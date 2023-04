Was ist ein Kreuzumzug?

Den ersten Kreuzumzug, unternimmt jeder Christ unmittelbar nach dem Sakrament der Taufe um das Taufbecken. Die meisten Christen tun dies in den Armen von Erwachsenen, da sie selbst noch Säuglinge sind. Nach den Regeln des Sakraments der Taufe umrundet der „neue Soldat Christi“ nach dem dreimaligen Untertauchen im Taufbecken dreimal hinter dem Priester, der ein Kreuz in der Hand hält, das Taufbecken. Wird ein Säugling getauft, so wird er in den Armen des Taufpaten bzw. der Taufpatin getragen.



Der Kreuzumzug ist ein besonderer Gottesdienst, bei dem das betende Volk dem heiligen Kreuz und den Ikonen, Priestern und Chorsängern folgt und dabei Hymnen und Bittgebete zu Gott singt. Sie gehen um einen bestimmten Ort herum, z. B. eine Kirche oder eine Stadt, oder auf sie zu. Das Besondere am Kreuzumzug ist, dass er außerhalb der Kirche stattfindet und für alle offen ist.

Woher kommt der Kreuzumzug?

Der Kreuzumzug ist eine alte christliche Tradition, auch wenn sie in der Bibel nicht unter diesem Namen erwähnt wird. Das Alte Testament berichtet von zwei solchen Der Kreuzumzügen: dem Durchschreiten der Mauern von Jericho mit der Bundeslade und dem Tragen der Lade des Herrn durch die Könige David und Salomo. Diese Prozessionen können als Prototyp der Kreuzumzüge angesehen werden, ebenso wie der Einzug des Herrn in Jerusalem, als Jesus Christus vom Volk begleitet wurde, das rief: „Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn, des Königs von Israel!“

Es wird vermutet, dass die Kreuzumzüge als Reaktion auf die häretischen Prozessionen entstand, die von den arianischen Häretikern in Konstantinopel zur Zeit des Johannes Chrysostomus (4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung) durchgeführt wurden. Im Gegensatz dazu wurden christliche Kreuzumzüge mit dem Singen von Psalmen, Litaneien, Hymnen und Gebeten eingeführt. Von der byzantinischen Tradition ging die Prozession auf die russisch-orthodoxen Christen über.

Welche Arten von Kreuzumzügen gibt es?

Man unterscheidet zwischen kirchengeweiten (vorgeschriebenen) und freiwilligen Kreuzumzügen. Kirchenweite Prozessionen werden als obligatorischer Teil eines Gottesdienstes durchgeführt. Zum Beispiel der Kreuzumzug zu Ostern, der Kreuzumzug zu einem Gewässer am Dreikönigstag oder der dreifache Kreuzumzug der Gläubigen, die eine Kirche nach deren Einweihung umrunden.

Beliebige kirchliche Kreuzumzüge werden mit dem Segen des Priesters durchgeführt. Dazu gehören z. B. Gebete auf den Feldern während einer Dürre, Kreuzumzüge zum Gedenken an Heilige oder an Gottes wundersame Hilfe.

Die Kreuzumzüge können einen Tag (meistens) oder mehrere Tage dauern, wobei die Gläubigen viele Kilometer mit Übernachtungen zurücklegen.

Die Kreuzumzüge als verbindendes Element

Im 17. Jahrhundert wurde die Frage nach der Richtung der Kreuzprozession zu einem der Hauptstreitpunkte zwischen den Anhängern des „alten“ und des „neuen“ Ritus. Traditionell wurde die Prozession „nach der Sonne“, d.h. Im Uhrzeigersinn, durchgeführt. Die Nikon-Reformen richteten diese Prozession gegen die Sonne (gegen den Uhrzeigersinn), was zum Gegenstand von Kontroversen und zu einer der Ursachen des Schismas in der Russischen Orthodoxen Kirche wurde.

Mit der Zeit wurden die Prozessionen jedoch zu einem der wenigen Rituale, die die Alt-Orthodoxen und die Reform-Christen zusammenbrachten. Seit der Kirchenspaltung ist es den Altgläubigen verboten, Kreuzumzüge zu veranstalten, Glocken zu läuten, Tempel zu errichten und dergleichen mehr. Die Altgläubigen hörten jedoch nicht auf, den Herrn zu preisen. Allerdings befanden sich viele verehrte alte Ikonen in den neuen Gotteshäusern, die die Altgläubigen nicht mehr betreten durften. Es stellte sich heraus, dass nur die Prozession, bei der Kreuze und Heiligenbilder aus dem Gotteshaus gebracht wurden, den Altgläubigen die Möglichkeit bot, an diesen Bildern zu beten.

Die Hauptbedeutung eines Kreuzumzuges wird bereits im Matthäus-Evangelium formuliert: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“, sagt Christus. Diejenigen, die in einer feierlichen Prozession hinter dem Kreuz und den Ikonen hergehen, glauben, dass sie geistig von Jesus persönlich geführt werden.

