Ilja Muromez: Was ist über den stärksten russischen Recken bekannt?

Jedes russische Kind weiß von klein auf, wer Ilja Muromez ist. Der stärkste und mutigste der russischen Recken. Unsere Antwort auf Herkules. Ein unbesiegbarer Krieger, der jeden Gegner überwältigen kann, sei es ein anderer Recke (mit negativem Vorzeichen), Solowjej-Rasbojnik (dt.: Nachtigall-Räuber) oder der Vertreter der dunklen Macht Idolischtsche Poganoje.



Auf dem berühmten Gemälde Recken von Wiktor Wasnezow ist Ilja Muromez in der Mitte des Bildes zu sehen. Er wirkt größer und kräftiger als seine Kameraden, und auch sein Pferd sieht gediegener aus.

Die drei Recken von Wiktor Wasnezow Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Höchstwahrscheinlich ist es Ilja Muromez, den Wasnezow auf dem Gemälde Reckensprung darstellt. Er trägt ein Schwert, einen Schild, einen Speer und eine Peitsche, und der Hengst erhebt sich in den Himmel.

Der sowjetische Regisseur Alexander Ptuschko setzte Ilja Muromez auf einen Rappen und verfilmte buchstäblich Wasnezows Gemälde.

Wer ist dieser Ilja Muromez?

Zunächst einmal ist er ein beliebter Held der Folklore und vieler Handlungen des Volksepos, der so genannten Byliny. Die legendäre Figur des Muromez war so berühmt, dass sie sogar in skandinavische und deutsche Epen eindrang – dort fungierte Muromez als russischer Recke.

Heroischer Sprung von Wiktor Wasnezow Wiktor-Wasnezow-Hausmuseum Wiktor-Wasnezow-Hausmuseum

Die ersten 33 Jahre seines Lebens war Ilja aus der Stadt Murom gelähmt – eigentlich lag er auf der Ofenbank ohne aufzustehen und wurde von seinen älteren Eltern gepflegt. Doch eines Tages kamen die Ältesten zu ihm und heilten ihn nicht nur von seinem Leiden, sondern hauchten ihm auch unmenschliche Kraft ein. Und sie sagten ihm, er solle dem Fürsten Wladimir Rote Sonne dienen (als dessen Prototyp, mit einigen Abstrichen, der Täufer Russlands, Fürst Wladimir Swjatoslawitsch, genannt werden kann).

Ein Plakat für den Film „Ilja Muromez“, 1956 O.Volkov/Reklamfilm publications O.Volkov/Reklamfilm publications

So begann Ilja Muromez für Russland zu kämpfen und es vor Überfällen von Feinden und allen Arten von Übel zu schützen. Moderne Motivationstrainer sollten sich diese Legende genauer ansehen und sich ein Beispiel daran nehmen – in jedem Alter kann man sein Leben schlagartig ändern und Erfolg haben.

Wer steht wirklich hinter der Figur des Ilja Muromez?

Obwohl Ilja Muromez einer der populärsten Helden der Folklore war, wird er in den Annalen nicht erwähnt. Das russische Epos wurde erst im 18. Jahrhundert niedergeschrieben, davor wurde es mündlich überliefert, so dass jede Region ihre eigene Variante der Geschichten hatte, und es gibt sogar mehrere verschiedene Versionen darüber, wie der Recke gestorben ist – er wurde versteinert, hat sich freiwillig in einen Sarg gelegt oder ist in ein unbekanntes Land gesegelt.

Zeichentrickfilm „Ilja Muromez und Solowjej-Rasbojnik“ Vladimir Toropchin, 2007/CTB Film Company Vladimir Toropchin, 2007/CTB Film Company

Die in der Folklore beschriebenen Ereignisse beziehen sich etwa auf das 10.-11. Jahrhundert. Die Zeitspanne ist zu groß, um mit Sicherheit sagen zu können, ob Ilja Muromez tatsächlich existierte oder welche reale Figur sich hinter diesem Gesamtbild verbirgt.

Denkmal für Ilja Muromez in Murom Sergei Pyatakov/Sputnik Sergei Pyatakov/Sputnik

Dem Recken am nächsten stand die Figur des Heiligen Elias von Murom (Petschersk), weshalb er meist als Prototyp von Ilja Muromez angesehen wird. Er stammte aus Murom und war ein Mönch des Kiewer Höhlenklosters. Es gibt viele Legenden über seine Körperkraft und wie er Feinde, die das Kloster angriffen, mit nur einem Stiefel abwehrte. Bevor er Mönch wurde, diente er wahrscheinlich im Militärdienst des Kiewer Fürsten.

Die früheste schriftliche Erwähnung eines solchen Mönchs stammt aus dem Jahr 1638, und im Jahr 1643 wurde er (zusammen mit einigen andern Mönchen des Höhlenklosters) heilig gesprochen.

Reliquien von Ilja Petscherskij in der Lawra von Kiew-Petschersk (CC BY-SA 3.0) (CC BY-SA 3.0)

In den Höhlen der Lawra von Kiew-Petschersk befinden sich Reliquien von Ilja Petscherskij, und besonders bemerkenswert ist die erhaltene rechte Hand, die wie zum Gebet gefaltet ist: Der Zeige- und Mittelfinger sind gestreckt, der Ringfinger und der kleiner Finger sind gebogen. (Diese „Zweifingrigkeit“ war vor den Kirchenreformen des 17. Jahrhunderts üblich).

Zu Sowjetzeiten wurden die sterblichen Überreste untersucht und es wurde festgestellt, dass die Reliquien zu einem Mann von kräftiger Statur mit einer Körpergröße von etwa 177 cm gehörten, was für das 12. Jahrhundert als überdurchschnittlich angesehen werden kann. Das ungefähre Sterbealter wurde ebenfalls festgestellt: 40-45 Jahre. Im Handgelenk wurde auch eine Speerwunde gefunden, was die Theorie über die militärische Vergangenheit des Mönchs bestätigte.

Ikonen zu Ehren des Heiligen Ilja Muromez, Ende des 19. Jahrhundert Gemeinfrei Gemeinfrei

Daher gilt der Heilige als Schutzpatron verschiedener Truppenteile der Armee und auf vielen Ikonen und Skulpturen ist er mit einem Schwert oder einem Speer und auf einem Pferd dargestellt.

Das Interessanteste ist jedoch, dass die sowjetischen Experten Defekte an der Wirbelsäule feststellten, die auf eine in seiner Jugend erlittene Erkrankung des Bewegungsapparates hindeuten könnten. Es ist also möglich, dass der Heilige Ilja, wie sein Alter Ego im Volksepos, in seiner Jugend gelähmt war und dann auf wundersame Weise geheilt und stark wurde.

In der orthodoxen Vorstellung wurde der biblische Prophet Ilja jedoch oft mit dem volkstümlichen Ilja Muromez verwechselt. Und wenn es donnerte und blitzte, glaubte die Rus, dass es Ilja war, der auf seinem Streitwagen durch die Lüfte fuhr.



