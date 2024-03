10 Top-Songs der russischen kriminellen Welt (VIDEOS)

Lieder aus der Welt der Diebe und des Gefängnisses waren schon im Russischen Reich populär. Besonders beliebt war das Genre in Odessa, einer Hafenstadt, in der sich Diebe und Gauner aus dem ganzen Land tummelten und in der sowohl die Kleinkriminalität als auch das organisierte Verbrechen hoch im Kurs standen. Die Texte mit ihrem Gefängnisjargon wurden oft mit populärer Tangomusik oder einfachen jüdischen Motiven vertont und in Kneipen vorgetragen.

Josef Stalin mochte diese Knast-Romantik nicht. Auf seinen Befehl hin begab sich Marschall Georgij Schukow nach dem Krieg nach Odessa, um die Kriminalität dort unbarmherzig zu bekämpfen (mehr dazu haben wir in unserem Artikel erzählt). Daher befand sich dieses Liedgut in der UdSSR lange Zeit in Ungnade.

Doch allmählich gewann das Genre wieder an Popularität. Sogar das Idol der gesamten Sowjetunion, der Schauspieler und Musiker Wladimir Wyssozki, sang Lieder in diesem Stil. Und 1979 wurde die inzwischen kultige Fernsehserie Mesto wstretschi ismenitj nelsja (dt.: Der Treffpunkt kann nicht geändert werden, im deutschen Verleih: Die Schwarze Katze) ausgestrahlt, in der das berühmteste Ganoven-Lied des 20. Jahrhunderts gesungen wurde – Murka.

In den turbulenten 1990er Jahren, als die Kriminalität überhandnahm, erinnerte man sich wieder an die Gefängnislieder. Eine Menge neuer Hits erschien. Einige von ihnen wurden tatsächlich von Gefängnisinsassen verfasst, andere wurden auf Wunsch dieses Publikums komponiert. Das Genre wurde in der Presse als Russisches Chanson bezeichnet, das mit dem französischen Chanson so gut wie nichts gemein hat. Wir stellen Ihnen den berühmtesten Schlager „Murka“ und andere „Unterwelt-Hits“ vor, die fast jeder Russe schon einmal gehört hat.

Murka (Anfang der 1920er Jahre)

Dies ist wahrscheinlich das berühmteste Lied aus der Welt der Diebe. Der Text wurde in den frühen 1920er Jahren von dem Odessaer Dichter Jakow Jadow (Dawydow) verfasst und mit einer abgeänderten jüdischen Melodie vertont. Das Lied wurde so populär, dass es sich im Volk in vielen Varianten verbreitete, darunter der berühmtesten, der „Unterwelt-Version“.

Die Geschichte über das Mädchen Marusja, das den Spitznamen Murka trägt (Da Katzen oft so genannt werden, heißt es im Lied auch Murka, du bist mein Kätzchen), basiert auf einer wahren Begebenheit. Sie unternahm in Odessa zusammen mit einer Bande von Gaunern Diebeszüge. Später stellte sich heraus, dass Murka, eine eingeschleuste Agentin des Geheimdienstes Tscheka, alle Banditen an die Polizei verriet, wofür sie letztendlich von ihren Kumpanen getötet wurde. Dafür bekommst du eine Kugel, heißt es in dem Song.

Die Komposition ist praktisch zu einer Hymne der kriminellen Welt geworden, und Murka wird oft mit der MUR (Moskówskij ugolównyj rósysk, dt.: Moskauer Kriminalpolizei) in Verbindung gebracht. Eine der berühmtesten Interpretationen war in der Fernsehserie Mesto wstretschi ismenitj nelsja (dt.: Der Treffpunkt kann nicht geändert werden, im deutschen Verleih: Die Schwarze Katze) zu hören, wo sie von einem Mitarbeiter der MUR gesungen wird, der in eine Bande eingeschleust wurde.

Taganka (Anfang der 1920er Jahre)

Der Titel des Liedes bezieht sich auf das Taganka-Gefängnis in Moskau. Es gibt verschiedene Versionen darüber, wann das Lied verfasst wurde. Wahrscheinlich geschah dies schon zu Zeiten des Zarenreichs. Aber in den 1920er Jahren wurde es ein echter Hit, praktisch eine Hymne der Gefängniswelt. Das Lied wird aus der Perspektive eines rückfälligen Häftlings gesungen, der wieder ins Gefängnis muss.

Der Refrain Taganka, all die Nächte voller Licht bezieht sich auf die Tatsache, dass in den Gefängnissen auch nachts die Beleuchtung angelassen wurde. Zu den berühmten Interpreten des Liedes gehörte Wladimir Wyssozki, und nach der Perestroika wurde das Lied populär, als es von Michail Schufutinskij vorgetragen wurde.

Waninskij port (Ende der 1930er Jahre)

Die genaue Urheberschaft des Liedes Waninskij port (dt.: Der Hafen von Vanino) ist unbekannt, daher wird es oft als Volkslied bezeichnet, das angeblich von Gefangenen des Kolyma-Straflagers komponiert wurde. In der Nähe des Lagers befand sich der Pazifik-Hafen Vanino. Zu den bekanntesten zeitgenössischen Interpreten dieses Liedes gehören Jurij Schewtschuk und Wjatscheslaw Butusow.

Dolja worowskaja (1959-2013)

Ein Krimineller schreibt einen Brief an seine Mutter (ein beliebtes Motiv), in dem er sich über sein Los beklagt: Von klein auf hat er das Gefängnis nur von innen gesehen und träumt von Freiheit.

Das Lied Dolja worowskaja (dt.: Diebesgut) wurde erstmals 1959 in dem sowjetischen Film Slútschaj na plotínje (dt.: Zwischenfall am Damm) auf Georgisch gesungen. Später führten diverse Interpreten, darunter Wladimir Wyssozki, dieses Lied auf Russisch in verschiedenen Versionen auf. In der gesamten Sowjetunion wurde es in den 1970er Jahren bekannt, als es von dem Sänger Boris Dawidjan (Boka) gesungen wurde.

Im Jahr 2013 wurde die beliebteste Version dieses Liedes von der Band Belomorkanal veröffentlicht.

Gop Stop (späte 1970er Jahre)

Der Autor und Interpret des Liedes, Alexander Rosenbaum, hatte keine Gefängniserfahrung. Er wuchs jedoch in Leningrad auf, wo Legenden und Geschichten über Gopniks, Straßenkinder und jugendliche Straftäter aus der Gorodskóje Obschtschéstwo Prisóra (dt.: Städtische Fürsorgegesellschaft) lebendig waren. Rosenbaum stilisierte das Lied zu einem „Gangster-Song“ und erfand eine anschauliche Handlung, die beschreibt, wie ein Gop stop, ein Straßenraub, stattfindet und die Banditen die Frau, die sie verraten hat, bestrafen. In gewisser Weise gibt es hier auch eine Anspielung auf Murka. Dieses fröhliche Lied über einen Mord erwies sich als so glaubwürdig und erfolgreich, dass das ganze Land ihn immer noch mitsingt.

Ja kuplju tebje dom (Ende der 1980er Jahre)

Michail Tanitsch, der Autor des Liedes, verbrachte mehrere Jahre in Lagern, verurteilt wegen antisowjetischer Agitation, und wurde nach Stalins Tod im Rahmen einer Amnestie freigelassen. Im Jahr 1990 organisierte er die Band Lesopowal, deren Name sich auf die Aktivitäten von Lagerinsassen bezieht. Einer der größten Hits der Gruppe war der Song Ja kupljú tebjé dom (dt.: Ich kaufe dir ein Haus).

Dieses Lied wird aus der Perspektive eines (offensichtlich inhaftierten) Mannes gesungen, der davon träumt, in der Freiheit ein Haus zu kaufen und seine Lieblingsfrau dorthin zu bringen. Der Refrain Und der weiße Schwan auf dem Teich ist im ganzen Land bekannt, aber viele Menschen kennen den Kontext und Subtext des Liedes gar nicht.

Wladimirskij Zentral (1998)

Der Autor und Interpret des Liedes Michail Krug ist bereits ein Klassiker des russischen Chansons. Er selbst war nie im Gefängnis, und doch hat er die berühmteste und ergreifendste Gefängnisromanze geschrieben.

Wladímirskij Zéntral ist ein Gefängnis für besonders gefährliche Verbrecher in der Stadt Wladimir. Es wurde im späten 18. Jahrhundert erbaut und hier saßen vor allem politische Gefangene ein. In dem Lied wird besungen, wie ein Gefangener auf der Etappe von Twer (wo Krug selbst herkommt) in das Gefängnis Wladimirskij Zentral überführt wird und das Herz sich krampft, weil die Frühlingssonne scheint und seine Geliebte nicht bei ihm ist.

Zu dieser lyrischen Ballade wurden in den späten 1990er und in den 2000er Jahren langsame Tänze in allen Bars und Restaurants getanzt, in denen Banditen verkehrten. Krug selbst wurde im Jahr 2002 von Unbekannten ermordet.

Hop, Musorok (2001)

Ganoven-Songs wurden in den 1990er Jahren so populär, dass Popgruppen entstanden, deren Repertoire aus solchen Liedern bestand. Die bekannteste ist die 1999 gegründete Frauengruppe Worowájki, die im Genre Gangster-Pop, wie sie es selbst nannten, auftrat.

Ihr größter Hit war der Song Hop, Musorók, vollgestopft mit Ganoven-Jargon und ziemlich plumpen Ausdrücken. Musorok (dt.: Müll) ist die umgangssprachliche Bezeichnung für einen Polizisten. Dieses Wort hat sich in den allgemeinen Sprachgebrauch eingebürgert und ist immer noch beliebt.

Nakolotschka (2002)

Ein Tattoo auf der Brust, das eine Kirche darstellt, bedeutet, dass man zur Welt der Diebe gehört. Die Anzahl der Kuppeln steht für die Dauer der Haft oder die Anzahl der Gefängnisaufenthalte. Daher ist das Thema Kuppeln in Ganoven-Liedern sehr beliebt.

Der berühmte russische Chansonnier Michail Schufutinskij singt in seinem Song Nakolotschka darüber, wie ein Mädchen mit ihren Tattoos kokettiert, während sein lyrischer Held seine Kuppeln auf der Brust versteckt. Für jemanden, der im Gefängnis gesessen hat, ist eine Tätowierung eine Nakólotschka. „Wie oft hat mein Herz diese Kuppeln gezählt, wie viele Jahre habe ich meine Schuld beglichen“, heißt es in dem Lied.

Tolko dlja tebja (2002)

Das Lied wird aus der Perspektive eines Mannes gesungen, der sein ganzes Leben seiner Geliebten gewidmet hat – für sie ließ er sein erstes Tattoo stechen und entdeckt sein kriminelles „Talent“. Der Verrat durch seine Geliebte erfordert seiner Meinung nach Rache.

Das Lied Tolko dlja tebja (dt.: Nur für dich)ist vor allem dafür bekannt, dass es von Michail Krug im Duett mit der russischen Chanson-Sängerin Wika Zyganowa gesungen wurde.



