5 Meisterwerke aus der Diamantenkammer der Eremitage

Als Katharina II. den russischen Thron bestieg, ordnete sie an, im Winterpalast eine Diamantenkammer einzurichten. Zunächst wurden in dem Raum Porträts Ihrer Majestät, Ringe, juwelenbesetzte Schnupftabakdosen, Uhren und Ketten, goldene Griffe von Blankwaffen, Geschirr und viele andere wertvolle Gegenstände aufbewahrt. Später wurde die Galerie der kaiserlichen Schätze in die Neue Eremitage verlegt und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war sie zur größten öffentliche Sammlung von Schmuck-Erinnerungsstücken in Russland geworden.

Eine Schatulle von Hedwig Jagiellonica (Nürnberg, 1533)

Die vergoldete, mit Perlen, Kameen und Edelsteinen verzierte Silberschatulle wurde von der deutschen Prinzessin Charlotte Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel, der Schwiegertochter Peters des Großen, Ehefrau seines Sohnes Alexej und Mutter von Kaiser Peter II, als Mitgift nach Russland gebracht. Die Prinzessin war eine Nachfahrin in siebter Generation der polnischen Prinzessin Jadwiga von Jagiellonia. Die Beine der Schatulle sind in Form von Greifen gestaltet. Sie halten Schilde mit den Wappen von Jadwigas Ehemann, dem Kurfürsten von Brandenburg, und ihrem Vater, dem polnischen König.

Ein Necessaire in Form eines Eies mit einer Uhr (Paris, 1757-1758)

Necessaires sind spezielle Behältnisse zur Aufbewahrung von Toilettenartikeln, Parfümflaschen, Nähzeug und anderen Gegenständen. Im 18. Jahrhundert waren sie in Russland sehr beliebt: kleine Etuis gehörten zur Toilette einer Frau.

Dieses mit Diamanten besetztes Uhrenetui wurde der Kaiserin Elisabeth Petrowna vom französischen Botschafter zu Ostern geschenkt – deshalb hat es die Form eines Eies. Es ist unten mit dem russischen Doppeladler und oben mit dem Monogramm von Elisabeth verziert. Die Höhe des Schmuckstücks beträgt nur 8,3 cm.

Sträuße aus Edel- und Schmucksteinen (Russland, 1740er Jahre)

Drei Blumensträuße aus Diamanten, Saphiren, Rubinen, Topasen, Amethysten und Smaragden wurden von Jérémie Pauzié, dem Hofjuwelier in der Mitte des 18. Jahrhunderts, für Elisabeth angefertigt. Die Zarin benutzte diese Blumenkompositionen, um ihre Frisur oder ihr Kostüm zu schmücken: Sie wurden an ihrem Gürtel oder ihrer Schulter befestigt.

Für den Bedarf des Hofes fertigte Pauzié Schnupftabakdosen, Ringe, Orden und Schmuck an. Und für die Krönung von Katharina II. schuf er die Große Kaiserkrone, die bei den Zeremonien aller russischen Zaren verwendet wurde.

Abzeichen und Stern des Ordens des Heiligen Andreas des Erstberufenen (Russland, um 1800)

Der St.-Andreas-Orden war die höchste Auszeichnung des Russischen Reiches. Er wurde von Peter dem Großen im Jahr 1698 gestiftet. Kavaliere wurden mit einem Abzeichen, einem Stern und einem blauen Band ausgezeichnet.

Das Abzeichen zeigt ein Kreuz mit einem gekreuzigten Apostel. Die Buchstaben S-A-P-R auf dem Kreuz bedeuteten Sanctus Andreas patronus Russiae –Heiliger Andreas, Schutzpatron Russlands. Das Abzeichen wurde in der an der Hüfte an einem breiten, über der rechten Schulter geführtes blauen Seidenband getragen.

Der Stern des Ordens des Heiligen Andreas ist achtstrahlig, in seiner Mitte befindet sich ein Medaillon mit dem Credo des Ordens: Für Glaube und Treue. Er wurde links auf der Brust getragen, oberhalb anderer Auszeichnungen.

In besonderen Fällen konnte der Monarch dem Träger des Ordens einen mit Diamanten und Brillanten besetzten Orden verleihen. Auszeichnungen mit Edelsteinen waren am häufigsten bei Männern der kaiserlichen Familie zu finden.

Die Diamantenkammer präsentiert einen Schild und einen Stern aus der Sammlung des Großfürsten Alexej Alexandrowitsch, die um 1800 angefertigt wurden. Sie sind mit Brillanten, Rubinen und Emaille verziert.

Ikone der Gottesmutter von Kasan in einem Rahmen mit Schmuckstücken (Ikone: Ende 19. Jahrhundert, Rahmen: 1887, Schmuckstücke: 1890er Jahre)

Der Gold- und Silberrahmen wurde von der Juwelierfirma von Pawel Owtschinnikow angefertigt, einem ehemaligen Leibeigenen, der Lieferant des kaiserlichen Hofes wurde. Owtschinnikow war auf die Herstellung von Objekten für die Gottesverehrung spezialisiert. Er war ein anerkannter Meister der Nachbildung des altrussischen Stils.

Die aus Miniatur-Ostereier bestehende Dekoration des Rahmens wurde von der Firma des Hofjuweliers Carl Faberge angefertigt. Die Eier sind mit Emaille, Diamanten, Saphiren, Smaragden, Rubinen und Perlen verziert. Die Ikone gehörte der letzten russischen Kaiserin Alexandra Fjodorowna.

