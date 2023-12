Fakt des Tages: Wurde Jessenin ermordet oder hat er sich erhängt?

Diese Frage ist vielleicht eines der wichtigsten Geheimnisse in der Biografie von Sergej Jessenin, die seine zahlreichen Bewunderer noch immer in Atem hält.

Tragische Umstände in seinem Privatleben, tiefe Depressionen und Schaffenskrisen, ein mit Blut geschriebener Abschiedsvers — vieles spricht dafür, dass der Dichter am 28. Dezember 1925 freiwillig aus dem Leben schied.

Sergej Jessenin, 1922. Public domain Public domain

Die Unordnung im Zimmer des Hotels Angleterre, in dem er tot aufgefunden wurde, Spuren von Schlägen und Schürfwunden im Gesicht und auf der Brust — all dies gab Anlass zu Spekulationen, dass dem Dichter „geholfen“ wurde, aus dem Leben zu scheiden.

Die meisten Forscher neigen zu der Version des Selbstmords. Heute ist sie allgemein anerkannt. Sie wurde von gerichtsmedizinischen Experten bestätigt. Doch in den 1970-80er Jahren begannen sich aktiv Verschwörungstheorien zu verbreiten, dass Jessenin von den Offizieren der OGPU, der Vereinigten staatlichen politischen Verwaltung, getötet und dann inszeniert aufgehängt wurde. Diese Version wurde von den Anhängern bereitwillig aufgegriffen, da sie dem Bild des Dichter-Hooligans eine tragische Note verlieh. In seinem Werk fanden sie jede Menge „Bestätigungen“.

Sergej Jessenin einige Stunden nach seinem Tod. Public domain Public domain

Die Legende mit dem Mord drang in die Pokultur ein, unter anderem in Witalij Besrukows Buch Sergej Jessenin und in die beliebte Fernsehserie Jessenin, in der den Dichter Sergej Besrukow spielte. Dies führte dazu, dass noch mehr Menschen daran zweifelten, dass der Dichter Selbstmord begangen hat.



