain Public Domain

Im Beruf ein Offizier, im Herzen ein Dichter und Dramatiker – Großfürst Konstantin Konstantinowitsch kommunizierte mit Afanasij Fet und Iwan Gontscharow, übersetzte Hamlet und König Heinrich VI von Shakespeare und Iphigenie auf Tauris von Goethe. Tschaikowski und Rachmaninow schrieben Romanzen zu seinen Gedichten, und das Lied Der arme Kerl starb in einem Militärlazarett war ein Hit der damaligen Zeit.

Der Enkel von Nikolaus I. war ein ausgezeichneter Schauspieler: Eine seiner Hauptrollen war Joseph von Arimathea in seinem eigenen Stück König von Judäa über die Ereignisse der Karwoche. Als Bulgakow an Der Meister und Margarita arbeitete, ließ er sich von diesem Werk des Großherzogs inspirieren.

Gemälde

Public Domain Public Domain

Zar Nikolaus I. war ein recht passabler Aquarellist: Er selbst fertigte Stiche an und kolorierte sie anschließend. Auch in Genreszenen war er gut: Der aufmerksame Monarch übertrug Eindrücke und gestellte Szenen, die er auf Bällen und Empfängen sah, auf Papier. Er schuf auch das Design von Militäruniformen.

Auch Alexander III. liebte die Malerei – als Thronfolger studierte er bei dem Künstler Alexej Bogoljubow. Nachdem er den Thron bestiegen hatte, gab er sein Hobby nicht auf und fand Zeit, um an Meeresansichten zu arbeiten. Eine weitere Schülerin von Bogoljubow war Kaiserin Maria Fjodorowna, die das Aquarell bevorzugte. Sie malte kleine anmutige und detaillierte Skizzen.

Public Domain Public Domain

Die Leidenschaft von Alexander III. und Kaiserin Maria Fjodorowna wurde an ihren Sohn, Nikolaus II. weitergegeben. Zu seinem Erziehungsprogramm gehörten zwei Zeichenstunden pro Woche, was ihn zu einem guten Landschaftsmaler werden ließ.

Die Schwester von Nikolaus II, Großfürstin Olga Alexandrowna, studierte Malerei bei Karl Lemoch, Wladimir Makowskij, Stanislaw Schukowskij und Sergej Winogradow. Nachdem sie nach der Revolution nach Dänemark gegangen war, widmete sie der Malerei viel Zeit. Ihre Ausstellungen fanden in Paris, London und Berlin statt – so wurde ihr Hobby in der Emigration zu einer Einnahmequelle. Im Laufe ihres Lebens schuf Großherzogin Olga Alexandrowna mehr als zweitausend Werke – Aquarelle und Ölgemälde. Sie schuf auch Ikonen, die sie jedoch nie verkaufte, sondern nur verschenkte.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.