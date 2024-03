Zweiter Weltkrieg: In welchen amerikanischen und britischen Schützenpanzern kämpfte die Rote Armee?

Zu Beginn des Krieges waren die westlichen Schützenpanzer hauptsächlich an Aufklärungsangriffen beteiligt. Gegen Ende des Krieges wurden sie eingesetzt, um sich zurückziehende feindliche Kolonnen zu vernichten.

In den Vorkriegsjahren hatte die UdSSR praktisch keine gepanzerten Mannschaftstransportwagen entwickelt und das Land stand zu Beginn des Krieges gegen das Dritte Reich ohne diese Technik da. Da kamen die westlichen Alliierten der Roten Armee zu Hilfe.



Die USA und Großbritannien lieferten der Sowjetunion mehr als sechstausend gepanzerte Mannschaftstransportwagen. Etwa eintausend davon waren Halbkettenfahrzeuge der Typen M2, M5 und M9.

Nur ein kleiner Teil der gepanzerten Mannschaftstransportwagen ging an die gepanzerten und mechanisierten Einheiten der Roten Armee. Der Rest wurde zu Zugmaschinen für Artilleriegeschütze.

Ein etwas anderes Schicksal erwartete den britischen Universal und die amerikanischen M3 Scout. Sie mussten aktiv auf dem Schlachtfeld kämpfen.

Universal

Archive photo Archive photo

Der wichtigste gepanzerte Mannschaftstransporter der Streitkräfte Großbritanniens und der Commonwealth-Länder konnte eine Truppe von bis zu fünf Personen befördern, war mit einem 7,7-mm- oder 13,9-mm-Maschinengewehr ausgestattet und erreichte auf der Landstraße eine Geschwindigkeit von bis zu 48 km/h. Die UdSSR erhielt während des Krieges mehr als zweitausend dieser Kampffahrzeuge.

In der ersten Hälfte des Krieges wurden der kettengetriebene Universal hauptsächlich zur Aufklärung und Erkundung eingesetzt. Gegen Ende des Konflikts begann man, ihn aktiv bei Kampfeinsätzen zu verwenden.

Archive photo Archive photo

Sowjetische Maschinengewehrschützen auf gepanzerten Mannschaftswagen holten zurückweichende deutsche Kolonnen ein, beschossen sie und bewarfen sie mit Granaten. „Ich erinnere mich, wie ich die Deutschen auf diesen gepanzerten Mannschaftstransportern verfolgte und sie dort in die Enge zu treiben…“, erzählte mir Anatolij Koslow, ein Kommunikationsoffizier.

Nach Meinung der sowjetischen Soldaten hatte das britische Kampffahrzeug viele Nachteile: schlechte Geländegängigkeit (vor allem im Winter), schneller Verschleiß des Fahrwerks, schwache Bewaffnung und Schutz für die Besatzung und die Soldaten. Selbst in gebückter Haltung blieben die Soldaten durch Kugeln und Schrapnells verwundbar.

Der Truppenraum selbst war ziemlich eng, und außerdem befand sich in der Mitte des Raums die Motorhaube, auf die die Soldaten mit ihren Knien stießen. In der heißen Jahreszeit war es äußerst schwierig, sich hier aufzuhalten. Im Winter hingegen war diese Konstruktion sehr nützlich, und der Kommandant und der Fahrer, die sich im vorderen Teil des Universals befanden, kletterten während der Stopps in das Truppenabteil, um sich zu wärmen.

Scout

Archive photo Archive photo

Der amerikanische gepanzerte Radpanzer M3A1 Scout übertraf sein britisches Gegenstück in Bezug auf die Kampfeigenschaften. Er war mit 12,7-mm- und 7,62-mm-Maschinengewehren bewaffnet, konnte eine Truppe von bis zu sieben Mann befördern und erreichte auf der Landstraße eine Geschwindigkeit von bis zu 81 km/h (in unwegsamem Gelände war er nicht so schnell voran).

Die Zahl der Scouts in der Roten Armee betrug mehr als dreitausend. Wie der Universal dienten sie zu Beginn des Krieges hauptsächlich als Aufklärungsfahrzeuge. Außerdem wurden sie oft für den Transport von Verwundeten oder Stabsoffizieren eingesetzt.

Später bewährten sich die amerikanischen Schützenpanzer dank ihrer starken Bewaffnung und den guten Sichtverhältnissen in Straßenkämpfen. Sie brachen schnell zu einem besetzten Haus durch und unterdrückten mit ihrer Feuerkraft effektiv jeden Widerstand.

Viktor Temin Viktor Temin

Das Kommando setzte die schnellen Scouts oft ein, um dem Feind die Fluchtwege abzuschneiden, wichtige Kreuzungen einzunehmen und diese bis zum Herannahen der Hauptstreitkräfte zu halten. Amerikanische Schützenpanzer wurden oft zur Bewachung der Fahrzeuge der wichtigsten sowjetischen Kommandeure eingesetzt.

Anders als gegenüber dem Universal hatte die Rote Armee fast keine Beschwerden in Bezug auf den zuverlässigen und komfortablen M3A1. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Konstruktion des ersten sowjetischen gepanzerten Mannschaftswagen, des BTR-40, der in den späten 1940er Jahren entwickelt wurde, von ihm beeinflusst wurde.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.