Wie die UdSSR „Übermenschen“ schaffen wollte

Nachdem die Bolschewiki 1917 an die Macht gekommen waren, machten sie sich daran, die russische Gesellschaft radikal umzustrukturieren: „Wir sind die Unseren, wir werden eine neue Welt aufbauen; wer nichts war, wird alles werden!“



In der „neuen Welt“ sollte ein „neuer Mensch“ leben – eine umfassend entwickelte Persönlichkeit, ein Intellektueller und Schöpfer, der sich den kommunistischen Idealen verschrieben hat und sich bewusst ist, dass er ein kleines, aber wichtiges Rädchen in der gigantischen Maschine des Staates ist.

Der ideale Sowjetmensch wurde durch Bildung, Erziehung und Propaganda geschaffen. Es gab auch einen sehr unorthodoxen Ansatz – die Züchtung einer eine „neue Menschenrasse“, als ob es um Pferde oder Hunde ginge.

In den ersten Jahrzehnten der Sowjetmacht wurde dieser Ansatz von den Anhängern der Eugenik verfolgt – der Lehre von der Verbesserung der erblichen Eigenschaften des Menschen durch Selektion.

Die Besten der Besten

„Die Rasse jeder Art von Tieren und Pflanzen, einschließlich des Menschen, kann bewusst verändert werden, indem man solche Erzeuger auswählt, die die wünschenswerteste Kombination von Merkmalen in den Nachkommen hervorbringen“, schrieb der sowjetische Biologe und Genetiker Nikolaj Kolzow.

Die Eugeniker forderten, dass talentierte Menschen, die sich in irgendeinem Bereich bewährt haben, nur untereinander Paare bilden sollten. Schließlich haben solche Eltern eine gute Chance, ebenso herausragende Kinder zur Welt zu bringen und so zur Evolution des Gehirns und Bereicherung der Nation mit edlen Genen beizutragen.

Ein solcher organisierter Transfer von „wertvollen Genen“ könnte der Gesellschaft viele Wissenschaftler, Künstler und Fachleute in verschiedenen Bereichen bescheren – körperlich gesund, willensstark, mit einer Liebe zum Leben und zur Arbeit.

„Viele Mütter von morgen, die von den Fesseln religiöser Vorurteile befreit sind, werden stolz darauf sein, ihr Plasma mit dem von Lenin oder Darwin zu vermischen und der Gesellschaft ein Kind zu schenken, das ihre biologischen Qualitäten erbt“, schrieb 1936 der amerikanische Genetiker und korrespondierende Mitglied der Akademie der Wissenschaften der UdSSR Hermann Joseph Muller an Stalin.

So wird es einen „Übermenschen“ geben, den Homo creator (dt.: schöpfender Mensch), der, laut Kolzow, „wirklich der König der Natur werden und sie sich durch die Kraft seines Geistes und seines Willens unterwerfen soll“.

Wie erschafft man einen „Übermenschen“?

Gleichzeitig lehnte Kolzow die erzwungene Selektion ab. „Der moderne Mensch“, sagte er, „wird die wertvollste Freiheit nicht aufgeben – das Recht, sich einen Ehepartner seiner Wahl auszusuchen.“

Der Wissenschaftler war der Meinung, dass die Lösung der eugenischen Probleme dem Staat obliegen sollte. Er ist verpflichtet, für die wertvollsten Produzenten bequemere Lebensbedingungen zu schaffen als für andere. Folglich wird die Geburtenrate bei ihnen höher sein als bei denen, die „nicht in der Lage sind, modernes Wissen und moderne Kultur wahrzunehmen“.

Der Mediziner Sergej Dawidenkow schlug vor, obligatorische psycho-eugenische Untersuchungen in der Bevölkerung durchzuführen, um angeborene Begabungen festzustellen. Bildungsgrad, sozialer Status und Nationalität sollten keinen Einfluss auf die Ergebnisse der Tests haben.

Je nach Ergebnis wurden die Menschen in die höchste oder niedrigste Genogruppe eingestuft. Die Auserwählten erhielten vom Staat maximale Unterstützung bei der Fortpflanzung: Gehaltserhöhung um 50 Prozent bei der Geburt eines jeden Kindes, Zahlung von Pauschalprämien für das dritte und vierte Kind usw.

Der Genetiker Alexander Serebrowskij befürwortete seinerseits die künstliche Befruchtung von Frauen mit „empfohlenem Sperma“, das nicht unbedingt von einem Lieblingsmann stammen muss.

„Die Fortpflanzung kann und sollte von der Liebe getrennt werden, allein durch die Tatsache, dass die Liebe eine völlig private Angelegenheit der Liebenden ist, während die Fortpflanzung eine öffentliche Angelegenheit ist, und im Sozialismus erst recht sein sollte“, argumentierte der Wissenschaftler.

„Der Sozialismus“, schrieb Serebrowskij, „wird durch die Zerstörung der privaten kapitalistischen Beziehungen in der Wirtschaft die moderne Familie zerstören und insbesondere bei den Männern den Unterschied in der Einstellung zu Kindern aus seinem oder nicht seinem Sperma vernichten.“

Der Zusammenbruch der Eugenik

Die ehrgeizigen Projekte der Eugeniker in der Sowjetunion wurden nie verwirklicht. Die Doktrin wurde kritisiert, weil sie die genetische Vielfalt vernachlässigte, die die Grundlage für eine harmonische Entwicklung der Gesellschaft ist, und weil sie es versäumte, die Kriterien, nach denen „wertvolle Erzeuger“ identifiziert werden konnten, wissenschaftlich zu begründen.

Die sowjetische Führung befürchtete, dass der züchterische Ansatz ihrer wichtigsten Stütze, den Arbeitern und Bauern, schaden würde. Schließlich wurden eugenische Ansichten für viele direkt mit Faschismus und Nationalsozialismus in Verbindung gebracht.

In den späten 1930er Jahren wurde die Eugenik als philosophisches und ideologisches Konzept in der Sowjetunion verboten. Einige ihrer Entwicklungen (insbesondere in Bezug auf die Behandlung von Erbkrankheiten) fanden jedoch in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen Anwendung.

