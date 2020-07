Die sieben schönsten Bibliotheken Russlands (FOTOS)

In Russland gibt es viele Bibliotheken - sowohl alte als auch trendige moderne Stadträume.

1 Lenin-Staatsbibliothek in Moskau

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Die Leninka, wie die Moskauer sie nennen, ist die bekannteste und größte Bibliothek in Russland. Die Sammlung umfasst mehr als 47 Millionen Artikel! Es erhält Kopien von allem, was im Land gedruckt wurde.

Ein Teil der Sammlung befindet sich in dem naheliegenden Paschkow-Haus, das Hauptbuchdepot befindet sich jedoch in einem benachbarten Gebäude aus der Sowjetzeit. Besonders beliebt sind die Lesesäle der Bibliothek. Hier können Sie eine ganze Reihe von Lesern kennen lernen, von jungen Studentinnen bis zu angesehenen Professoren. Die berühmten grünen Schreibtischlampen das Markenzeichen der Bibliothek sind.

2 Turgenew-Bibliothek und Lesesaal in Moskau

Während die Leninka immer für Akademiker und für Studien gedacht war und man über 18 Jahre alt sein muss, um den Bibliotheksausweis zu erhalten, war die Turgenewka der erste Lesesaal in der Stadt, der für alle offen und kostenlos war. Es wurde 1885 in Erinnerung an den russischen Schriftsteller Iwan Turgenew eingeweiht und von der Philanthropin Warwara Morozowa gesponsert.

In den 1990er Jahren zog die Bibliothek in ein altes Herrenhaus um. Im Inneren des Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert ist eine ältere Fassade aus dem 16./17. Jahrhundert erhalten - Sie können sie direkt vom Lesesaal aus bewundern (siehe Foto 1). Die Bibliothek verfügt auch über einen prächtigen Salon, in dem literarische Abende stattfinden.

3 Russische Nationalbibliothek in St. Petersburg

Laut echten Bücherwürmern hat die ideale Bibliothek endlose Bücherregale, die die höchste Decke erreichen – also genauso wie die Nationalbibliothek in St. Petersburg.

4 Das Buch Capella in St. Petersburg

Diese Bibliothek im gotischen Stil wurde erst kürzlich im Jahr 2016 eröffnet und sieht genauso aus wie die Hogwarts-Zauberschule. Das Buch Capella („Knischnaja Kapella“) verfügt über eine Sammlung von über 5.000 handgefertigten Faksimiles seltener Bücher vom 16. bis 19. Jahrhundert. Im Gegensatz zu anderen Bibliotheken können Sie hier viele Bücher kaufen.

Der Eintritt ist jedoch nicht frei - ein zweistündiger Besuch kostet 4.000 Rubel (50 Euro). Wenn Sie vier Stunden bleiben, müssen Sie 7.000 Rubel (87 Euro) bezahlen. Die Gebühr beinhaltet eine Führung, Getränke und einen persönlichen Buchberater.

5 Gogol-Bibliothek in St. Petersburg

Das Design und die Einrichtungen dieser Bibliothek entsprechen den neuesten Trends. Es gibt ein großes Archiv mit Multimediadokumenten sowie eine Musik- und Filmsammlung.

Im Gegensatz zu traditionellen wissenschaftlichen Bibliotheken ist es mit bequemen Sofas und mit Freizeitbereichen sowie speziellen Telefonkonferenzkabinen ausgestattet. In der Bibliothek gibt es auch Brett- und Videospiele.

6 Lobatschewski-Wissenschaftsbibliothek in Kasan

Die Bibliothek wurde 1804 zur gleichen Zeit wie die Kasaner Universität gegründet, eine der ersten und renommiertesten Universitäten Russlands (Leo Tolstoi und Wladimir Lenin studierten dort).

Die Bibliothek wurde nach dem russischen Mathematiker Nikolai Lobatschewski benannt. Er war viele Jahre lang Rektor der Universität und gleichzeitig verantwortlich für die Bibliothek.

7 Alvar Aalto Bibliothek in Wyborg

Dieses modernistische Bibliotheksgebäude aus den 1930er Jahren war das Werk des finnischen Architekten Alvar Aalto.

Es verfügt über ein ungewöhnliches Design mit Schwerpunkt auf natürliche Materialien und einer Verbindung zur Natur.

Der Hörsaal zum Beispiel hat Panoramafenster und im Lesesaal gibt es eine interessante Beleuchtungslösung - runde Fenster wurden direkt in die Decke geschnitten und die Leser werden vom Sonnenlicht beleuchtet.

