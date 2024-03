3 sowjetische Führer, die Sport trieben

Wladimir Lenin

„Lenin war ein körperlich fitter, starker Mann. Seine gedrungene Figur, die kräftigen Schultern, die kurzen, aber starken Arme – alles zeugte bei ihm von übermäßiger Kraft. [...] Wäre Wladimir Iljitsch nicht von eiserner Gesundheit gewesen, hätte er die schweren Verwundungen infolge des versuchten Attentats von Fanny Kaplan nicht überlebt“, schrieb Nikolai Semaschko, Volkskommissar für Gesundheit.

In der Tat war Wladimir Lenin, der normalerweise nichts Stärkeres als Bier trank und nicht rauchte, sein ganzes Leben lang auf seine Gesundheit bedacht. Sein Lieblingssport war Radfahren. Er lernte es 1894 in Moskau kennen, als Mark Jelisarow, der Ehemann von Lenins älterer Schwester, sich dieses damals modische Gefährt kaufte.

1903 hatte Iljitsch, der bereits ein begeisterter Radfahrer war, in Genf seinen ersten schweren Unfall – bei voller Fahrt geriet er in die Straßenbahnschienen, zerbeulte sein Fahrrad und verletzte sich am Auge. Doch Lenin gab sein Hobby nicht auf. Der Bolschewik Grigorij Sinowjew erinnerte sich: „Wie oft hat uns Wladimir Iljitsch in Paris [auf Touren von] 60-75 Kilometer mit dem Fahrrad mitgenommen, nur um am malerischen Ufer eines schönen Flusses zu schwimmen und spazieren zu gehen. Ein Ausflug von sechzig Kilometern mit dem Fahrrad in einen schönen französischen Wald, um Maiglöckchen zu pflücken, war eine ganz normale Sache.“

Nadeschda Krupskaja schrieb 1910 aus Frankreich an Lenins Mutter: „Diese Woche sind er und ich wie von Sinnen mit dem Fahrrad gefahren. Wir haben drei Ausflüge von je 70-75 Kilometern unternommen, drei Wälder abgeklappert, es war sehr gut. Wolodja mag solche Ausflüge furchtbar gerne – um 6-7 Uhr aufbrechen und spät abends zurückkehren.“ Leider wird in den Memoiren nicht erwähnt, welche Fahrradmarken Lenin und seine Frau hatten.

Im selben Jahr hatte Lenin einen Unfall mit einem Auto: „Ich war auf dem Weg von Juvisy, und ein Auto zermalmte mein Fahrrad (ich konnte rechtzeitig abspringen). Leute halfen mir, das Nummernschild aufzuschreiben, und boten sich mir als Zeugen an. Ich habe den Besitzer des Wagens herausgefunden (ein Vicomte, verdammt noch mal) und verklage ihn jetzt über einen Anwalt. (...) Ich hoffe zu gewinnen“, schrieb Wladimir Iljitsch. „So bin ich auf die Dialektik gestoßen“, scherzte Lenin nach diesem Vorfall. „Ich hatte mich auf auf ein Fahrrad gesetzt und wurde von einem Haufen Schrott geschleudert.§

Josef Stalin

Stalins Tochter, Swetlana Allilujewa, erinnerte sich: „Billard, Kegeln, Gorodkí [ein Spiel, bei ein Turm aus fünf Holzklötzchen einem Wurfstock aus einer bestimmten Entfernung aus dem Spielfeld geschlagen werden müssen] – alles, was ein scharfes Auge erforderte – waren die Sportarten, für die mein Vater empfänglich war. Er schwamm nie – er konnte es einfach nicht, er hielt sich nicht gerne in der Sonne auf und akzeptierte nur Spaziergänge im Wald, im Schatten.“

Sputnik Sputnik

Im Garten von Stalins Datscha in Kunzewo war ein Spielfeld für Gorodki eingerichtet. Marschall Iwan Konjew erinnerte sich: „Nach dem Mittagessen wurde manchmal Gorodki gespielt. Stalin selbst war nicht schlecht darin. Er warf irgendwie seltsam – es war mehr ein Stoßen als ein Werfen, aber schlug geschickt die Holzklötzchen um.“ Stalins Personenschützer Alexej Rybin schrieb: „Alle Mitglieder des Politbüros spielten oft ihr geliebtes Gorodki. Sie waren sehr gut darin! Stalin zog es vor, im Paar mit Altschuller oder Pomeranzew zu kämpfen, die beide gut durchtrainiert waren. Ihm, Molotow, Kaganowitsch oder Woroschilow zu helfen, war streng verboten. Die Verlierer sammelten selbst die verstreuten Holzklötzchen wieder ein und stellten sorgfältig die entsprechenden Figuren auf.“

Eine weitere Leidenschaft Stalins war Billard. Marschall Konjew schrieb, dass „er beim Billard gut spielte, ruhige, genaue Stöße absolvierte, nie hart stieß, sorgfältig zielte. In der Nahegelegenen Datscha in Kunzewo ist der Billardraum in einem separaten Gebäude erhalten und der Originaltisch, an dem Stalin spielte.

Leonid Breschnew

Der sowjetische Sport erlebte in der Zeit von Leonid Breschnew die Blütezeit des Eishockeys, das der Generalsekretär sehr liebte. Aber welchen Sport betrieb Breschnew selbst? Leonid Breschnew, ein lebendes Symbol der Ära der Stagnation, war ein begeisterter Jäger, Autofahrer und Schwimmer.

Vladimir Musaelian/TASS Vladimir Musaelian/TASS

Wladimir Medwedew, Breschnews Leibwächter, erinnert sich: „Leonid Iljitsch schwamm oft und lange. Er schwamm bis zu zweieinhalb Stunden. Selbst als seine Personenschützer bereits im Wasser froren, schwamm er weiter. Wenn die Wachen nach dem Schwimmen aus dem Wasser kamen, baten sie den Arzt um Alkohol, und Leonid Iljitsch ging entweder unter eine heiße Dusche oder in den Pool, wo das Wasser viel wärmer war.

Breschnew war auch ein begeisterter Autofahrer. Während seines Besuchs in den Vereinigten Staaten schenkte Präsident Richard Nixon Breschnew einen dunkelblauen Lincoln Continental. Nixon erinnerte sich, dass Breschnew beschloss, das Geschenk direkt auf den Straßen der Präsidentenresidenz in Camp David auszuprobieren: „An einer Stelle gab es eine sehr steile Abfahrt mit einem gut sichtbaren Schild, auf dem stand: Langsam fahren – gefährliche Kurve. Als ich selbst hier mit einem Sportwagen lang fuhr, trat ich auf die Bremse, um die Straße normal bergab zu fahren. Breschnew fuhr mit mehr als 50 Meilen (80 Kilometer) pro Stunde, als wir uns der Abfahrt näherten. Ich neigte mich nach vorne und sagte: Langsam, es geht bergab!, aber er schenkte mir keine Beachtung. Als wir das Ende der Abfahrt erreichten, quietschten die Reifen schrill, als er scharf bremste und wendete. Nach unserer Fahrt sagte Breschnew zu mir: Das ist ein sehr gutes Auto. Es liegt sehr gut auf der Straße. – Sie sind ein ausgezeichneter Fahrer, antwortete ich. Mit der Geschwindigkeit, mit der Sie gefahren sind, hätte ich hier niemals die Kurve bekommen.“

