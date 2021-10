Wie Sergei Jessenins Mythenbildung ihn zum Lieblingsdichter der russischen Patrioten machte

Ein Dorfjunge kam nach St. Petersburg, ärmlich gekleidet und mit einer kleinen Truhe als Gepäck. Direkt vom Bahnhof aus machte er sich auf den Weg, um zu sehen, wo seine „Ikone“ lebte - der mondäne Dichter Alexander Blok.

Dies ist nur einer der vielen Mythen, die Sergei Jessenin über sich selbst erfunden hat. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Welt der russischen Poesie überfüllt mit talentierten Dichtern, so dass man, um berühmt zu werden, eine beeindruckende Biografie erfinden musste. Jessenin entschied sich dafür, ein Image als armer Dorfpoet aufzubauen.

Ein großer Mythenbildner

Er stammte zwar aus einem Dorf, aber seine Familie war alles andere als arm, und Jessenin wusste sich durchaus gut zu kleiden. Zudem hatte er eine gute Ausbildung genossen. Bevor er nach St. Petersburg kam, hatte er mehrere Jahre in Moskau gelebt, wo er als nicht immatrikulierter Schüler eine öffentliche Schule besuchte und in einer Druckerei arbeitete. Auch hatte er bereits Gedichte in Zeitschriften veröffentlicht.

„Neue bäuerliche“ Dichter: Sergei Jessenin (rechts) und Nikolai Kljujew in Petrograd, 1915 Public Domain Public Domain

Wahrscheinlich war es Jessenin, der diese verzehrende Liebe der Russen zu Birken, weiten Feldern und goldenem Roggen in die Welt setzte. Er nannte Russland „ein Land aus Birkenchintz“, und seine Heimat mit ihren grenzenlosen Weiten und ländlichen Landschaften mit einem melancholischen Beigeschmack ist ein allgegenwärtiges Motiv in seiner Poesie. Die aristokratischen Dichter des 19. Jahrhunderts sahen und schilderten die Natur anders: Sie bewunderten sie zwar, aber nicht mit solch ergreifendem Schmerz.

Jessenin besuchte Blok in St. Petersburg, obwohl er ihm zunächst eine höfliche Nachricht schickte, um den berühmten Dichter vor seinem Besuch zu warnen. Nach ihrem Treffen hinterließ Blok den folgenden Eintrag in seinem Tagebuch: „Ein Bauer aus der Provinz Rjasan, 19 Jahre alt. Die Gedichte sind frisch, sauber, lautstark, wortreich. Er besuchte uns am 9. März 1915.“

Sergei Jessenin und Anatoli Marienhof, 1923 N. Svishchev - Paola / TASS N. Svishchev - Paola / TASS

Jessenins Freund Anatoli Marienhof schrieb später unter Berufung auf den Dichter, dass er sonst nie Bauernkleidung getragen hatte. „Ich hatte noch nie in meinem Leben so rötliche Stiefel oder einen so zerlumpten Mantel getragen wie den, in dem ich ihn traf“, und dass er „auf der Suche nach Weltruhm und einem Bronzedenkmal nach St. Petersburg gekommen war“.

Ein Unruhestifter und Raufbold

In den Jahren 1918-1919 kam Jessenin in Kontakt mit einem Kreis exzentrischer Dichter der Imaginisten. Vom einfachen Bauernjungen wurde er zum „Vandalen“ und „frechen Moskauer Unruhestifter", und er tauschte seine einfache Bauernkleidung gegen Frack, Zylinder und Stock. In seinen Gedichten feierte er das „Moskau der Kneipen“ und kultivierte seinen Ruf als „Raufbold“.

Jessenins reales Leben entsprach seinem dichterischen Bild - er trank und verbrachte viel Zeit in Kneipen, wo er sich prügelte und kämpfte. Aber auch dabei war er nicht glücklich. Der Feierwütige vermisste sein Zuhause und hasste sich selbst für seine Lebensweise. Es schien, als würde er sich selbst verlieren. Dennoch glaubte er fest daran, dass die Liebe ihn retten könnte.

Sergei Jessenin und Sergei Gorodezki, 1916 Public Domain Public Domain

Und der junge Dichter war fleißig auf der Suche nach dieser Erlösung, wie sein bewegtes Liebesleben beweist - mehrere gescheiterte Ehen, mehrere verlassene Kinder und viele Frauen, die mit gebrochenem Herzen zurückblieben. Unter ihnen war auch die berühmte amerikanische Tänzerin Isadora Duncan. Mit ihr unternahm er eine Tournee durch Europa und die Vereinigten Staaten, aber er konnte es nicht ertragen, im Schatten ihres Ruhmes zu stehen, und bald trennten sie sich. Seine letzte Frau war eine Enkelin von Leo Tolstoi, Sophia. Viele Jahre lang kehrte er nach einer weiteren gescheiterten Liaison zu seiner Sekretärin Galina Benislawskaja zurück, die in ihn verliebt war, deren Liebe jedoch unerwidert blieb. Nach seinem Tod beging sie an seinem Grab Selbstmord.

In den „Bekenntnissen eines Vandalen“ schrieb er, dass sein unverschämtes Verhalten beabsichtigt war und dass er es liebte, gegeißelt zu werden.

Der russischste Dichter

Zur Zeit der bolschewistischen Revolution befand sich Jessenin in Moskau, aber seine Kommentare zu den politischen Entwicklungen in seinem Land waren sehr spärlich und zurückhaltend. Es schien, als könne er in dem Strudel der Ereignisse keinen Platz für sich finden, und so begann er wieder zu trinken. Er versuchte, sich selbst und diese schrecklichen Tage zu vergessen.

Jessenin im Jahr 1924 Public Domain Public Domain

Er sah die Schrecken des russischen Bürgerkriegs und erlebte Hunger und Kälte. Doch in erster Linie ging es ihm nicht um den Ausgang dieses Konflikts, sondern um das Schicksal seiner geliebten Heimat.

Und doch stellte er sich in diesem Krieg auf die Seite der Bolschewiki. Vor der Revolution hatte er der königlichen Familie seine Gedichte vorgetragen, aber er war der Meinung, dass er als Vertreter des einfachen Volkes auf der Seite des Sowjetregimes stehen sollte. Im Jahr 1924 schrieb er, er wolle ein würdiger Sohn der „großen Staaten der UdSSR“ sein. Aber er sagte auch, dass er unabhängig von den Kriegen, die auf dem Planeten tobten, und der Feindseligkeit, die die verschiedenen Stämme füreinander empfanden, sein ganzes poetisches Wesen diesem „einen Sechstel des Erdballs mit dem kurzen Namen Rus“ widmen würde.

Ein äußerst mysteriöser Tod

Es gibt immer noch keine allgemein anerkannte Theorie darüber, wie der bedeutendste russische Dorfpoet zu Tode kam. Die offizielle Theorie lautet Selbstmord. Am 28. Dezember 1925 erhängte sich der Dichter in einem Zimmer des Hotels Angleterre in Leningrad. Er hinterließ ein mit Blut geschriebenes Gedicht (es gab keine Tinte), „Auf Wiedersehen, mein Freund, auf Wiedersehen“, das die Zeile enthält: „In diesem Leben ist das Sterben nichts Neues“.

Reproduktion / Sputnik Reproduktion / Sputnik

In den 1970er Jahren stellte ein Ermittler der Moskauer Kriminalpolizei die Theorie auf, dass Jessenin von Beamten der Staatssicherheit ermordet wurde, die dann seinen Selbstmord inszenierten. Sein Hauptbeweis für diese Theorie war ein Hämatom im Gesicht des Dichters (das auf den posthumen Fotos deutlich zu sehen ist), welches der Ermittler als wahrscheinliches Zeichen für einen gewaltsamen Tod ansah. Vielleicht hat sich Jessenin, der frühere Kneipenschläger, noch mit den Leuten geprügelt, die ihn umbringen wollten.

Diese Theorie fügte dem Bild des Dichters eine weitere spannende und tragische Facette hinzu.

