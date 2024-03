Wie Darwinismus und Genetik in der UdSSR bekämpft wurden

Die sowjetische Ideologie berührte alle Bereiche des Lebens und drang in das Gebiet der Wissenschaft ein. Wenn seit langem bewährte Theorien nicht mit der sowjetischen Sicht des Lebens übereinstimmten, wurden sie als fehlerhaft anerkannt, und Sie konnten deswegen Ihren Job und sogar Ihre Freiheit verlieren.

Die sowjetischen Behörden unterstützten die Idee des Klassenkampfes (Marxismus), leugneten aber den Kampf zwischen den Arten um die Existenz (Darwinismus) sowie die gesamte klassische Genetik.

Der bäuerliche Wissenschaftler Trofim Lyssenko

Der Ideologe der sowjetischen Auffassung von Biologie im Allgemeinen und der Evolutionstheorie im Besonderen war der Agrarwissenschaftler Trofim Lyssenko. Im Jahr 1928 entwickelte er eine neue landwirtschaftliche Technologie - die Vernalisation (vom lateinischen Wort vernalis, dt.: Frühlings-): Er schlug vor, die Samen von Getreidepflanzen vor der Aussaat zu kühlen, damit sie mehr Ertrag bringen. Viele Wissenschaftler unterstützten diese Idee, und die sowjetische Presse begann, Lyssenko zu loben, wobei sie enthusiastisch seine bäuerliche Herkunft hervorhob – im Gegensatz zu den hochgebildeten Wissenschaftlern, die im zaristischen Russland studiert und gearbeitet hatten und das Ausland bereist hatten, um bürgerliche Ideen zu studieren.

Lyssenko wurde ein einflussreicher Agrarwissenschaftler und bekleidete viele wichtige Ämter – 1938 wurde er Präsident der nach Lenin benannten Sowjetische Akademie für Landwirtschaftswissenschaften. Er schlug immer wieder neue, manchmal die unglaublichsten agrotechnischen und Zuchtideen vor.

Er hatte viele Anhänger und seine Lehren und diese Richtung der sowjetischen Biologie wurden oft als Mitschurins Agrobiologie bezeichnet. Der berühmte Wissenschaftler und Züchter Iwan Mitschurin hat in Wirklichkeit damit nichts zu tun – Lyssenko betrachtete sich lediglich als dessen Nachfolger.

Aber was wurde anstelle des Darwinismus propagiert?

Lyssenko nannte als Hauptziel der Agrarbiologie die Steigerung der Erträge und plante, dies auf neue Weise zu erreichen, ohne sich auf „feindliche kapitalistische Doktrinen“ zu verlassen.

Das Hauptziel von Lyssenkos Angriffen war der Darwinismus. Er nannte Darwins Evolutionskonzept mit seiner Theorie der Ungleichheit der Organismen pseudowissenschaftlich und hielt sie generell für rassistisch. Und er nannte die klassische Genetik eine faschistische Wissenschaft.

Lyssenko ging davon aus, dass die Entwicklung eines lebenden Organismus nicht so sehr von der Vererbung und den Genen abhängt, sondern von der äußeren Umgebung. Er glaubte auch an die Vererbung von erworbenen Fähigkeiten.

Vor allem aber lehnte er den innerartlicher Wettbewerb ab. So befürwortete er zum Beispiel neue Wege der Aussaat von Kok-saghys (dt.: Russischer Löwenzahn, eine Pflanze, die zur Kautschukgewinnung dienen sollte) in einer quadratisch verschachtelten Weise. Seiner Behauptung zufolge sollte die Ernte exponentiell wachsen. Gleichzeitig sprachen sich die Amerikaner gegen diese Methode aus, weil einige Pflanzen, die zu dicht nebeneinander gesät wurden, gar nicht oder nur schwach austreiben. Lyssenko entgegnete, das Prinzip des innerartlichen Wettbewerbs sei eine Erfindung der bürgerlichen Wissenschaft: „Es gibt nur den Wettbewerb zwischen den Arten: ein Hase wird von einem Wolf gefressen, aber ein Hase frisst keinen Hasen – er frisst Gras. Auch der Weizen hindert den Weizen nicht am Leben.“

Lyssenko argumentierte auch, dass sich eine Art unter dem Einfluss der Umwelt in eine andere Art verwandeln könne. „Zu leugnen, dass aus Weizen unter geeigneten Bedingungen einzelne Roggenkörner entstehen, die dann heranwachsen und den Weizen verdrängen, heißt, sich vom Leben, von der Praxis abzuwenden.“

Kampf mit Wissenschaftlern und bürgerlichen Doktrinen

Für Lyssenko waren die wissenschaftlichen Theorien untrennbar mit der Ideologie und der sozialen Ordnung verbunden. Er behauptete, dass die bürgerliche biologische Wissenschaft die „Theorie“ des innerartlichen Wettbewerbs so sehr schätzte, weil sie rechtfertigen musste, warum eine große Zahl von Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft einen niedrigen Lebensstandard hatten.

Gleichzeitig sagte er: „Wir Sowjetmenschen wissen sehr wohl, dass die Unterdrückung der Arbeiter <...> nichts mit irgendwelchen Gesetzen der Biologie zu tun hat.“

Es schlug deshalb vor, „ideologisch fremde“ Doktrinen, die aus dem feindlichen Ausland mitgebracht wurden, zu bekämpfen.

1940 wurde der prominente Genetiker Nikolaj Wawilow verhaftet – offiziell wegen „Sabotage“. Er starb in der Untersuchungshaft (Nach Stalins Tod wurde er rehabilitiert und als großer Wissenschaftler anerkannt, so dass heute in vielen russischen Städten Straßen nach ihm benannt sind).

1948 fand eine Sitzung der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften unter dem Vorsitz von Lyssenko statt, auf der mit Zustimmung der Partei die klassische Genetik zu einer Pseudowissenschaft erklärt wurde. Von diesem Tag an begann der Prozess, der heute als Lyssenkoismus bezeichnet wird, d.h. der Kampf gegen ideologisch unerwünschte Wissenschaftler.

Diejenigen, die sich mit Genetik (und nicht etwa mit Lyssenkos Agrobiologie) beschäftigten, wurden aus ihren Ämtern entlassen. Wissenschaftler, die Lyssenkos Ideen kritisierten, wurden ebenfalls verfolgt. Der gesamte Forschungsprozess wurde unter die Kontrolle der Ideologie gestellt. Später ereilte das gleiche Schicksal auch andere Zweige der Biologie – Virologie, Zytologie und andere Wissenschaften.

1955 unterzeichneten fast dreihundert Wissenschaftler einen Brief, in dem sie Lyssenko kritisierten und seine Theorie wurde als mittelalterlich und eine Schande für die sowjetische Wissenschaft bezeichnet. Lyssenko wurde eine Zeit lang vom Vorsitz der Akademie suspendiert, doch dann holte ihn Chruschtschow persönlich zurück. Der Generalsekretär unterstützte Lyssenko – ihm gefielen die volkstümliche Herkunft des Wissenschaftlers und seine hohen Weizenerträge.

Aber nach Chruschtschows Abgang im Jahr 1965 wurde nachgewiesen, dass Lyssenkos Arbeit wissenschaftliche Verstöße und unzuverlässige Argumente enthielt. Er wurde schließlich seines Postens enthoben, blieb aber seinen Ideen treu. Er hatte viele Anhänger, setzte seine Experimente fort und leitete das Labor der experimentellen Forschungsbasis Gorki Leninskije noch 10 Jahre lang, bevor er starb.

