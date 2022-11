5 populäre Heldinnen russischer Märchen (FOTOS)

Marjuschka (Das Märchen vom herrlichen Falken)

Iwan Bilibin / Public Domain Iwan Bilibin / Public Domain

In dieser Geschichte geht es um ein junges und hübsches Dorfmädchen namens Marjuschka, die von ihrem Vater die Zauberfeder von Finist, dem Falken, geschenkt bekommt. Die Feder hilft ihr, Finist den Falken herbeizurufen, einen hübschen Prinzen, der sich in einen Falken verwandelt und Marjuschka jede Nacht durch das Fenster besucht.

Als ihre eifersüchtigen Schwestern scharfe Messer in das Fenster stecken, wird der Falke verletzt und fliegt weit weg, mit der Aufforderung an Marijuschka, ihn zu suchen. Also begibt sich Marijuschka auf eine schwierige Reise, um ihren Liebsten zu finden. Unterwegs erhält sie die Hilfe verschiedener Tiere und Hexen und findet schließlich ihren Ein und Alles, verzaubert durch einen Schlaftrunk und verheiratet mit einer Königin. Doch jetzt ist es zu spät, um aufzugeben – und Marjuschka hält durch, überlistet die Königin und schafft es, den Prinzen zu wecken und den Zauber zu brechen. Ein glückliches Ende!

Marja Morjewna

Iwan Bilibin / Public Domain Iwan Bilibin / Public Domain

Diese Figur ist eine ziemlich feministische Figur. Marja Morjewna (aus dem gleichnamigen Märchen) ist im Grunde eine Kriegerkönigin, die sich in den Prinzen Iwan Zarewitsch verliebt, der in das Lager ihrer Armee stolpert. Die beiden verlieben sich ineinander und er wird zum „Hausmann“ und hütet das Heim, während seine Frau auf eine andere Kriegsmission geht. Er muss sich um den Haushalt kümmern, darf aber den Keller nicht betreten, in dem, wie sich herausstellt, der böse Koschtschej eingesperrt ist.

Natürlich wird Iwan von seiner Neugierde übermannt und er hat Mitleid mit Koschtschej, dem er etwas Wasser gibt. Das wiederum gibt dem Bösewicht genug Energie, um auszubrechen und zu fliehen, wobei er Marja in sein fernes Reich mitnimmt. Man fragt sich, ob es überhaupt Marja war, die Koschtschej eingesperrt hat? Und wenn ja, könnte sie es als Kriegerkönigin vielleicht wieder tun? Auf jeden Fall enttäuscht Iwan seine Frau nicht – es gelingt ihm, sie zurückzugewinnen und ihren Ex zu töten, was ihnen eine friedliche und glückliche Zukunft sichert.

Die Schwanenprinzessin (Das Märchen vom Zaren Saltan)

Das Märchen vom Zaren Saltan. 1913. Zeichnung von V.N. Kurdjumow / Public Domain Zeichnung von V.N. Kurdjumow / Public Domain

Eine weitere Schönheit, die sich zunächst in Tiergestalt präsentiert, ist die Schwanenprinzessin aus Das Märchen vom Zaren Saltan. Im Laufe der Geschichte rettet der Hauptheld, der gutherzige Prinz Gwidon, den Schwan vor einem Drachenvogel und gewinnt so ihre Dankbarkeit (da dieser in Wirklichkeit ein böser Zauberer war).

Daraufhin hilft sie dem Prinzen auf jede erdenkliche Weise: Sie baut eine ganze Stadt auf einer unbewohnten Insel, schenkt ihm ein magisches Eichhörnchen und eine Armee von 33 Seerittern, die sich als ihre Brüder entpuppen. Schließlich enthüllt sie ihre wahre menschliche Gestalt als schöne Prinzessin und heiratet Gwidon.

Wassilissa die Schöne

Iwan Bilibin / Public Domain Iwan Bilibin / Public Domain

Wassilissa die Schöne (aus dem gleichnamigen Märchen) hat eine ganz andere Geschichte. Als Kind schenkt ihr ihre sterbende Mutter eine Zauberpuppe, die Wassilissa beschützt und ihr in jeder Hinsicht hilft. Nach der Wiederverheiratung ihres Vaters bekommt Wassilissa ein klassisches Paket mit einer bösen Stiefmutter und Stiefschwestern, die alles tun, um ihr hübsches Aussehen durch harte Arbeit zu ruinieren – aber ohne Erfolg.

Schließlich schicken sie sie direkt zu der bösen, Kinder fressenden Baba Jagá, in der Hoffnung, dass die Hexe die hübsche junge Frau loswerden wird. Doch mit Hilfe ihrer Zauberpuppe gelingt es Wassilissa, Baba Jagá zu überlisten und sie nicht nur unversehrt, sondern auch mit einem Geschenk zu verlassen – einem verzauberten menschlichen Schädel mit einem Feuer darin. Dieser „verbrennt“ Wassilissa niederträchtig Stiefverwandte quasi über Nacht.

Danach geht alles glatt: Sie findet eine nette alte Dame, bei der sie leben kann, und fängt an, die vorzüglichste Wäsche für den Zaren zu nähen, der sich dann in sie verliebt und sie heiratet. Ein weiteres Happy End!

Wassilissa die Weise (Die Froschprinzessin)

Wiktor Wasnezow, Die Froschprinzessin, 1918. Wasnezow-Gedenkmuseum Moskau / Public Domain Wasnezow-Gedenkmuseum Moskau / Public Domain

Wer würde schon einen Frosch heiraten wollen? Keiner, oder? Doch in dem beliebten russischen Märchen Die Froschprinzessin entpuppt sich ein Frosch als nichts Geringeres als eine schöne und kluge Prinzessin, die auch magische Fähigkeiten besitzt.

Die Geschichte beginnt damit, dass der Zar seinen drei Söhnen befiehlt, ihre zukünftigen Ehefrauen zu finden, indem sie einen Pfeil in eine zufällige Richtung schießen und sehen, wo er landet. Der jüngste Prinz, Iwan Zarewitsch, hat das „Glück“, seinen Pfeil direkt in einen Sumpf zu schießen, in dem ein Frosch lebt. Iwan ist kurz davor, ohne eine Braut zurückzukehren, aber der Frosch rät ihm, ihn trotzdem zu heiraten. „Du wirst es nicht bereuen“, sagt sie. Offenbar gab es im alten Russland sprechende Frösche!

Jedenfalls enttäuscht der Frosch ihn nicht. Jede Nacht verwandelt er sich in die schöne und junge Frau Wassilissa die Weise und löst jede Aufgabe, die die drei Ehefrauen erfüllen müssen, um den Zaren zu beeindrucken: Sie backt das beste Karawai-Brot, webt den schönsten Teppich und führt den besten Tanz in ihrer menschlichen Gestalt auf.

Alles läuft gut, bis Iwan beschließt, die Froschhaut seiner Frau zu verbrennen. Wassilissa kann nicht ohne sie bleiben, also verwandelt sie sich in einen Schwan und fliegt weg, wobei sie Iwan sagt, er solle sie im Reich des Koschtschej (der offenbar für den Zauber verantwortlich ist) finden.

Natürlich geht alles gut aus: Iwan besiegt den bösen Zauberer und bringt Wassilissa nach Hause zurück.

