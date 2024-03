Die 7 mystischsten Werke der russischen Klassiker

Nikolai Gogol. Abende auf dem Weiler bei Dikanka (1829-1831)

Gogol ist ein Pionier der russischen mystischen Literatur. Im Jahr 1831 verblüffte er die ganze Welt in St. Petersburg mit einem sehr farbenfrohen Werk. Gogol stammte aus Malorossija (dt.: Kleinrussland, einem Teil des Russischen Reiches, das heute zur Ukraine gehört) und siedelte die Handlung dieses Werks auf einem ukrainischen Bauernhof an, und seine Helden sind einfache Bauern, Arbeiter und Kosaken.

Es handelt sich um einen Zyklus von Erzählungen, in denen es heitere Handlungen mit Szenen und Dialogen voller Humor gibt. Gleichzeitig sind die Geschichten von Mystik durchdrungen. In der berühmtesten und immer wieder verfilmten Geschichte Die Nacht vor Weihnachten zum Beispiel ist einer der Helden der Teufel. Eine lustige Figur mit einem Schwanz, die recht harmlos ist und dem Protagonisten sogar hilft, das Herz seines geliebten Mädchens zu gewinnen.

Die Handlungen der anderen Erzählungen, in denen die dunkle Macht thematisiert wird, sind dagegen recht gruselig. Mainacht oder Die Ertrunkene, Furchtbare Rache und die anderen handeln von Hexen, Zauberern oder aber auch von ertrunkenen Frauen, die aus dem Wasser kommen und Menschen mit sich fortziehen.

Nikolai Gogol. Der Wij (1833)

Der Wij ist eine von vier Erzählungen der Sammlung Mirgorod, die als Fortsetzung von Abende auf dem Weiler bei Dikanka gilt. Alle anderen Geschichten des Zyklus sind mehr oder weniger realistisch (zum Beispiel die berühmte Erzählung Taras Bulba). Nur DerWij bildet eine Ausnahme – man kann die Geschichte getrost als die erste russische Horror-Erzählung bezeichnen. Aufgrund der erschreckenden Handlung und der unglaublich detaillierten Beschreibung der „unreinen Macht“ wurde die Geschichte viele Male verfilmt.

Ein Student der Kiewer Theologischen Akademie kommt auf einem abgelegenen ukrainischen Bauernhof an, um an der Beerdigung der toten Tochter eines reichen Mannes teilzunehmen. Er wird über Nacht in der Kirche eingeschlossen, allein mit der Verstorbenen, um eifrig für sie zu beten.

Was dann passiert, entzieht sich jeder Nacherzählung – lesen Sie die Geschichte lieber selbst! Wenn Sie besonders leicht zu beeindrucken sind, sollten Sie dies jedoch nicht vor dem Schlafengehen tun.

Nikolai Gogol. Das Porträt (1833-1834)

Nach dem Erfolg der Kleinrussland-Sammlungen Abende auf dem Weiler bei Dikanka und Mirgorod beschloss Gogol, der bereits einige Jahre in der Hauptstadt des Russischen Reiches gelebt hatte, einen Zyklus mit Geschichten aus St. Petersburg zu schreiben.

Auch hier gibt es Mystik, aber sie ist ganz anders – es sind nicht die Monster und Hexen, die wir aus der Folklore kennen, sondern die unreine Kraft von ganz anderer, urbaner Gestalt. In der absurden Geschichte Die Nase zum Beispiel wacht ein gewisser Major Kowaljow ohne Nase auf. Sein Schnüffelorgan beginnt ein eigenständiges Leben zu führen und spaziert durch die Stadt, als ob nichts geschehen wäre.

Aber wenn Sie es wirklich auf einen Nervenkitzel abgesehen haben, sollten Sie die Erzählung Das Porträt lesen. Oscar Wildes Dorian Gray ist im Vergleich dazu eine Kindergartengeschichte. Ein armer Künstler kauft mit seinem letzten Geld das Porträt eines unbekannten alten Mannes. Es kommt ihm so vor, als ob ihn eine lebende Person aus dem Gemälde heraus anschaut, und er träumt sogar, dass der alte Mann aus dem Rahmen steigt und ihm ein Bündel Geld gibt. Am nächsten Morgen entdeckt er das Geld aus dem Traum tatsächlich vor dem Porträt.

Bald wird der Künstler berühmt, er wird mit Aufträgen überhäuft, aber sein Talent verschwindet. Er wird wahnsinnig und stirbt bald darauf. Später stellt sich heraus, dass das unglückselige Porträt einen Geldverleiher darstellte und dass dieser selbst und sein Porträt vielen Menschen Unglück gebracht haben.

Iwan Turgenjew. Die Beschin-Wiese (1852)

Glauben Sie nicht, dass nur Gogol für den Mystizismus empfänglich war. Auch Iwan Turgenjew, einer der wichtigsten Realisten, war solchen Motiven nicht abgeneigt. In seinem Zyklus Aufzeichnungen eines Jägers gibt es eine Geschichte, in der sich etwas fast Gogolsches abspielt.

Der Erzähler war an einem schönen sonnigen Julitag auf der Jagd. Es gab nicht das geringste Anzeichen eines Gewitters, aber plötzlich bemerkte der Jäger vor lauter Schreck und Entsetzen, wie sich der Himmel verdunkelt hatte und er sich in einem dunklen Hain wiederfand. Er hatte sich offensichtlich verirrt und wusste nicht, wie er zurückfinden sollte. Er wanderte bis spät in den Abend hinein und war sehr müde, als er plötzlich Hirtenkinder am Feuer sitzen sah.

Der Jäger bat darum, sich neben ihnen ausruhen zu dürfen und hörte sich ihre Geschichten an – über den Hausgeist Domowoj, den Waldschrat Leschij und andere unreine Kräfte und Geister. Und auch über die unglaublichsten Ereignisse, die Ihnen die Haare zu Berge stehen lassen.

Fjodor Dostojewski. Bobok (1873)

Dostojewski, der als der neue Gogol bezeichnet wurde, wandte sich oft der Mystik zu. Aber der Schriftsteller wird eher mit Wahnsinn, Delirium und Halluzinationen in Verbindung gebracht. In der Geschichte Bobok geht ein betrunkener Journalist zu einer Beerdigung (nachdem er vorher schon etwas getrunken hat). Er bleibt auf dem Friedhof und schläft direkt auf dem Grab ein. Im Schlaf beginnt er zu phantasieren, er glaubt, die Stimmen der Toten zu hören. Nach dem Aufwachen setzt sich die Halluzination fort, und er kann bereits ihre Sprache und Gespräche unterscheiden. Allerdings hört er nicht nur Worte, sondern auch vage Geräusche, die wie Bobok, Bobok, Bobok klingen.

Die Idee zu dieser Geschichte kam Dostojewski aufgrund einer Beleidigung. Ein Journalist und Kritiker schrieb, ein Porträt des Schriftstellers von Wassilij Perow zeige, dass er an einer schweren Krankheit leide und stufte ihn fast als wahnsinnig ein. Dostojewski wählte den Wahnsinn als Mittel für die Geschichte und trieb sie damit ins Absurde.

Anton Tschechow. Der schwarze Mönch (1893)

Tschechow, der Meister der realistischen Kurzgeschichte, führt seinen Leser in dieser Erzählung auf ungewöhnliche Weise an die Grenze zwischen dem Realen und dem Mystischen, dem Wirklichen und dem Gespenstischen. In der Geschichte hat der Philosoph Kowrin Probleme mit seiner geistigen Gesundheit. Nachdem er Legenden über einen gewissen Geist eines schwarzen Mönchs gehört hat, sieht er plötzlich selbst deutlich diesen Geist. Der schwarze Mönch beschäftigt alle seine Gedanken, er unterhält sich mit ihm. Seine Verlobte Tanja versucht zu helfen und glaubt, dass Kowrin einer Behandlung bedürfe, dass er psychisch krank sei, aber er stimmt nicht zu....

Tschechow selbst sagte, dass sein Held an Größenwahn leidet. Vielleicht war es dieses Laster, das zum Wahnsinn führte. Wie auch immer, die Geschichte hat einen mysteriösen Ruf und selbst Tschechows Zeitgenossen fragten sich, was der Sinn der Geschichte sei und was der Autor damit sagen wolle.

Michail Bulgakow. Der Meister und Margarita (1928-1940)

Der Meister und Margarita ist der mystischste Roman der russischen Literatur und war lange Zeit in der UdSSR verboten. Bulgakow wagte sich an ein Werk über Gott und den Teufel. Der Roman besteht aus zwei parallelen Handlungssträngen: Im ersten kommt der Teufel mit seinem Gefolge im sowjetischen Moskau an und eine wahre Orgie beginnt. Der Teufel bietet Margarita an, einen Pakt mit ihm zu schließen – sie wird zur Hexe und Gastgeberin von Satans Ball und er hilft im Gegenzug ihrem Geliebten, dessen unvollendeten Roman zu vollenden.

(Wahrscheinlich war der Prototyp von Margarita die Ehefrau von Bulgakow, die möglicherweise heimlich für den NKWD arbeitete und so ihren Ehemann, den Schriftsteller, vor der Verfolgung rettete. Es wird vermutet, dass Bulgakow mit diesem Handlungsstrang seiner Frau zu verstehen gibt, dass er ihren Pakt mit dem Teufel rechtfertigt).

Im zweiten Handlungsstrang des Romans erleben wir Pontius Pilatus in Judäa, der den Prediger Jesu von Nazareth, hier Jeschua han-Nasri genannt, verhaften und hinrichten lässt.

Der Meister und Margarita ist so sehr von Mystik durchdrungen, dass sie bis in das Leben des Autors selbst reichte. Bulgakow arbeitete mehr als zehn Jahre lang an dem Roman, schrieb ihn mehrmals um und nahm endlose Änderungen vor. Während der Arbeit verschlechterte sich sein Gesundheitszustand stark und er begann, Morphium zu nehmen. Die letzten Überarbeitungen konnte er nicht mehr selbst vornehmen und diktierte sie seiner Frau. Im Jahr 1940 starb der Schriftsteller, ohne den Roman fertiggestellt zu haben. Dieser wurde zum ersten Mal erst 16 Jahre nach seinem Tod veröffentlicht.

Selbst die Verfilmungen haben unter der mystischen Kraft des Romans gelitten. Es wird angenommen, dass keiner der Versuche, die Geschichte zu verfilmen, erfolgreich war. Ein Film wartete ganze 14 Jahre auf seine Realisierung und scheiterte schließlich an den Kinokassen. Und die jüngste Verfilmung, die Serie von Wladimir Bortko ist mit einer ganzen Reihe mysteriöser Ereignisse verbunden. Der Schauspieler Oleg Basilaschwili, der Woland, also den Teufel, spielte, verlor während der Dreharbeiten zu seinem Monolog plötzlich seine Stimme und musste lange Zeit pausieren, um sie wiederherzustellen. Und kann es Zufall sein, dass innerhalb von fünf Jahren nach der Veröffentlichung der Serie 13 der an den Dreharbeiten beteiligten Schauspieler gestorben sind?



