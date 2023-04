Die 10 größten Gotteshäuser in Russland (TEIL 1)

Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau

Die Christ-Erlöser-Kathedrale ist die größte orthodoxe Kirche in Russland und die Hauptkathedrale der Russisch-Orthodoxen Kirche. Mit einer Fläche von etwa 8.000 Quadratmetern und einer Höhe von 103 Metern bietet sie Platz für bis zu 10.000 Menschen.

Die Kirche wurde ursprünglich Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut, aber die Bolschewiki ließen sie im Rahmen ihrer antireligiösen Kampagne abreißen. An ihrer Stelle ließen sie das Freibad Moskwa errichten. Die heutige Kathedrale ist eine Rekonstruktion aus den 1990er Jahre des ursprünglichen Gebäudes n.

St. Isaakskathedrale in St. Petersburg

Die größte Kathedrale in St. Petersburg und eines der größten orthodoxen Kirchengebäude des Landes. Ihr Bau dauerte 40 Jahre. Die Kathedrale hat eine Fläche von etwa 4.000 Quadratmetern und ist 101 Meter hoch. Sie bietet Platz für 12.000 bis 14.000 Menschen.

Die Hauptkathedrale der russischen Streitkräfte in der Region Moskau

Sie ist nach der Christ-Erlöser-Kathedrale und der Isaakskathedrale die dritthöchste orthodoxe Kirche in Russland. Das Gebäude ist 96 Meter hoch, einschließlich der Kuppel. Der Bau wurde 2020 abgeschlossen und ist dem 75. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg (1941-1945) gewidmet. Die Kathedrale bietet Platz für bis zu 6.000 Menschen und hat eine Fläche von 11.000 Quadratmetern, einschließlich eines Museumskomplexes.

Die Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis der Heiligen Jungfrau Maria in Moskau

Sie ist die größte katholische Kirche Russlands und dient als Kathedrale der Moskauer Erzdiözese der Römisch-katholischen Kirche (sie bietet Platz für mehr als 2.000 Gläubige). Das neugotische Gebäude wurde Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut und in der Sowjetzeit stark beschädigt, aber in den 1990er Jahren restauriert.

Die zentrale Dschuma-Moschee von Machatschkala

Diese Versammlungsmoschee mit zwei Minaretten in der Republik Dagestan wurde in den 1990er Jahren nach dem Vorbild der Blauen Moschee in Istanbul gebaut. In den 2000er Jahren wurde sie umgebaut und die Fläche des Gebäudes vergrößert. Heute ist sie eine der größten Moscheen in Europa und bietet Platz für 15.000 Gläubige.

