Die 10 schönsten Synagogen in Russland

In Russland lebten einst fast 80 Prozent der jüdischen Bevölkerung der Welt. Heute ist es praktisch unmöglich, eine genaue Zahl zu nennen, wie viele Juden in Russland leben. Aber sie prägen das Leben des Landes nach wie vor spürbar. Mehr als 100 Städte haben ihre eigenen jüdischen Gemeinden. Im Fernen Osten gibt es sogar ein Verwaltungsgebiet mit der Bezeichnung Jüdische Autonome Region, ein Überbleibsel von Josef Stalins utopischem Projekt zur Schaffung eines sowjetischen gelobten Landes.



Moskauer Choral-Synagoge

A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

In den 1850er Jahren lockerte Alexander II. die Gesetze über die jüdische Siedlungsgrenze. Durch den Erwerb des Status eines Kaufmanns der 1. Gilde konnten Juden außerhalb der Sesshaftmachung leben. Später durften sich jüdische Wissenschaftler, Studenten und Handwerker in den großen Städten, darunter Moskau und St. Petersburg, niederlassen.

Legion Media Legion Media

Als die jüdische Bevölkerung Moskaus wuchs, bat Lasar Poljakow, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde der Stadt, den Gouverneur der Stadt um die Erlaubnis, ein Gebetshaus zu bauen. Poljakow selbst stellte das Geld zur Verfügung, und der Bau wurde 1891 abgeschlossen. Die Synagoge wird von einer Kuppel mit einem Davidstern gekrönt.

Legion Media Legion Media

Wegen einer neuen Welle des Antisemitismus wurde die Synagoge erst 1906 für die Gläubigen geöffnet. Während der Sowjetzeit wurde sie erneut geschlossen. Erst nach der Perestrojka wurde das Gebäude der jüdischen Gemeinde zurückgegeben, und in den 2000er Jahren wurde es restauriert. Sie ist die größte Synagoge in Moskau (es gibt insgesamt fünf).

Synagoge in der Bolschaja-Bronnaja-Straße in Moskau

Natalya Garnelis/TASS Natalya Garnelis/TASS

Diese Synagoge wurde 1883 als private Haussynagoge für Lasar Poljakow, das Oberhaupt der jüdischen Gemeinde, gebaut. 1937 wurde sie geschlossen. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR wurde sie der Chabad-Lubawitsch-Gemeinde der chassidischen Juden übergeben.

Heute beherbergt die Synagoge drei Gebetssäle, eine Talmudschule und ein Museum zum Gedenken an die im 20. Jahrhundert verstorbenen Juden.

Große Choral-Synagoge in St. Petersburg

Tulip (CC BY-SA 4.0) Tulip (CC BY-SA 4.0)

Auch diese Synagoge wurde dank der Genehmigung von Alexander II. aus dem Jahr 1869 gebaut. Der Bau der im maurischen Stil errichteten Synagoge wurde erst 1893 abgeschlossen – zunächst dauerte es lange, bis die Mittel und ein Grundstück gefunden worden waren, und dann nahm der Bau viel Zeit in Anspruch.

Vaija (CC BY-SA 4.0) Vaija (CC BY-SA 4.0)

Das Gebäude blieb nahezu während der gesamten Sowjetzeit geöffnet und war nur kurz geschlossen.

Irkutsker Synagoge

Legion Media Legion Media

Die jüdische Gemeinde von Irkutsk feierte 2018 ihr 200-jähriges Bestehen. Die ersten Juden in Sibirien waren Deportierte und Insassen von Arbeitskolonien, und Irkutsk wurde ihr religiöses Zentrum. Heute ist die örtliche Synagoge die älteste funktionierende Synagoge in Russland.

In der Sowjetzeit war dieses Gotteshaus lange Zeit geschlossen, aber nach der Perestroika wurde die Synagoge der Irkutsker Gemeinde zurückgegeben.

Woronescher Synagoge

Vadim Shveybish (CC BY-SA 4.0) Vadim Shveybish (CC BY-SA 4.0)

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten mehrere tausend Juden in Woronesch (1917 waren es mehr als 6.000). Die Synagoge im Neomaurischen Stil wurde 1903 erbaut. In der Sowjetzeit wurde das Gebäude als Lagerhaus genutzt und wurde im Zweiten Weltkrieg durch eine Bombe beschädigt.

Jewish Community of Voronezh (CC BY-SA 4.0) Jewish Community of Voronezh (CC BY-SA 4.0)

Erst 1997 wurde die Synagoge wieder an die jüdische Gemeinde übergeben und nach langwierigen Restaurierungsarbeiten zum 110-jährigen Bestehen wieder eröffnet.

Choral-Synagoge von Samara

Sergei Prasolov (CC BY-SA 4.0) Sergei Prasolov (CC BY-SA 4.0)

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts lebten in Samara mehr als tausend Juden, die die Stadtverwaltung um die Erlaubnis baten, eine große Synagoge zu errichten. Das Gebetshaus für tausend Gläubige – das größte in der Wolgaregion – wurde 1908 fertiggestellt und von den Kaufleuten der Stadt finanziert.

In der Sowjetzeit war in dem Gebäude ein Kulturhaus untergebracht, aber in den 1990er Jahren wurde es der Gemeinde zurückgegeben.

Synagoge von Nischnij Nowgorod

Fruktuz (CC BY-SA 3.0) Fruktuz (CC BY-SA 3.0)

Im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts reisten zahlreiche jüdische Kaufleute nach Nischnij Nowgorod, dem Handelszentrum des russischen Reiches. Es gab sogar eine provisorische Synagoge auf dem Gelände der größten Handelsmesse des Landes. Bis 1883 wurde in der Stadt eine ständige Synagoge gebaut, eine weitere folgte 1910. Es gab auch jüdische Vereine und Schulen, in denen auf Jiddisch unterrichtet wurde.

Kapustin5777 (CC BY-SA 4.0) Kapustin5777 (CC BY-SA 4.0)

Die Synagoge wurde in den 1930er Jahren für Juden geschlossen, aber nach dem Zusammenbruch der UdSSR wurde sie der Gemeinde zurückgegeben. Der Betsaal wurde restauriert, und in der Synagoge wurden ein koscheres Restaurant und ein Lebensmittelladen eröffnet.

Beit-Menachem-Synagoge in Birobidschan

In den späten 1920er Jahren erhielten die Juden im Fernen Osten der Sowjetunion ihre eigene ethnisch-territoriale Verwaltungseinheit. Heute machen die Juden nur noch ein Prozent der Bevölkerung der Region aus, aber es gibt zwei jüdische Gemeinden, die jeweils eine eigene Synagoge haben.

Die Beit-Menachem-Synagoge in Birobidschan wurde 2004 auf Initiative der Freud-Gemeinde anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Gründung der Jüdischen Autonomen Oblast gebaut.

Brjansker Synagoge

1891 wurde in Brjansk eine Synagoge errichtet, die jedoch in der Sowjetzeit als Klub für die örtliche Bekleidungsfabrik genutzt wurde. In den 2010er Jahren wurde das Gebäude an die Gemeinde zurückgegeben, und es begann eine langwierige Restaurierung, bei der ein Versteck mit alten Gebetsbüchern in einer Wandnische entdeckt wurde.

2023 wurde die Synagoge für Gläubige wiedereröffnet, wodurch das Leben der Brjansker Gemeinde einen frischen Impuls erhielt und zu einem neuen kulturellen und spirituellen Zentrum wurde.

Neue liberale Synagoge in Kaliningrad

Igor Zarembo/Sputnik Igor Zarembo/Sputnik

Im 19. Jahrhundert wurde in der preußischen Stadt Königsberg eine Synagoge für die örtliche jüdische Gemeinde gebaut. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde das Gotteshaus jedoch in der Kristallnacht 1938 niedergebrannt.

Igor Zarembo/Sputnik Igor Zarembo/Sputnik

An ihrer Stelle wurde 2018 eine neue Synagoge gebaut, die sich in ihrem äußeren Erscheinungsbild an der Architektur ihrer Vorgängerin orientiert. Sie verfügt nicht nur über einen Gebetssaal mit Glasmalereien, sondern auch über eine Bibliothek und einen koscheren Speisesaal.

