Was geschah mit denen, die Peter der Große zum Studium ins Ausland schickte?

Der Zar studierte selbst und schickte seine Untertanen zum Erlernen neuer Kenntnisse in Ausland. In Europa mussten sie Seekunde, Festungsbau, Astronomie und andere Wissenschaften sowie Malerei erlernen. Insgesamt wurden zu dieser Zeit etwa tausend Personen ins Ausland geschickt.

Vom Diener zum Konteradmiral

Adelige Familien konnten sich den Ideen von Peter I. nicht entziehen: Ihre Ausführung war obligatorisch. Zunächst gründete er die Zifirnyje schkoly, die ersten Grundschulen in Russland, in denen Geometrie, Rechnen und Lesen und Schreiben gelehrt wurden. Ohne ihren Abschluss hatte ein junger Mann kein Recht zu heiraten. Und 1696 erließ der Zar ein Dekret über die Bildung im Ausland. Für neues Wissen wurde junge Männer nach England, Italien und Holland geschickt. Unter denen, die ins Ausland gingen, waren Vertreter der Golitsyns, Kurakins, Dolgorukijs, Schachowskijs, Wolkonskijs und Trubezkijs.

Unter den Studenten befanden sich auch enge Vertraute von Peter dem Großen. So studierte sein Kammerdiener Alexander Menschikow zusammen mit dem Zaren auf der Amsterdamer Werft, und Graf Peter Tolstoi meldete sich trotz seines fortgeschrittenen Alters von 52 Jahren freiwillig, um selbst Student zu werden. Er studierte mehrere Jahre lang Navigation in Venedig und kehrte als Segelmeister nach Hause zurück. Und 1721 ging er als erster russischer ständiger Botschafter nach Konstantinopel.

Unter Peters Versorgungsempfängern war nicht jeder lernwillig, was manchmal zu kuriosen Fällen führte. Maxim Spafarjew zum Beispiel vermied es mit allen Mitteln zu lernen und zwang seinen kalmückischen Diener, den Unterricht zu besuchen. Letzterer studierte fleißig die Lehrbücher und fuhr an seiner Stelle zur See – alles ging gut, bis es Zeit war, nach Hause zurückzukehren. Peter nahm persönlich die Prüfungen der Studenten ab und deckte den Betrug sehr schnell auf. Daraufhin schickte er den faulen Versager zum Dienst als Matrose und den Kalmücken erneut zum Studium – dieses Mal in England.

Denis Kalmykow (der Zar gab ihm diesen Nachnamen) übersetzte englische Marinevorschriften und -statuten, bildete die Fähnriche aus, erfand ein allgemeines System von Signale zum Informationsaustausch unter Verwendung von Schiffsflaggen, war Oberbefehlshaber des Kronstädter Hafens und stieg in den Rang eines Konteradmirals auf.

Gardemarinen, voran!

Peter schenkte den maritimen Angelegenheiten große Aufmerksamkeit: Wer versuchte, sich an Land abzusetzen, wurde streng bestraft. Nichts zu lachen hatten auch die Kritiker, die glaubten, dass der Zar selbst nicht schreinern sollte. Peter wollte sie hinrichten und nur das Eingreifen der niederländischen Behörden rettete ihnen das Leben.

Aber fleißige Studenten absolvierten eine gute Karriere. Iwan Nepljujew von der Petersburger Seefahrtsakademie zum Beispiel ging nach Revel, dann nach Venedig und Cádiz, nahm am türkisch-venezianischen Krieg teil und war Kommandant von Schiffen, die in St. Petersburg gebaut wurden. Später gründete Nepljujew die Festungen, aus denen die Städte Orenburg und Magnitogorsk hervorgingen.

Erster unter den Malern

Nach Europa wurden nicht nur Personen gesandt, um die exakten Wissenschaften zu studieren, sondern auch um eine neue künstlerische Sprache zu finden. Einer der berühmtesten Maler dieser Zeit war Andrej Matwejew. Er studierte in Holland bei Arnold Bonen und anschließend an der Antwerpener Akademie der Künste.

Als er 1727 nach Russland zurückkehrte, arbeitete er in der Kunstmalergruppe der St. Petersburger Baukanzlei. Er war der erste russische Künstler, der weltliche Porträts und Selbstporträts malte. Er war auch der erste, der beschloss, Kirchen nicht mit Fresken, sondern mit Gemälden zu schmücken und malte für die Peter-und-Paul-Kathedrale Der ungläubige Thomas, Christus und die Jünger am Ölberg, Das letzte Abendmahl und Christi Himmelfahrt.

Ein Arzt mit Diplom

Peters Studenten studierten neben der Seemannskunst auch Wirtschaft, Medizin und andere Wissenschaften. Peter Postnikow zum Beispiel, ein Absolvent der Slawisch-griechisch-lateinischen Akademie, studierte in Padua Medizin und wurde der erste russische Arzt mit einem Diplom. Er diente im Aptékerskij prikás (dt.: Apothekenveraltung) und war der erste Übersetzer des Korans ins Russische.

Jakow Jewrejnow wurde vom Zaren nach Holland geschickt, um den Handel zu studieren – er diente als Konsul und diplomatischer Vertreter. Nach seiner Rückkehr nach Russland wurde er zunächst Berater des Manufaktúr-Kollégijas (das für die Entwicklung der Industrie zuständig war) und leitete dann das Kommerz-Kollégija, den Kommerziellen Ausschuss, der für die Kontrolle des Handels zuständig war.

