8 der seltsamsten Gesetze und Dekrete der russischen Zaren

Warum durften Männer unter Paul I. keine Schuhe mit Bändern anstelle von Schnallen tragen und unter Peter I. nicht in Schuhen mit Eisennägeln herumlaufen? Und was hat das alles mit Bären und Katzen zu tun?

Keine genagelten Schuhe tragen

Peter der Große maß, wie wir wissen, wirtschaftlichen Belangen eine große Bedeutung zu. Und er kümmerte sich sogar um so prosaische Dinge wie die hölzernen Bürgersteige von St. Petersburg. Um zu verhindern, dass sie sich zu schnell abnutzen, erließ er 1715 ein Dekret, das es verbot, in Schuhen zu laufen, die mit Eisenklammern oder Nägeln versehen waren. Wer gegen diesen Erlass verstieß, dem drohten harte Strafen: Verzweifelte Modefans wurden mit hohen Geldbußen belegt, während den Verkäufern Hinrichtung und Konfiszierung ihres Eigentums drohten. Die Bevölkerung reagierte umgehend: Die Straßen leerten sich dramatisch.

Und ein Jahr später folgte ein neues Dekret, das alle Hausbesitzer in St. Petersburg dazu verpflichtete, die Straße vor ihrem Haus auf einer Breite von einem Saschenj (213 cm) mit Steinen zu pflastern.

Knöpfe an die Manschetten der Uniformen nähen

Peter befahl auch, Knöpfe an die Ärmelaufschläge der Uniformen zu nähen. Der Grund dafür ist einfach: So wollte er den Militärs gute Manieren beibringen und sie davon abhalten, sich nach dem Essen am Ärmel den Mund abzuwischen, um nicht zu oft eine neue Uniform zu nähen.

Nicht mehr als eine Tscharka trinken

Zar Alexej Michailowitsch erklärte 1647 dem Alkoholismus den Kampf – zunächst verbot er den Wodka im Solowezkij-Kloster, ein paar Jahre später auch in allen anderen Klöstern. Vier weitere Jahre später führte er eine Kneipenreform durch: Der Zar ordnete an, die Zahl der Schankwirtschaften zu reduzieren. Die Preise für Wodka wurden um das Dreifache erhöht. Es war strengstens verboten anschreiben zu lassen und an jeden Gast durfte nicht mehr als eine Tscharka (etwa 11 cl) auszuschenken. Außerdem durfte während der Fastenzeit und an Sonntagen kein Alkohol verkauft werden: Insgesamt belief sich die Zahl dieser „nüchternen“ Tage im Kalender auf 180! Übrigens wurden diejenigen, die im Untergrund Wodka herstellten, hart bestraft – von Geldstrafen für diejenigen, die zum ersten Mal dieses Gesetz brachen, bis hin zu Auspeitschungen und Gefängnis für hartnäckige Schwarzbrenner.

Keine breitkrempigen Hüte tragen und keinen Walzer tanzen

Ein weiterer Meister seltsamer Gesetze war Paul I. Er beschloss, alles zu bekämpfen, was an die Französische Revolution erinnern und Freigeistigkeit hervorrufen könnte. Die Liste war ziemlich lang: Frauen durften ihre Kleider nicht mit bunten Bändern über der Schulter schmücken, Männer durften nur Dreispitze und runde Hüte tragen, breitkrempige französische Hüte dagegen waren verboten, ebenso wie Schuhe mit Bändern anstelle von Schnallen, Koteletten und sogar der Walzer. Böse Zungen brachten diese wilden Verbote mit den persönlichen Problemen des Kaisers in Verbindung: Sein Bart wuchs nicht besonders gut und er war kein besonders gewandter Tänzer.

Kein Export von Rhabarber

Im 17. Jahrhundert wurde Rhabarber aus China nach Moskau importiert: Er wurde als Medizin für Magenbeschwerden und als Färbemittel verwendet, das einen goldenen Farbton ergab. Dieses Kraut war hoch geschätzt: ein Pud (etwa 16 kg) kostete 40 Rubel! Das war derselbe Preis wie zum Beispiel für ein Pud gute Seide. Es war verboten, mit Rhabarber zu handeln: Der wichtigste und einzige Käufer und Verkäufer war die Schatzkammer des Zaren. Ende des 17. Jahrhunderts durfte er nicht mehr aus Sibirien ausgeführt werden, unter den Zarinnen Anna Iwanowna und Elisabeth Petrowna wurde Rhabarber zu einer Ware für den Profit der Staatskasse. Das sibirische Gold durfte von Privatpersonen nicht gekauft werden und der Fiskus hielt sehr hohe Preise aufrecht. Die Strafen für Zuwiderhandlungen waren hart, einschließlich „grausamster Folter“.

Keine zotteligen Perücken tragen

Einige Dekrete wurden nicht aus wirtschaftlichen oder politischen Erwägungen heraus erlassen, sondern allein aus einem Sinn für Schönheit. So benutzte die Kaiserin Elisabeth Petrowna, die sich durch großes Modebewusstsein auszeichnete, einmal einen minderwertigen Puder, der ihr Haar zusammenklebte. Auch das Färben half nicht, die Spuren dieses misslungenen Experiments zu verbergen. Die Kaiserin schnitt ihr Haar fast ganz ab und trug eine Perücke. Gleichzeitig befahl sie allen Hofdamen, dasselbe zu tun: Sie mussten sich ihrer Haare berauben und schwarze Perücken tragen, wie sie selbst.

Katzen-Spendenfür den Hof in St. Petersburg

Im Oktober 1745 erließ Kaiserin Elisabeth Petrowna das vielleicht süßeste Dekret – Über die Absendung von Katzen. Darin hieß es: Wenn Sie in Kasan die besten und größten Katzen der lokalen Rassen gefunden haben, die zum Mäusefang geeignet sind, schicken Sie sie nach St. Petersburg an den Hof Ihrer Kaiserlichen Majestät. Von da haben sich diese vierbeinigen Rattenjäger im Winterpalast niedergelassen.

Keine Bären auf die Straße treiben

Der Handel mit Bären existiert in Russland schon seit dem Altertum: Bären wurden in verschiedenen Kunststücken ausgebildet und traten damit auf Jahrmärkten zur Bewunderung des Publikums auf. Sie führten bis zu mehreren Dutzend verschiedene Kommandos aus und es wurden ganze Aufführungen mit ihnen inszeniert , in denen sie ein Mädchen vor dem Spiegel, einen Soldaten mit einem Gewehr, einen Bauern, der auf Sauftour gegangen war, und viele andere Sujets darstellten. 1865 entstand in Russland die Gesellschaft für Tierschutz, die sich für die Rettung der Bären einsetzte. Zwei Jahre später unterzeichnete Alexander II. ein Dekret, das die gewerbliche Nutzung von Bären verbot.

