Fakt des Tages: Kalinka-Malinka ist kein Volkslied

Die meisten Forscher neigen zu der Annahme, dass es 1860 von dem Saratower Folkloristen Iwan Larionow geschrieben wurde.

Es gab jedoch ein ähnliches Lied, das Larionow inspiriert haben könnte – Kalínuschka s malínuschkoj, das vermutlich 1853 aufgenommen wurde. Es ist nicht so fröhlich und kokett, sondern eher wehmütig. Darin singt ein Mädchen darüber, dass ihr Mann nicht nach Hause kommt. Es wurde während der Sowjetära oft in der Oper aufgeführt.

Kalinka-Malinka erlangte weltweiten Ruhm, nachdem es von dem sowjetischen Komponisten Alexander Alexandrow arrangiert und von dem Akademischen Gesangs- und Tanzensemble der russischen Armee aufgeführt wurde. Danach war es in Russland und im Ausland nur noch selten zu hören.

Die Version von Kalinka durch die italienische Popgruppe Morandi erreichte bei YouTube 128 Millionen Aufrufe. Das Lied ist besonders in Asien, vor allem in China und Japan, beliebt. Videos, in denen Kalinka-Malinka von isländischen Fußballfans, dem Chor der Universität Yale und deutschen Besuchern des Oktoberfests gesungen wird, gingen viral.



