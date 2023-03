10 Fakten über das Ballett „Schwanensee“

Pjotr Tschaikowskis erstes Ballett

"Schwanensee", aufgeführt vom Nowosibirsker Balletttheater, 2019. Witalij Belousow/Sputnik Witalij Belousow/Sputnik

Dies ist eines der am häufigsten aufgeführten Ballette und seine Aufführungen gehen um die ganze Welt. Die Choreografie variiert, aber eines ist konstant – die Musik von Pjotr Tschaikowski. Er komponierte sie 1876, und sie ist ein Kaleidoskop aus ganz unterschiedlichen Melodien, Tänzen und folkloristischen Motiven.

Porträt von Pjotr Tschaikowskij. Nikolai Kusnezow Nikolai Kusnezow

Schwanensee ist eines von Tschaikowskis drei Balletten und das allererste, das er komponierte. Es folgten die ebenso legendären Der Nussknacker und Dornröschen.

Es entstand aus einer „Heimproduktion“

Der böse Zauberer Rothbart in einer Szene aus dem Ballett „Schwanensee“, inszeniert vom Mariinsky Theater für Oper und Ballett, 2022. Wladimir Wjatkin/Sputnik Wladimir Wjatkin/Sputnik

Die Idee zu Schwanensee entstand bei einer Laienproduktion, die in der Familie des Komponisten aufgeführt wurde. Tschaikowski fungierte als Regisseur und Choreograf, seine Schwestern spielten die Schwäne und sein Bruder den Prinzen.

Das Märchen vom Schwan wurde eigens für das Ballett erfunden, obwohl es durchaus Bezüge zur Folklore, z. B. zu den Märchen der Gebrüder Grimm, hat. Es wird vermutet, dass Tschaikowski auch an der Entwicklung des Librettos beteiligt war. Der Hauptautor war der Dramatiker und Leiter der kaiserlichen Theater in Moskau, Wladimir Begitschew.

Die erste Produktion scheiterte

Eine Lichtinstallation zum Thema des Balletts „Schwanensee“ im Bolschoi-Theater in Moskau, 2015. Wladimir Pesnja/Sputnik Wladimir Pesnja/Sputnik

Das Ballett wurde am 4. März 1877 im Bolschoi-Theater in Moskau uraufgeführt. Die erste Version der Choreografie stammt von Václav Reisinger. Das Moskauer Publikum schätzte das Ballett jedoch nicht, da es die Handlung und den Sinn des Stücks für oberflächlich hielt. Obwohl Tschaikowskis Musik als erfolgreich anerkannt wurde, war die Inszenierung ein völliger Misserfolg und wurde bald wieder aufgegeben.

Es wurde erst nach dem Tod des Komponisten zum Kult

Pierina Legnani in der Titelrolle in Petipas Inszenierung. Public domain Public domain

1895, zwei Jahre nach Tschaikowskis Tod, wurde beschlossen, dem Ballett eine zweite Chance zu geben, und es wurde erneut aufgeführt – diesmal am Mariinsky-Theater in St. Petersburg.

Marius Petipas Inszenierung wurde zu einem Kulthit – und seine Choreografie gilt als kanonisch. Diese Inszenierung wird auch mit dem Aufstieg des russischen Balletts in Verbindung gebracht und hat es zu einer echten Marke gemacht, die wir heute kennen und lieben.

Im Mittelpunkt: der Konflikt zwischen Gut und Böse

Odette und Odilia im Ballett auf dem Eis. Alexej Filippow/Sputnik Alexej Filippow/Sputnik

Die Grundlage der Handlung ist die Konfrontation von guten und bösen Kräften. Das schöne Mädchen Odette wird von einem bösen Zauberer in einen Schwan verzaubert, weil sie sich weigert, seine Frau zu werden. Prinz Siegfried trifft die schöne Schwänin Odette und sie erzählt ihm ihre Geschichte und dass nur die Liebe den Zauber rückgängig machen könne. Der Prinz schwört ihr seine Liebe und verspricht Rache. Doch der böse Zauberer schickt ein dunkles Double von Odette – Odile – zu Siegfrieds Ball.

Itaru Nada als Prinz Siegfried und Kristina Michailowa als Odile im Russischen Akademischen Jugendtheater, 2022. Wladimir Wjatkin/Sputnik Wladimir Wjatkin/Sputnik

Der Prinz bemerkt den Tausch nicht und stellt sie als seine Braut vor – es stellt sich heraus, dass er sein Versprechen gebrochen hat. Die Dunkelheit bricht über das Schloss herein und der Prinz begreift, dass er betrogen worden ist. Er eilt zum See, kämpft gegen die Elemente, die der Zauberer geschickt hat, und befreit Odette von ihrem bösen Bann.

Natalia Ognjewa als Odette und Artjom Choroschilow als Prinz Siegfried auf der Bühne im Staatlichen Kremlpalast, 2019. Maxim Blinow/Sputnik Maxim Blinow/Sputnik

Odette und Odile werden in Inszenierungen oft von derselben Ballerina gespielt, die ihr weißes Kostüm gegen ein schwarzes tauscht.

Maja Plisezkaja war 30 Jahre lang der Hauptschwan

Maja Plisezkaja in „Schwanensee“, 1960er Jahre. Jewgenij Umnow/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Eine der legendärsten Darstellerinnen in der Titelrolle war die Ballerina Maja Plisezkaja. Sie tanzte in Schwanensee 30 Jahre lang, von 1947 bis 1977, in nicht weniger als 800 Aufführungen. Die brillante Ballerina hatte eine unglaubliche Plastizität und gilt bis heute als die beste Darstellerin der Rolle.

Fidel Castro und Maja Plisezkaja nach einer Aufführung von „Schwanensee“ im Bolschoi-Theater, 1963. Jewgenij Umnow/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Plisezkajas Odette/Odile wurden von Josef Stalin und Nikita Chruschtschow sowie von vielen ausländischen Gästen bestaunt, die immer eingeladen wurden, um das russische Ballett, die Visitenkarte des Landes, zu sehen.

Der Tanz der kleinen Schwäne ist das berühmteste Ballett der Welt

Auch wenn Sie Schwanensee noch nie vollständig erlebt haben, kennen Sie bestimmt die Musik und haben Teile des Stücks gesehen. Es wurde von Marius Petipa inszeniert und zur Visitenkarte des russischen Balletts.

Die Popularität des Tanzes wird durch seine zahlreichen Parodien verdeutlicht.

Eine neue Version in der UdSSR von Juri Grigorowitsch

Swetlana Sacharowa und Denis Rodkin am Bolschoi-Theater. Wladimir Wjatkin/Sputnik Wladimir Wjatkin/Sputnik

Heute wird die „Flaggschiff“-Version des Balletts im wichtigsten Theater des Landes, dem Bolschoi, getanzt. Der Autor war der sowjetische Choreograf und Produktionsleiter Juri Grigorowitsch. Er verwendete Fragmente von Petipas klassischer Inszenierung und fügte seine eigene Vision der Handlung hinzu.

„Schwanensee“ in den 1980er Jahren. Leonid Schdanow/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Grigorowitsch wollte Tschaikowskis ursprüngliche Idee aufgreifen und ein tragisches Finale inszenieren, aber die sowjetische Bühne verlangte ein Happy End und den Sieg des Guten über das Böse. Es wurde 1969 uraufgeführt. Heute ist Swetlana Sacharowa, eine der berühmtesten russischen Ballerinen, in der Titelrolle zu sehen.

Das Ballett wurde zu einem Symbol der sowjetischen Zensur

„Schwanensee“ im Fernsehen wurde zu einem Meme. Pawel Lisizyn /Sputnik Pawel Lisizyn /Sputnik

In der UdSSR wusste jeder, dass etwas Tragisches im Land passiert war, wenn Schwanensee im Fernsehen lief. Das Ballett wurde zum Zeitpunkt des Todes von sowjetischen Führern – Breschnew, Andropow und Tschernenko – gezeigt.

„Schwanensee“ im Bolschoi, 1950er Jahre. Jewgenij Umnow/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Auch der Kult-Komödienregisseur Leonid Gaidai scherzte über diese Tatsache. In seinem Film Entführung im Kaukasus begleitet eine Übertragung des Balletts im Fernsehen eine Szene, in der der Held von Banditen eingeschüchtert wird.

Ein Ausschnitt aus „Entführung im Kaukasus“. Leonid Gaidai/Mosfilm Leonid Gaidai/Mosfilm

Aber das eigentliche Meme war die Ausstrahlung des Balletts während des Putsches im August 1991, als versucht wurde, die UdSSR wiederherzustellen und Michail Gorbatschow zu stürzen. Statt eines Live-Berichts vom Ort des Geschehens übertrug das Fernsehen in jede Wohnung den Tanz der kleinen Schwäne.

Das Ballett wurde ein Feld für Experimente

John Neumeiers Ballett „Illusionen – wie Schwanensee“. Youtube.com Youtube.com

Dieses Ballett ist so etwas wie ein nationales Phänomen geworden. Es wird in den führenden Theatern auf der ganzen Welt aufgeführt, es wird in Kinderstudios und in Amateurtruppen gespielt. Zu Tschaikowskis Musik experimentieren Regisseure und Choreographen und wetteifern um Originalität.

Rudolf Nurejew schuf 1984 in Paris seine eigene Version, in der er selbst die Rolle des Prinzen spielte (und ihm mehr Raum und Aufmerksamkeit gab als den Schwänen). 1995 führte das Sadler's Wells Theatre in London eine provokante Inszenierung des Choreografen Matthew Bourne auf, in der die Rollen der Schwäne von Männern gespielt wurden.

Männliche Schwäne in der Inszenierung von Matthew Bourne. Ian Gavan/Getty Images Ian Gavan/Getty Images

2011 präsentierte der Schwede Frederik Riedman Swan Lake: Reloaded, das im Stil des Streetdance choreografiert und die Handlung in die Red Light Street verlegt wurde...

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.