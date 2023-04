Im 19. Jahrhundert war das Getränk namens Schschjonka bei den russischen „goldenen Jugend“ beliebt. Es wurde auch Husar genannt, weil der Legende nach russische Husaren das Getränk erfanden, indem sie das Rezept für Punsch abänderten. Die klassische Version des Schschjonka bestand aus Wein, Zucker, Rum und Champagner.

Auch Alexander Puschkin war ein großer Liebhaber von Schschjonka . Iwan Liprandi, ein Freund des Dichters, erinnerte sich an eine solche Gelegenheit. Nachdem er, Puschkin und sowie der Oberst Orlow und der Oberst Alexejew sich in freundschaftlicher Runde versammelt hatten, gingen sie in ein Billardzimmer, wo sie beschlossen, Schschjonka zu trinken. Insgesamt wurden drei Kelche ausgetrunken, was eine vorhersehbare Wirkung auf den Dichter hatte. „Puschkin geriet in sehr ausgelassene Stimmung, begann (...) das Spiel zu stören. Orlow nannte ihn einen Schuljungen, und Alexejew fügte hinzu, dass man dem Schuljungen eine Lektion erteilen müsse... Puschkin riss sich von mir los und (...) schließlich forderte er beide zum Duell heraus und bestimmte mich zu seinem Sekundanten.“

Dank Liprandis Vermittlung wurde der Fall unter den Teppich gekehrt: Orlow und Alexejew entschuldigten sich bei Puschkin und das Duell wurde abgesagt.

