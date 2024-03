Was bedeutet der Halbmond auf Kreuzen der Russisch-Orthodoxen Kirche?

Das Kreuz ist eines der wichtigsten christlichen Symbole. An ihm wurde der Gottessohn Jesus gekreuzigt, und mit seinem Tod wurden alle Sünden der Menschheit gesühnt. Wie ungewöhnlich ist es für das moderne Auge, zu sehen, dass auf den Kreuzen alter russischer Kirchen auch Halbmonde abgebildet sind, die wir früher für muslimische Symbole hielten.

Kreuze mit einer Mondsichel finden sich zum Beispiel in Moskau auf der Kirche von Symeon Stylites dem Älteren auf der Powarskaja-Straße aus dem Jahre 1676, in der Sofia-Kathedrale des Kremls von Wologda aus dem Jahre 1568 sowie in der Dreifaltigkeitskathedrale von Werchoturje im Ural aus dem Jahre 1703.

Sophienkathedrale in Wologda. Dmitrij Kulakow (CC BY-SA 3.0) Dmitrij Kulakow (CC BY-SA 3.0)

Sehen wir uns an, welche Kreuze in der Orthodoxie üblich sind und wie der Halbmond auf ihnen erschien!

Welche Kreuze gibt es in der Russisch-Orthodoxen Kirche?

Traditionell hat das russisch-orthodoxe Kreuz eine sechs- oder achtendige Form. Es besteht aus einem vertikalen Balken sowie einem oder zwei Querbalken (einem langen und einem kurzen darüber). Am unteren Ende befindet sich ein weiterer kurzer Querbalken, auf dem sozusagen die Füße Christi ruhten. Es symbolisiert die Waage, auf der die menschlichen Sünden gewogen werden. Lesen Sie hier mehr über das Russische Kreuz.

Solche mehrendigen Kreuze waren bereits im sechsten Jahrhundert in Byzanz anzutreffen, von wo aus Russland das Christentum und dessen Symbole übernahm. Die weit verbreitete Verwendung solcher Kreuze begann in der Zeit von Iwan dem Schrecklichen. Er war der erste russische Fürst, der sich selbst zum Zaren proklamierte, und es war ihm wichtig, die Kontinuität seiner Macht und ihre Verbindung zu Byzanz zu betonen.

Vor dem 16. Jahrhundert gab es in Russland verschiedene Kreuze. In Nowgorod Welikij waren zum Beispiel Kreuze in einen Kreis zu sehen. Sie ähnelten dem Keltischen Kreuz und stammten ebenfalls aus Byzanz. Der Kreis bedeutete den Heiligenschein oder eine Dornenkrone. Lesen Sie hier mehr über sie.

Es gab auch Kreuze mit einem horizontalen Halbmond anstelle des unteren Querbalkens.

Ist der Halbmond in der Orthodoxie mit dem Islam verbunden?

Kuppeln der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau. Wladimir Sergejew/Sputnik Wladimir Sergejew/Sputnik

Heute ist der Halbmond untrennbar mit dem Islam verbunden, da er eines der wichtigsten Symbole dieser Religion ist.

Mit dem Islam ist der christliche Halbmond jedoch nicht verbunden. Er wurde im 6. Jahrhundert im christlichen Byzanz verwendet und war eines der Symbole von Konstantinopel. Einer Version zufolge wurde dieses Symbol vom Osmanischen Reich nach der Eroberung der Stadt durch die Türken übernommen.

Was bedeutet der christliche Halbmond?

Kirche des Heiligen Simeon Stylites in der Powarskaja Straße in Moskau. Public domain Public domain

Es gibt eine Version, dass das Kreuz mit der Mondsichel einen Anker symbolisiert, denn im Brief des Apostels Paulus heißt es, dass das Kreuz für die Seele der Christen wie Hoffnung, wie ein Anker sicher und stark sei. Der Tempel selbst ist ein Schiff, das den Gläubigen hilft, in das Himmelreich zu gelangen.

Aber das Kreuz steht nicht nur für die Kreuzigung, auch vor dem Christentum war es ein gängiges Symbol für die Sonne. „Die Kombination von Kreuz und Mondsichel passt voll und ganz in die kosmologische, ursprünglich heidnische Symbolik: Kreuz und Mondsichel symbolisieren die Sonne und den Mond“, schreibt Boris Uspenskij in dem Buch Sonnen- und Mondsymbolik im Erscheinungsbild des russischen Tempels. „Aber gleichzeitig haben beide Symbole noch eine andere, christliche Bedeutung: Das Kreuz ist offensichtlich ein Symbol für Christus, während der Mond in der christlichen Tradition die Jungfrau Maria symbolisiert.“

Kreuze der Hauptkathedrale der russischen Streitkräfte. Alexander Melnikow/Sputnik Alexander Melnikow/Sputnik

Dies wird durch das Bild aus der Offenbarung des Johannes bestätigt: Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Und der Mond findet sich häufig auf Ikonen, die die Mutter Gottes darstellen.

Andere Verwendungen der Mondsichel in der Orthodoxie

Die Mondsichel ist auch ein wichtiges Symbol für die Geburt Christi. Sie scheint die Form der Krippe wiederzugeben, der Wiege, in der der neugeborene Jesus in Bethlehem lag. Deshalb auch hat zum Beispiel eine Schale für die Eucharistie und das Taufbecken eine halbkreisförmige Form.

Moskauer Kreml-Museen Moskauer Kreml-Museen

Aber die Mondsichel hat in der Orthodoxie noch eine andere Verwendung

Halbkreisförmige Formen auf Ikonen stellen die Heiligenscheine der Heiligen dar. Und auch in den kostbaren Rahmen der Ikonen gibt es ein solches Element, die Zata. Dabei handelt es sich um ein spezielles Ornament in Form eines Halbmondes oder eines doppelten Halbmondes mit einem geformten Rand, der unter der Brust der Bilder von Christus, der Mutter Gottes, der Heiligen Dreifaltigkeit und einiger anderer besonders verehrter Heiliger (Johannes der Täufer oder der Heilige Nikolaus zum Beispiel) angebracht ist. Auf diesem Bild sehen Sie einen Heiligenschein-Kranz aus dem Gehäuse der Ikone (oben) und eine Brust-Zata (unten).

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.