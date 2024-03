„Der Unterschied der Sprachen kann auch einen Unterschied im Denken hervorbringen, der für die Kirche gefährlich ist“, schrieb Nikolai Karamsin in seiner Geschichte des russischen Staates über die Stellung des Klerus während der Herrschaft von Boris Godunow. Dies war eine beispielhafte Reaktion der Kirche auf die Initiative des Zaren, in Moskau die erste Universität nach westlichem Vorbild zu eröffnen und ausländische Lehrer einzuladen. Godunow beschloss, die Traditionen der europäischen Bildung ein Jahrhundert früher als Peter der Große zu übernehmen, aber er musste einen anderen Weg wählen.



Verlorene Studenten

Der Zar fand einen Weg, seine Idee zu verwirklichen: 1602 schickte er 18 junge Männer zum Studium von Latein und Fremdsprachen in europäische Länder. Vier von ihnen gingen nach England. Die englische Königin Elisabeth I. beschloss, sie aufzunehmen und stimmte der Bedingung zu, die Boris Godunow gestellt hatte: Die russischen Studenten sollten nicht gezwungen werden, während ihres Studiums ihren Glauben zu wechseln. Nach ihrer Rückkehr sollten sie in den Dienst der Botschaft treten.

Die vier wurden auf verschiedene Universitäten verteilt. Der Sohn des Büroangestellten Grigorij Olferjew Nikifor wurde nach Cambridge geschickt. Dort studierte er zunächst am St John's und dann am Clare College. Aber 1605 starb Boris Godunow plötzlich, der falsche Dmitrij kam nach Moskau und Zeit der Wirren wütete in Russland. Und erst 1613, als Zar Michail Fjodorowitsch Romanow den Thron bestieg, erinnerte man sich an die Studenten. Der russische Botschafter Alexej Sjusin beschloss, Nachforschungen anzustellen und wurde unangenehm überrascht. Drei entschieden ihr Schicksal in der Fremde zu finden: Sofon Koschuchow und Kasarin Dawydow arbeiteten für die East India Company in Borneo und Java, Fjodor Kostomarow landete als königlicher Sekretär in Irland. Nur Nikifor Olferjew blieb vor Ort. Nur dass sein Name jetzt anders lautete: Nikephor Alphery.

Holen Sie Olferjew zurück!

Es stellte sich heraus, dass er seinen Abschluss in Cambridge dank der Hilfe der Familie von John Bidell ablegen konnte, den er während seines Studiums kennengelernt hatte. Dessen Vater betrieb Handel mit Russland und beschloss, den jungen Mann, der sich weit weg von seinem Heimatland befand, finanziell zu unterstützen. Nikifor wechselte auch zum anglikanischen Glauben. Allein aus diesem Grund durfte er nicht in sein Heimatland zurückkehren. Diejenigen, die der Sünde der Ketzerei verfielen, wurden hart bestraft – in den Annalen finden sich Anweisungen, Abtrünnige zu verbrennen oder lebendig in der Erde zu begraben. Und dieses Verbot, von der Orthodoxie abzuschwören, blieb in Russland bis 1905 bestehen.

Aber die Botschafter gaben nicht auf: Obwohl ein Abtrünniger, musste Alphery nach Hause zurückkehren. Sie richteten Bitten an das Parlament und an König Jakob I. Sie drohten damit, die Beziehungen zwischen den Ländern zu verschlechtern und den englischen Kaufleuten, die mit Russland Handel trieben, Schwierigkeiten zu bereiten. Sie behaupteten, dass Alphery als junger Mann einfach einen Fehler begangen habe. Sie versuchten sogar, ihn zu entführen.

1618 wurde Alphery eine Pfarrei in Huntingdonshire übertragen. Er heiratete die Pfarrerstochter Joanna Beth und lebte mit seiner Familie bis zu seinem Tod im Jahr 1666 in Woolley.

