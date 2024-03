Das „Wunder an der Newa“: Wie sowjetische Piloten ein Flugzeug im Zentrum von Leningrad landeten

Am 21. August 1963 vollzog ein Tu-124-Flugzeug eine Notlandung direkt auf dem Fluss Newa. Wie durch ein Wunder endete die Landung nicht in einer Katastrophe.

„Als ich an das Ufer kam, traute ich meinen Augen nicht: Ein Passagierflugzeug trieb direkt auf der Newa. Es trieb nicht nur, sondern wurde von einem kleinen Schlepper ans Ufer gezogen“, erinnert sich der Leningrader Jurij Tujsk. An diesem Tag wurde er Zeuge, wie die Passagiere des Flugzeugs, das scheinbar von Anfang an zum Absturz verurteilt war, auf wundersame Weise gerettet wurden.

Am Morgen des 21. August flog die Tu-124 von Tallinn nach Moskau. Es befanden sich 45 Passagiere und 7 Besatzungsmitglieder an Bord, darunter der Pilot Viktor Mostowoj. Kurz nach dem Start stellte sich heraus, dass das Bugfahrwerk klemmte: Im Flug konnte es nicht einmal manuell eingezogen werden. Gemäß den Anweisungen sollte das Flugzeug auf dem Abflugflughafen notlanden.

Doch in Tallinn herrschte dichter Nebel, so dass die Fluglotsen das Flugzeug zum Leningrader Flugplatz Schossejnaja, dem zukünftigen Pulkowo, umleiteten. Feuerwehr und Krankenwagen wurden dorthin beordert, alle Abflüge und Landungen wurden abgesagt.

Bei einer Notlandung wäre das gebrochene Bugfahrwerk abgefallen und das Flugzeug wäre mit dem Rumpf auf dem Beton aufgekommen. Dies hätte zu einem Brand führen können. Daher musste die Besatzung den Treibstoff ablassen, um die Brandgefahr zu verringern. Die Crew wurde angewiesen, mit der Maschine auf eine Höhe von 500 Metern über dem Boden zu sinken und das Flugzeug begann, über Leningrad zu kreisen.

Als die Tu-124 zum achten Mal im Kreis geflogen war, fiel das linke Triebwerk aus. Die Landebahn war noch mehr als 20 Kilometer entfernt. Der Dispatcher gab die Erlaubnis für einen Durchflug über Leningrad. Während des Fluges fiel auch das rechte Triebwerk aus – das geschah fast über der Isaakskathedrale.

Die Triebwerke versagten, weil das Flugzeug den gesamten Treibstoff verbraucht hatte. Aber der Kapitän konnte dies wegen einer vermutlich defekten Treibstoffanzeige nicht wissen und flog eine neue Runde.

Im Jahr 1963 hatte Leningrad etwa dreieinhalb Millionen Einwohner. Ein Sturz auf die Stadt hätte zu einer schrecklichen Tragödie werden können. Als ihnen auftauchte, befahl Mostowoj der Besatzung, sich ins Heck zurückzuziehen, und setzte den Co-Piloten Wassilij Tschetschenjew, der früher in der Marinefliegerei gedient und Wasserflugzeuge gesteuert hatte, ans Steuer. Zivile Piloten waren in der UdSSR nicht für eine Notlandung auf dem Wasser ausgebildet.

Tschetschenjew zog das Flugzeug über dem Fluss in die Höhe, wich wie durch ein Wunder der Bolscheochotinskij-Brücke und einem vorbeifahrenden Schlepper mit einer Ladung Baumstämmen aus und landete zweihundert Meter von der Finnischen Eisenbahnbrücke entfernt.

Während des Boardings hatte die Besatzung aus unbekannten Gründen die Streben des Hauptfahrwerks nicht entfernt, was einen Verstoß gegen die Anweisungen darstellte. Dies hatte jedoch den Vorteil, dass die Maschine mit hoch erhobener Nase schnell über die Wasseroberfläche glitt und ins Wasser pflügte. Bei der Landung durchschlug eine der Streben den Rumpf und das Flugzeug begann sich allmählich mit Wasser zu füllen.

Die Passagiere wurden von dem oben erwähnten Schlepper gerettet. Er zog das Schiff an einer an die Flugzeugnase angekoppelte Trosse zum Ufer, drehte die Maschine um und brachte dessen Tragfläche unter die vertäuten Baumstämme. Die Menschen konnten auf den Baumstämmen zum Kai hinausklettern.

„Das war ein richtiges Floß aus Baumstämmen, das direkt vor dem Ufer der Newa lag. Und an diesem Floß war das Flugzeug vertäut! Ich sah, dass eine Frau aus dem Rumpf steigt. Es war nicht bequem für sie, auf den Baumstämmen zu laufen, und ich eilte zu Hilfe. Ich fragte sie: Wie geht es Ihnen? Sie war aus Estland und antwortete mit russischem Akzent: Alles in Ordnung... Aber es ist seltsam, dass wir auf dem Wasser gelandet sind!“, erinnerte sich Jurij Kolomijez, ein Augenzeuge der Evakuierung.

Bald darauf trafen die Rettungskräfte am Ort des Geschehens ein. Sie sperrten das Gebiet ab und belichteten die Filme derjenigen, denen es gelungen war, die Notlandung mit dem Fotoapparat festzuhalten. Jurij Tujsk hatte Glück – er wurde übersehen.

Im Herbst stellte die Luftfahrtkommission, die den Vorfall untersuchte, fest, dass der Unfall „auf strukturelle und betriebsbedingte Gründe“ zurückzuführen sei. Andere Flugzeuge vom Typ Tu-124 wurden zur Inspektion geschickt. In sieben Gremien wurden genau die gleichen Mängel an den Bolzen festgestellt, an denen das vordere Fahrwerk befestigt war. Das Modell selbst war bis 1980 im Personenflugverkehr im Einsatz.

Die Besatzung des verunglückten Fluges durfte nach den Inspektionen wieder fliegen und wurde mit einer Auszeichnung geehrt. Aus unbekannten Gründen haben sie diese jedoch nie erhalten.

