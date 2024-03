Ochabenji, Ferjasj und Bojarenmütze – was russische Bojaren trugen

Kaftán

Diese Oberbekleidung war für alle Gelegenheiten geeignet. Zumindest auf der Straße, zu Hause und bei Hofe. An dem Stoff, aus dem der Kaftan gefertigt war, konnte man leicht erkennen, wie reich und edel sein Besitzer war. Bojaren bevorzugten teure Seide, Brokat und Samt. Zum Kaftan gehörte ein Gürtel, und auch der konnte viel verraten: Bestand er aus Stoff oder Leder war? War er mit Edelsteinen bestickt? Aufmerksame Gesprächspartner verstanden sofort, wer vor ihnen stand.

Odnarjádka

Ein langer ungefütterter Mantel aus Wolle und Stoff wurde als Umhang getragen, wobei die Arme durch spezielle Schlitze an den Seiten geschoben wurden. Er schützte den Kaftan vor Regen und Schnee.

Óchabenj

Im Gegensatz zu anderen Bojaren-Kleidungsstücken wurde der Ochabenj auf Maß genäht. Er war nicht weit und bestand aus mit Gold- und Silberfäden bestickter Seide, Satin oder Samt. Es hatte Schlitze an den Seiten, in die die Arme gesteckt wurden, und die langen Ärmel wurden auf dem Rücken gebunden. Ein wichtiges Element des Ochabenjs war ein Kosyrj – ein großer Reverskragen, der bis zur Mitte des Rückens reichen konnte.

Férjasj

Dieses meist knöchellange Obergewand aus persischer Seide, Samt oder Brokat hatte keinen Kragen oder Gürtel und wurde auf eine besondere Art und Weise getragen: nur ein Arm wurde durch den Ärmel gesteckt, während der andere leer blieb. Die Winter-Ferjasj war mit Pelz gefüttert, die Sommer-Ferjasj war aus leichterem Stoff gefertigt. Die Ferjasj galt als zeremonielles Kleidungsstück: Bei Hofe gab es besondere Tage, an denen es notwendig war, in ihr zu erscheinen. Sie wurde mit Knöpfen mit Aufnähern und Bändern zusammengehalten.

Dubljónka und Schúba

Ganz gleich, ob es ein strenger Winter oder ein heißer Sommer war, die Bojaren hatten immer einen Grund, einen Pelzmantel zu tragen, selbst wenn sie dafür in einer „Privatsauna“ dampfen mussten. Pelzmäntel wurden aus Zobel-, Polarfuchs-, Marder-, Hermelin-, Eichhörnchen- oder Fuchspelz hergestellt. Dabei wurde zwischen Schuba und Dubljonka unterschieden. Eine Dubljonka ist so geschnitten, dass das Leder außen ist und das Fell innen, während es bei der Schuba umgekehrt ist: das Fell ist außen und das Leder – mit einem Futter aus Seide oder Brokat – innen. Man kann sagen, dass eine Dubljonka eine umgekehrte Schuba ist. Die russischen Pelzmäntel hatten sehr lange Ärmel und einem großen, fast bis zur Brust reichenden Reverskragen, der sich bis zum Saum ausdehnte – er konnte über drei Meter breit sein! Gleichzeitig hatte der Mantel keine besonderen Verschlüsse – er wurde meist mit einem einfachen Band zusammengeschnürt. Die etwas kürzere Turskaja Schuba (türkischer Pelzmantel) zeichnete sich dagegen durch weite Ärmel aus. Sie wurde über die Schultern geworfen und mit Schlaufen oder Knöpfen befestigt und zu feierlichen Anlässen getragen: In dieser Kleidung konnte man an offiziellen Empfängen oder Hofdiners teilnehmen.

Murmólka

Eine hohe Mütze mit einer flachen oder sich nach unten verjüngenden Krempe aus Samt oder Brokat, an der vorne mit Schlaufen und Knöpfen ein sehr breiter Aufsatz aus Zobel- oder Fuchspelz befestigt wurde. Im Winter wurde sie innen mit Baumwolltuch und Pelz gefüttert. Zur Verschönerung konnte sie mit Perlenknöpfen oder einer Feder verziert werden.

Gorlátnaja schápka

Diese Kopfbedeckung verriet allen Anwesenden, dass ihr Besitzer ein wichtiger und reicher Mann war. Der hohe Hut, der an die Kopfbedeckung der Nofretete erinnert, wurden aus dem Halsfell von Mardern, Füchsen und Zobeln genäht (Gorlatnaja stammt vom Wort Gorlyschka, dt.: Hals). Manchmal war er mit Quasten aus Goldfäden verziert und die Oberseite war mit Brokat gefüttert. Zu Hause wurde er an prominenter Stelle zur Schau gestellt und Besucher erkannten so sehr schnell, dass der Besitzer am Hof oder in der Duma verkehrte. Die Gorlatnaja schapka wurden über einer runden Táfja, einer Art Tjubiteka oder einer Mütze aus einfachem Segeltuch getragen. Es war schwierig, diese ganze Konstruktion lange auf dem Kopf zu halten, so dass es den Bojaren bei stundenlangen Empfängen gestattet war, sie – genau wie einen Tschako (Husarenhelm) – in der Ellenbeuge abzulegen.

Sapogí

Stiefel aus farbenprächtigem Maroquin- oder Kalbsleder mit bestickten Schäften vervollständigten das Bild. Modebewusste wählten Modelle mit geschwungener Spitze, die durch das Klirren der Absätze zu erkennen waren.

