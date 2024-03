Wie sind die russischen Ganoven-Lieder entstanden?

Jüdische Musik und russische Texte – Ganoven-Lieder waren in der UdSSR unglaublich beliebt. Sie wurden zu einer Alternative zum offiziellen „positiven“ Schlager, in dem weder Traurigkeit noch Ausschweifung Platz hatten.

Die Räuber-, Sträflings-, Landstreicher- und Bettlerlieder, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Russland so beliebt waren, hatten nichts mit dem Blatnája pésnja, dem Ganoven-Lied, gemein – einem Phänomen der Musik aus dem kriminellen Milieu, das in den frühen Jahren der UdSSR auftauchte.

Die Wiege der Ganoven-Musik war Odessa – Ende des 19. Jahrhunderts die viertbevölkerungsreichste Stadt im Russischen Reich und der zweitgrößte Hafen in Bezug auf den Frachtumschlag. Und Odessa war auch die wichtigste jüdische Stadt im Reich - das hatte seinen Grund in der Einführung der so genannten Ansiedlungsgrenze. Diese war von russischen Kaufleuten aus den zentralen Provinzen beantragt worden, weil sie die Konkurrenz der jüdischen Händler loswerden wollten. Die offizielle Begründung lautete, dass die Juden einem anderen Glauben anhingen.

Die Verordnung über die Ansiedlung der Juden von 1804 legte die Provinzen fest, in denen sich Juden niederlassen und Handel treiben konnten. Dies waren die westlichen und südwestlichen Provinzen, einschließlich Cherson, dessen Hauptstadt Odessa war. Viele Juden, die in Handel, Handwerk und Finanzgeschäften tätig waren, strömten in die Hafenstadt. Aber auch innerhalb der Ansiedlungsgrenze waren die Juden gegenüber der orthodoxen Bevölkerung benachteiligt – sie durften ihre Provinzen nicht frei verlassen und ihre Auswahl an Berufen und Gewerben war begrenzt. Dies trieb viele Juden in das kriminelle Milieu. Diebe, Betrüger, Taschen- und Wohnungsdiebe aller Couleur machten einen bedeutenden Teil der jüdischen Bevölkerung in den Provinzen der Ansiedlungsgrenze aus. In diesem kriminellen Milieu tauchte das Wort Blat auf – im Jiddischen bezeichnet dieses Wort ein Mitglied einer Diebesbande.

Woher stammt das Ganoven-Lied?

Im Leben einer jeden jüdischen Siedlung hat Musik schon immer eine große Rolle gespielt. Hochzeiten, Beerdigungen, religiöse Feste und einfach nur Kabarettvergnügen in Hafenlokalen wurden von traditionellen Motiven begleitet – dem Klesmer (so hießen sowohl die Musik selbst als auch die Musiker, die sie aufführten). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts eröffneten in Odessa viele Illusiony – Stummfilm-Kinos, in denen die musikalische Begleitung von Pianisten übernommen wurde, die auch bekannte Melodien spielten.

1917 zerstörten die Bolschewiki die zaristische Ordnung und mit ihr die Ansiedlungsgrenze, und die jüdische Bevölkerung der in der innerhalb dieser „Grenze“ eingeschlossenen Provinzen erhielt die gleichen Rechte wie alle Bürger Sowjetrusslands. In den 1920er Jahren, der Zeit der Neuen Ökonomischen Politik, gesellten sich in beiden Hauptstädten (Moskau und Petrograd) professionelle jüdische Musiker zur Kabarettszene, und Klesmer-Motive wurden sehr populär.. Sie sind den meisten russischen Zuhörern auch heute noch vertraut: Murka und Sjem sorok (dt.: 7 Uhr vierzig) sind im Stil des traditionellen Klesmer komponiert.

Und so entstand das Blatnaja pesnja – russische Texte wurden zu klassischen Klesmer-Motiven verfasst. Der Schlüssel zur Popularität der neuen Musik war die Tatsache, dass die Klesmer-Musik im Gegensatz zu den russischen Gefängnis-Liedern die schwache Taktposition, die Synkope, betonte. Es war leicht und aufreizend, dazu zu tanzen. Die Zigeunermusik, die im frühen 20. Jahrhundert in Russland so beliebt war, hatte einen starken Einfluss auf die Entstehung des Ganoven-Liedes. Es waren die Zigeunerromanzen, die dem Blatnaja pesnja sein Hauptinstrument gaben – die Gitarre.

Der Staat war dagegen

„Wenn man sich heute das Varieté-Repertoire von 1925-1928 ansieht, taucht man in den schwarzen Sumpf aller Arten von Foxtrott, Zigeuner-Romanzen, Ganoven-Liedern, unzähligen Coverversionen vorrevolutionärer „intimer“ Chansons ein“, beklagte 1931 ein Korrespondent der Zeitschrift Arbeiter und Theater. Bereits Mitte der 1920er Jahre startete der Staat eine Offensive gegen die Musikszene in den Kabaretts und Salons, darunter auch die Ganoven-Lieder. Aber warum waren sie so beliebt?

Die offizielle sowjetische Popmusik der 1920er und 1930er Jahre schuf viele fröhliche und patriotische Lieder, bot dem Hörer aber keine humorvollen, alltäglichen und traurigen Kompositionen. Diese Nische wurde von der Ganoven-Musik und dem Varieté besetzt, wo es nicht nur Lieder über Diebe gab, sondern auch scherzhafte Schlager wie Zypljónok (dt.: Küken), Schkóla tánzew Solomóna Pljára (dt.: Salomon Pljars Tanzschule) und die Arbeiterlieder Kirpitschý (dt.: Ziegelsteine) und Stakány granjónnyje (dt.: Facettengläser). Maxim Krawtschinskij, der sich mit der Geschichte des Schlagers beschäftigt, zitiert Oleg Tschistjakow, einen Interpreten dieses Genres: „Sie (die Lieder) erzählten von den Problemen der Gegenwart. Sie hatten ihre eigene Sprache, ohne offizielles Vokabular... Menschen auf verschiedenen Sprossen der sozialen Leiter hörten zu und sangen sie mit Tränen in den Augen.“

Die Aufführung von Ganoven-Liedern von der Bühne aus der zweiten Hälfte der 1920er Jahre wurde vom Glawrepertkóm, der staatlichen Behörde, die für die Genehmigung des musikalischen Repertoires zuständig war, als aufführbare Werke verboten, da sie „den Geschmack der NÖP-Männer und der Bourgeoisie bedienen“. Aber zur gleichen Zeit sang Leonid Utjossow, ein Liebling des Publikums, die berühmten Chansons S odesskowo kitschmana (dt.: Aus dem Odessaer Kittchen) und Gop so smykom Lieder mit rein kriminellem Inhalt. Utjossow (bürgerlicher Name: Lasar Weisbein) wurde 1895 in Odessa geboren und war bereits in den 1920er Jahren als Schauspieler und Darsteller berühmt. 1929 gründete er sein eigenes Orchester und 1934 spielte er zusammen mit Ljubow Orlowa die Hauptrolle in dem Film Wesjólyje rebjáta (dt.: Lustige Burschen) und wurde in der gesamten Sowjetunion berühmt.

Bereits 1932 nahm Utjossow die beiden oben erwähnten Lieder auf Schallplatten auf und 1935 führte er Gop so smykom im Kreml auf – auf persönlichen Wunsch Stalins für Polarforscher vom Eisbrecher Tscheljuskin. Ganoven- und Zigeunerlieder waren sogar bei der Nomenklatura-Elite beliebt. Die berühmte Zigeunersängerin Isabella Jurjewa (1899-2000) erinnerte sich, dass sie zu geschlossenen Parteiveranstaltungen im Kreml geladen wurde, wo man sie bat, offiziell verbotene „Zigeuner“-Lieder aus ihrem Repertoire zu singen.

