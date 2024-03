Zweiter Weltkrieg: Wie die Rote Armee mit den Waffen der amerikanischen Gangster kämpfte

Während des Zweiten Weltkriegs erhielt die UdSSR mehr als 150.000 Kleinwaffen von den westlichen Alliierten als Militärhilfe. Diese Zahl entsprach weniger als einem Prozent dessen, was die sowjetische Industrie während der gesamten Dauer des Konflikts produzierte.

Dennoch trugen auch amerikanische Colt-Pistolen, Browning-Maschinengewehre, Bazooka-Panzerabwehrgranatwerfer, britische Bren-Handfeuerwaffen und Boyce-Panzerabwehrgewehre (wenn auch in geringem Umfang) zum Sieg an der Ostfront bei.

Die westlichen Alliierten lieferten die meisten Thompson-Maschinenpistolen an die Rote Armee – fast 138.000 Stück und 306 Millionen Schuss Munition. Die sowjetischen Soldaten bekamen die legendäre Waffe in die Hände, die auch als „Tommy Gun“ oder „Chicago Typewriter“ bekannt war und in der US-amerikanischen Verbrecherwelt hochgeschätzt wurde.

Gangster-Waffe

Archive photo/Getty Images Archive photo/Getty Images

Zunächst zeigte das US-Militär kein großes Interesse an der Thompson. Die Maschinenpistole tauchte erst ganz am Ende des Ersten Weltkriegs auf, als die Lagerhäuser buchstäblich vor Waffen strotzten. Außerdem war sie kraftvoll und schnell feuernd und auf kurze Entfernungen effektiv, aber auf große Entfernungen war sie etwas schlechter.

Diese Eigenschaft störte weder die Gesetzeshüter, noch die Gangster der Prohibitionszeit und der Großen Depression. Infolgedessen wurde die Thompson zu einem der Symbole der Gangsterkriege der 1920-1930er Jahre. Mit ihr ging der berühmte Bankräuber John Dillinger ans Werk.

Archive photo Archive photo

1924 tauchte die Maschinenpistole erstmals in der Sowjetunion auf – sie wurde in den Vereinigten Staaten über Strohmänner in Mexiko gekauft. Mit der Thompson M1921 wurden Grenzschützer, Konvoi-Truppen und Spezialeinheiten der OGPU, die im Kaukasus und in Zentralasien gegen das Banditentum kämpften, bewaffnet.

Moskau schmuggelte einige Waffen an die Kommunisten in Estland. Diese setzten sie während des gescheiterten Aufstandes gegen die Regierung in Tallinn am 1. Dezember 1924 ein.

Im Dienste der Roten Armee

Archive photo Archive photo

Das nächste Mal tauchten die Thompsons in der UdSSR im Jahr 1941 auf, als die USA begannen, die Rote Armee im Rahmen des Lend-Lease-Programms massiv mit der Variante M1928A1 zu beliefern.

Waffen und Munition kamen sowohl einzeln als auch im Verbund mit westlichem Militärgerät in die Sowjetunion: Sherman- und Stewart-Panzer, A-20-Bomber oder Scout-Panzertransporter. Sogar in Wilis-Jeeps und Motorrädern konnte man diese Maschinenpistole mit mehreren Magazinen finden.

Zu dieser Zeit setzten die westlichen alliierten Truppen die „Tommy Guns“ bereits aktiv im Kampf ein. Allerdings wurden sie hauptsächlich nicht von Soldaten an der Front verwendet, sondern von ausländischen Spezialeinheiten - von britischen Kommandotruppen, amerikanischen Fallschirmjägern und Rangern.

Archive photo Archive photo

Obwohl die Thompsons zu Beginn des Krieges an verschiedenen Stellen der Ostfront zum Einsatz kamen, wurden sie hier nicht zur Waffe der ersten Stunde. Die gelieferte 11,43-mm-Munition reichte einfach nicht aus, um anhaltende, intensive Kämpfe zu führen.

Die 138.000 Maschinenpistolen waren ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu den sechs Millionen produzierten Schpagin-MPs (PPSch-41), den wichtigsten Maschinenpistolen der Roten Armee. Tatsächlich kamen auf eine Thompson fünfundvierzig ihrer sowjetischen Gegenstücke.

Nicht gut genug

Archive photo Archive photo

Während die amerikanische Maschinenpistole der PPSch-41 bei der Abgabe von Einzelschüssen überlegen war, war sie bei Feuerstößen deutlich unterlegen. Auch bei der Durchschlagskraft war die Thompson unterlegen: Bei Tests durchschlugen die sowjetischen Kugeln zehn Reihen Kiefernholzbretter, während die amerikanischen Kugeln nur fünf durchschlugen. Außerdem erwies sich die PPSch-41 als leichter und zuverlässiger als ihr Gegenstück aus Übersee.

„Sie hat sich bei uns nicht durchgesetzt – die Streuung ist hoch, die Schussweite ist nicht sehr groß und die Patronen sind schwer, viele können die Waffe nicht tragen“, erinnerte sich Aufklärer Pawel Kolosow an die amerikanischen Maschinenpistolen.

Dennoch fand die „Tommy Gun“ in der sowjetischen Armee Verwendung. Panzersoldaten nahmen sie oft zusätzlich zur TT-Pistole mit in den Panzer. Sie mussten keine langen Feuergefechte führen, und ein paar Magazine reichten in der Regel aus.

Sie wurden auch von Fahrern von Militärlastwagen hinter der Frontlinie verwendet. Die wertvolleren PPSch-41 wurden in der Regel an die Front geschickt, aber die amerikanischen Maschinenpistolen kamen erfolgreich zum Einsatz, um feindliche Saboteure und Marodeure im Hinterland abzuwehren.

