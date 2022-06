5 Fakten über Peterhof, die luxuriöseste Residenz der russischen Zaren (FOTOS)

1. Peter der Große wollte Peterhof zum „russischen Versailles" machen

Während des Großen Nordischen Krieges (1700-1721) besiegte Peter der Große die Schweden und sicherte das Gebiet an der Mündung der Newa in den Finnischen Meerbusen. In diesem neu eroberten Gebiet gründete er 1703 St. Petersburg, das zur Hauptstadt seines Reiches wurde. Bereits 1714 begann Peter ganz in der Nähe, am Südufer des Finnischen Meerbusens, mit dem Bau eines Landsitzes - Peterhof, wörtlich „Peters Gericht".

Nach den Vorstellungen des Zaren sollten der Palast in Peterhof und vor allem der angrenzende Park mit seinen Springbrunnen die Schönheit und den Luxus von Versailles, der Residenz der französischen Könige, in den Schatten stellen.

2. Einzigartige Springbrunnenanlage

Das unbestrittene Juwel und die Visitenkarte des gesamten Peterhof-Komplexes ist das atemberaubende Brunnensystem, das 2021 sein 300-jähriges Bestehen feierte!

Peter wollte, dass die Springbrunnen ohne die Hilfe von Pumpen funktionieren. So erfand der russische Wasserbauingenieur Wassili Tuwolkow, wie man eine ununterbrochene Wasserversorgung sicherstellen kann. Quasi ein Perpetuum mobile! Zu diesem Zweck baute er einen speziellen Damm, ein System von Schleusen und Teichen sowie einen 24 Kilometer langen Kanal, um das Wasser zur Hauptfontäne, der Großen Kaskade, zu bringen.

Die Große Kaskade ist der prächtigste Brunnen, zu dem zwei Treppen, eine Grotte und zahlreiche Skulpturen gehören. Von ihr aus führt die Fontänenallee direkt ins Meer.

Echte Meisterwerke sind außerdem die Kaskaden „Löwe" und „Schachbrettberg" sowie die Brunnen „Samson" und „Triton". Insgesamt gibt es mehr als 150 verschiedene Brunnen im Schloss und im Park.

In Peterhof gibt es auch Wasserspiele wie die „Bänke", an deren Gestaltung Peter der Große selbst mitgewirkt hat. Wenn man sich der Bank nähert und auf die Steine vor der Bank tritt, wird die Fontäne in Gang gesetzt. Heute ist das eine lustige Attraktion für Kinder, aber zu Beginn des 18. Jahrhunderts hatte Peter große Freude daran, wenn die Fontäne plötzlich Wasser auf ahnungslose adlige Herren und Damen rieselte.

3. Die Tochter von Peter dem Großen baute den Großen Palast im Barockstil um

Der Große Palast - der zentrale und zeremonielle Teil von Peterhof - erstreckt sich fast 300 Meter parallel zur Küstenlinie und überragt den Unteren Park mit seinen Springbrunnen. Hinter dem Palast befindet sich der Obere Garten.

Ursprünglich sah der Palast eher bescheiden aus. In der Mitte des 18. Jahrhundertsließ ihn Kaiserin Elizaveta Petrowna, die Tochter Peters des Großen, nach den Plänen des begabten italienischen Architekten Bartolomeo Rastrelli, der auch den Winterpalast und den Palast in Zarskoje Selo baute, im damals modischen Barockstil umbauen. Im 19. Jahrhundert veränderten die Kaiser auch das Äußere des Palastes leicht und fügten Aufbauten und neue Räume hinzu.

I. Aivasowsky. Blick auf die Große Kaskade und den Großen Palast von Peterhof 1837. I. Aivasowsky. Blick auf die Große Kaskade und den Großen Palast von Peterhof 1837.

Der Palast ist reich an dekorativen Elementen - Skulpturen, Flachreliefs und allerlei Verwinkelungen. Die Innenausstattung ist noch pompöser und reichlich vergoldet.

Der Palast war keine ständige Residenz - die Kaiser besuchten ihn gelegentlich im Sommer und veranstalteten meist Unterhaltungsveranstaltungen für den Hof. Bei den großen Festen des 19. Jahrhunderts durften sogar einfache Leute in den Park, um die Größe des Reiches und des Kaisers zu bewundern.

"Stellen Sie sich einen Palast vor, der auf einer natürlichen Terrasse erbaut wurde, die in ihrer Höhe mit einem Berg in einem Land mit grenzenlosen Ebenen verglichen werden kann, einem Land, das so flach ist, dass sich der Horizont fast ins Unendliche ausdehnt, wenn man einen sechzig Fuß hohen Hügel besteigt. Am Fuße dieser imposanten Terrasse beginnt ein wunderschöner Park, der bis zum Meer reicht und in dem die Marineschiffe aufgereiht sind, die am Abend des Festes beleuchtet werden", so beschrieb der Marquis de Custine den Palast, den er 1839 anlässlich eines von Nikolaus I. veranstalteten jährlichen extravaganten Festes besuchte.

Unter Katharina der Großen wurde ein wichtiger Raum des Palastes zum neuen Tschesme-Saal, der zur Verherrlichung des entscheidenden Sieges der russischen Flotte in der Schlacht von Tschesme (1770) während des Russisch-Türkischen Krieges errichtet wurde. Der Saal ist mit einer Reihe von Kriegsgemälden geschmückt, die dieser Schlacht gewidmet sind.

4. Peterhof hat mehrere Paläste

Die Gesamtfläche der Paläste, Parks und Gärten von Peterhof beträgt 414 Hektar. Peterhof ist nicht auf den Großen Palast beschränkt. Im Westen wurde in den 1720er Jahren der Marly-Palast für die Gäste gebaut (in Anlehnung an die Residenz Marly-le-Roi des französischen Königs Ludwig XIV). Er wurde so entworfen, dass er sich im Wasser spiegelt, und die Glätte des Teiches verleiht ihm den Anschein, in der Luft zu schweben.

Östlich des Großen Palastes, am Ufer des Finnischen Meerbusens, befindet sich ein einstöckiges „holländisches Haus", der Monplaisir-Palast. Der Name bedeutet aus dem Französischen übersetzt "mein Vergnügen" und war der bevorzugte Landsitz von Peter dem Großen.

Neben Monplaisir befindet sich ein späteres Gebäude, der einstöckige Katharinenblock, der für die spätere Katharina die Große gebaut wurde, die damals noch die Ehefrau des Kronprinzen, des späteren Peter III. war. Nachdem Katharina Kaiserin geworden war, nachdem sie ihren Mann entthront hatte, zog sie in einen anderen, nicht weniger luxuriösen Landsitz, Zarskoje Selo.

Neben diesen Gebäuden umfasst die Museumsreserve von Peterhof heute auch nahe gelegene Paläste und Parkanlagen (Alexandria, Oranienbaum, Strelna und andere), die sich die kaiserliche Familie in den Jahren nach Peter dem Großen selbst gebaut hat.

Der neugotische „Cottage"-Palast wurde für die Gemahlin von Nikolaus I., Kaiserin Alexandra Fjodorowna, errichtet, und ihr zu Ehren wurde ganz Peterhof mit dem angrenzenden Park Alexandria genannt.

Der Große Menschikow-Palast wurde für Peters engsten Vertrauten im nahe gelegenen Oranienbaum gebaut und ist das älteste Gebäude.

Mitte des 18. Jahrhunderts ließ Kaiser Peter III. eine "lustige" Festung, Peterstadt, und einen kleinen Palast, ebenfalls in Oranienbaum, errichten.

Nicht weit von hier befindet sich auch die private Datscha von Katharina der Großen, der Chinesische Palast, der ein echtes architektonisches Wunderwerk ist.

Wie die Straße von Paris nach Versailles wurde auch die Straße von St. Petersburg nach Peterhof zu einer großen Durchgangsstraße, auf der die wichtigsten Adligen ihre Datschen bauten.

5. Peterhof wurde während des Zweiten Weltkriegs fast zerstört

Nach der Revolution von 1917 bewahrten die Bolschewiki die königliche Residenz und richteten in Peterhof ein Museum ein. Im September 1941 wurde Peterhof von den Deutschen besetzt, und bis zur Aufhebung der Belagerung von Leningrad im Januar 1944 stand Peterhof unter ständigem Beschuss. Der Große Palast wurde sogar in Ruinen verwandelt. Der Park und die Springbrunnen wurden stark beschädigt.

Einige der Brunnenskulpturen wurden versteckt oder im Voraus entfernt, aber viele der verbliebenen wurden zerstört oder gingen spurlos verloren. Die Invasoren verbrannten eine große Anzahl von Bäumen und verminten auf dem Rückzug den Park. Darüber hinaus plünderten die Nazis viele der Schätze von Peterhof, darunter auch den großen Neptunbrunnen. Im Jahr 1948 wurde die Komposition jedoch gefunden und an ihren historischen Standort zurückgebracht. Zur gleichen Zeit ging der ikonische Samson-Brunnen verloren und musste neu restauriert werden.

Unmittelbar nach der Aufhebung der Belagerung wurde mit der Wiederherstellung des Peterhofs begonnen, und im Sommer 1945 war er für Besucher geöffnet. Ende der 1950er Jahre waren die Springbrunnen vollständig repariert und wieder in Betrieb. Die Restaurierung einzelner Objekte des Schloss- und Parkensembles dauert jedoch bis heute an.

