Die 10 besten Schauspielerinnen, die Anna Karenina verkörpert haben (FOTOS)

Der Liebesroman von Lew Tolstoi ist eines der am häufigsten verfilmten Werke aller Zeiten und Völker. Mehr als 30 Filme wurden nach seinen Motiven gedreht. Erinnern wir uns an die besten Schauspielerinnen, die die Heldin verkörpert haben.

Greta Garbo

Ein Standbild aus dem Stummfilm „Anna Karenina“. Reg. Edmund Goulding, John Gilbert, 1927/Metro-Goldwyn-Mayer Reg. Edmund Goulding, John Gilbert, 1927/Metro-Goldwyn-Mayer

Die legendäre Schauspielerin hat Anna Karenina zweimal gespielt: Zuerst in dem Stummfilm Anna Karenina (1927), in dem ihr Partner John Gilbert war, mit dem Greta im wirklichen Leben eine Romanze hatte, die sie übrigens sehr dramatisch vor den Altar brachte.

Ein Standbild aus „Anna Karenina“: Greta Garbo als Karenina und Fredric March als Wronskij. Reg. Clarence Brown, 1935/Metro-Goldwyn-Mayer Reg. Clarence Brown, 1935/Metro-Goldwyn-Mayer

Acht Jahre später trat Garbo erneut in dieser Rolle auf, und Anna Karenina (1935) wurde zu einem Hollywood-Klassiker. Der Film gilt als einer der besten in der Filmografie der Schauspielerin.

Vivien Leigh

Ein Standbild aus „Anna Karenina“: Vivien Leigh als Karenina und Kieron Moore als Graf Wronskij. Reg. Julien Duvivier, 1948/London Film Productions Reg. Julien Duvivier, 1948/London Film Productions

Neun Jahre nach ihrer Hauptrolle als Scarlett O'Hara spielte die Schauspielerin in Anna Karenina (1948) eine ebenso leidenschaftliche und entschlossene Heldin. Allerdings hatte der Film des französischen Regisseurs Julien Duvivier keinen besonderen Erfolg beim Publikum.

Zully Moreno

Ein Standbild aus „Verbotene Liebe“. Reg. Luis César Amadori, Ernesto Arancibia, 1958 Reg. Luis César Amadori, Ernesto Arancibia, 1958

Der Star des goldenen Zeitalters des argentinischen Kinos spielte in dem Film Verbotene Liebe (1955).

Jorge Mistral and Zully Moreno im Film „Verbotene Liebe“. Legion Media Legion Media

Die Handlung des Tolstoi-Klassikers wurde auf die argentinische Realität der 1950er Jahre übertragen.

Tatjana Samojlowa

Tatjana Samojlowa ist die berühmteste sowjetische Anna Karenina. Reg. Alexander Sarchi, 1967/Mosfilm Reg. Alexander Sarchi, 1967/Mosfilm

Der sowjetische Film Anna Karenina (1967) von Alexander Sarchi gilt bis heute als eine der besten Verfilmungen, nicht zuletzt dank der brillanten Leistung von Tatjana Samojlowa. Sie ist auch der Star von Die Kraniche ziehen, dem einzigen russischen Gewinner der Goldenen Palme in Cannes.

Tatjana Samojlowa als Anna Karenina und Wassilij Lanowoj als Wronskij. Reg. Alexander Sarchi, 1967/Mosfilm Reg. Alexander Sarchi, 1967/Mosfilm

Wronskij wurde von Wassilij Lanowoj, Samojlowas damaligem Ex-Ehemann, gespielt, was dem Duett noch mehr Dramatik verlieh.

Maja Plisezkaja

Maja Plisezkaja im Filmballett „Anna Karenina“. Muraschko/Sputnik Muraschko/Sputnik

Selbst die legendäre Primaballerina Maja Plisezkaja trat in der Rolle von Tolstois Femme fatale auf. Das Filmballett Anna Karenina (1974) basierte auf einer Produktion des Bolschoi-Theaters. Die Ballerina war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten fast 50 Jahre alt, aber sie meisterte die Rolle der 23-jährigen verliebten Karenina perfekt.

Maja Plisezkaja als Betsy, die Cousine von Wronskij, in dem Film von 1967. Reg. Alexander Sarchi, 1967/Mosfilm Reg. Alexander Sarchi, 1967/Mosfilm

Übrigens spielte Plisezkaja auch eine kleine Rolle in dem Film von 1967 – die Cousine von Wronskij, Betsy, die allen durch ihren Auftritt beim Pferderennen in Erinnerung geblieben ist.

Jacqueline Bisset

Jacqueline Bisset als Karenina und Christopher Reeve als Wronskij. Reg. Simon Langton, 1985/Colgems Productions Ltd. Reg. Simon Langton, 1985/Colgems Productions Ltd.

Die britische Schauspielerin und Star von Reich und berühmt spielte die Hauptrolle in Anna Karenina (1985) noch vor ihrem Erfolg in der Verfilmung der Liebesaffäre zwischen Napoleon und Josephine. Das Drama des TV-Senders CBS wurde von den Kritikern jedoch nicht besonders gelobt und hat auf IMDb eine sehr bescheidene Bewertung von 6,3.

Sophie Marceau

Sophie Marceau als Karenina and Sean Bean als Wronskij. Reg. Bernard Rose, 1997/Icon Entertainmnet International Reg. Bernard Rose, 1997/Icon Entertainmnet International

Bei dieser Verfilmung von Anna Karenina (1997) arbeitete die Produktionsfirma Icon Productions mit den russischen Studios Lenfilm und TRITE zusammen. Und der Film wurde in Russland gedreht. Trotz der Abweichungen von Tolstois Originalgeschichte lobten die Kritiker die Sprache des Films und die Aufmerksamkeit, mit der er ein Bild des Russlands des 19. Jahrhunderts zeichnet — und natürlich die schöne Französin Sophie Marceau im Duett mit Sean Bean.

Einige Szenen wurden direkt im Moskauer Kreml gefilmt. Reg. Bernard Rose, 1997/Icon Entertainmnet International Reg. Bernard Rose, 1997/Icon Entertainmnet International

Der Film hat übrigens auch das Privatleben der Schauspielerin selbst beeinflusst. Für einen der Produzenten des Films – Jim Lemley – verließ sie bald ihren Mann, den polnischen Regisseur Andrzej Zulawski.

Keira Knightley

Keira Knightley als Anna Karenina. Reg. Joe Wright, 2012/Working Title Films Reg. Joe Wright, 2012/Working Title Films

Joe Wrights Oscar-gekrönter Film Anna Karenina (2012) kann kaum als vollständige Verfilmung bezeichnet werden — er ist eher eine Theateretüde. Kritiker verrissen den Film sogar wegen seiner Abgehobenheit, aber jedem — auch der Jury der Academy – blieben die wunderschönen Kostüme in Erinnerung. Keira Knightley war sehr glaubwürdig und sorgte als Heldin für Irritationen im Publikum.

Keira Knightley (Anna Karenina) und Jude Law (als ihr Mann Alexej Karenin). Reg. Joe Wright, 2012/Working Title Films Reg. Joe Wright, 2012/Working Title Films

Und der betrogene Ehemann Karenin (Jude Law) hob sich von dem eher unartikulierten Spiel Aaron Taylor-Johnsons als Wronskij deutlich ab und deshalb richtete sich die ganze Aufmerksamkeit und Liebe des Publikums auf ihn.

Vittoria Puccini

Vittoria Puccini in der TV-Serie „Anna Karenina“. Reg. Christian Duge, 2013/Lux Vide S.p.a. Reg. Christian Duge, 2013/Lux Vide S.p.a.

Die Mini-TV-Serie Anna Karenina (2013) mit der italienischen Schauspielerin Vittoria Puccini in der Hauptrolle erhielt auf IMDb eine gute Bewertung von 7,2. Die Kritiker fanden diese Adaption so würdig, wie es bei einem so hohen Standard des Originals nur möglich ist. Ein persönliches Drama ereignete sich am Set dieses Films – nach der zehn Jahre andauernden Beziehung mit dem Schauspieler Alessandro Preziosi, ihrem Partner in der Serie Elisa, hatte Puccini eine Affäre mit dem Kameramann Fabrizio Lucci.

Jelisaweta Bojarskaja

Jelisaweta Bojarskaja als Anna Karenina und ihr Mann im realen Leben, der Schauspieler Maxim Matwejew, als Wronskij. Reg. Karen Schachnasarow, 2017 Reg. Karen Schachnasarow, 2017

In Karen Schachnasarows Film Anna Karenina. Wronskijs Geschichte (2017) wird die Handlung durch Wronskijs Augen gezeigt, zum ersten Mal ist es sein Drama – er ist derjenige, der die Liebe verliert. Allerdings gibt es eine gravierende Abweichung von Tolstois Roman: Der Regisseur fügte eine weitere Konvention hinzu – Wronskij erinnert sich viele Jahre später an seine Geliebte, die bereits 1904 während des Russisch-Japanischen Krieges in der Mandschurei kämpfte. Die Rolle der Karenina wurde von Jelisaweta Bojarskaja gespielt, und die des Wronskij von Maxim Matwejew, der im wahren Leben mit der Schauspielerin verheiratet ist.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.