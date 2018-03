Swjaginzew macht neue große Pläne: Gibt's bald eine TV-Serie à la "Leviathan" oder "Loveless"?

Russia Beyond

Am Wochenende noch erhielt sein "Loveless" den renommierten französischen Cesar Award. Gleichzeitig hat der russische Erfolgsregisseur Andrej Swjaginzew aber schon weitere große Pläne! Er will nun eine russischsprachige TV-Serie drehen, und zwar mit einem gewichtigen Partner. Für Paramount wäre das die erste russischsprachige Produktion in der Unternehmensgeschichte.