Was geschah mit den 13 Kindern Lew Tolstois? (TEIL 1)

Tolstois Frau Sofja Andrejewna war 13 Jahre jünger als ihr berühmter Mann und widmete ihm buchstäblich ihr ganzes Leben – sie war seine Assistentin und persönliche Sekretärin, verwaltete persönlich den gesamten Haushalt und brachte 13 Kinder zur Welt.



Es gab verschiedene Gerüchte, dass Tolstoi ein Haustyrann war und seine Frau zum Gebären der Kinder zwang, auch wenn die Ärzte davon abrieten. Aber eheliche Treue, die Familie und der christliche Glaube waren für ihn die wichtigsten Werte im Leben, und so befolgte seine Frau gehorsam seine „Gebote“.

Was ist aus den Kindern des großen Schriftstellers geworden?

Sergej (1863-1947)

„Serjoscha – klug, mathematisch denkend und kunstsinnig“, schrieb Lew Tolstoi selbst über seinen ältesten Sohn, als dieser noch ein Kind war.

Sergej war ein Mann mit breit gefächerten Interessen. Er legte seinen Abschluss an der Fakultät für Physik und Mathematik der Moskauer Universität ab und war ein großer Bewunderer der Wissenschaft (worin er sich von seinem Vater unterschied). Gleichzeitig war er Musiker, Komponist (er komponierte Musik unter dem Pseudonym S. Brodinskij) und sogar Professor am Moskauer Konservatorium. Darüber hinaus war er Ethnograph, reiste auf ethnografische Expeditionen und studierte europäische und indische Musik.

„Obwohl er in seinen Ansichten nicht mit seinem Vater übereinstimmte, sympathisierte er dennoch immer mit ihm und begleitete persönlich die Duchoborzen nach Kanada, an deren Wiederansiedlung sein Vater eifrig beteiligt war, indem er sein Honorar vom Roman Auferstehung spendete. Sergej Lwowitsch, unterstützte als einziger der Söhne seinen Vater während dessen Abreise voll und ganz. Und nach Lew Tolstois Tod tat er alles, um Jasnaja Poljana als Museum zu erhalten“, schreibt Pawel Basinskij über Sergei Lwowitsch TolstoI.

Darüber hinaus war Sergej das einzige von Tolstois Kindern, das nach der Revolution von 1917 in Russland blieb. Er war zweimal verheiratet. Die erste Frau verließ ihn sehr unerwartet gleich nach der Hochzeitsreise. Sein Sohn – ebenfalls Sergej – wuchs im Haus seines Großvaters mütterlicherseits auf, lebte sein ganzes Leben lang in Russland und war Lehrer für Englisch.

Tatjana (1864-1950)

„Alle sagen, dass sie wie Sonja aussieht, und ich glaube das auch“, schreibt Tolstoi über seine älteste Tochter. Ihre Kindheit war die glücklichste Zeit in der Familie – Tolstoi arbeitete an Krieg und Frieden, und seine Frau half ihm, schrieb Entwürfe um, nahm Korrekturen vor. Damals stritten sie sich praktisch noch nicht.

Tatjana war künstlerisch begabt, sie absolvierte eine Schule für Malerei, Bildhauerei und Architektur, sie wurde von Freunden der Familie und den berühmten Künstlern Nikolai Ge und Ilja Repin unterstützt und beraten. Aber ein ernsthafter Erfolg in der Malerei gelang Tatjana nie.

Auch ihr Privatleben war nicht sehr erfolgreich. Als treue Anhängerin der Ideen ihres Vaters war sie nur ihm treu ergeben. In ihrer Jugend wies sie viele Verehrer zurück. Biographen glauben, dass ihr Vater für sie alle anderen Männer überschattete. Tatjana heiratete zum ersten Mal im Alter von 35 Jahren – Michail Suchotin, einen 49-jährigen verwitweten Großgrundbesitzer. Nach fünf Totgeburten brachte sie 1905 ihre einzige Tochter zur Welt.

Nach dem Tod ihres Vaters und ihres Mannes war Tatjana Kuratorin des Museums des Landguts Jasnaja Poljana und anschließend Direktorin des Tolstoi-Museums in Moskau. Im Jahr 1925 emigrierten sie und ihre Tochter und lebten in Paris und Rom.

Ilja (1866-1933)

„Hellhäutig, weiß, errötend, strahlend. Lernt schlecht. Denkt immer an das, woran er nicht denken soll. <...> Heißblütig und gewalttätig, neigt dazu, sich zu raufen; aber ist auch sehr zart und empfindlich“, schrieb über den kleinen Ilja Lew Tolstoi.

Das Leben des zweiten Sohnes war ziemlich turbulent. Er beendete nicht einmal das Gymnasium – er war mehr von der Jagd und den Frauen fasziniert. Ilja war der erste der Söhne, der heiratete und sich auf dem Gut seiner Mutter niederließ, in der Absicht, ein Gutsbesitzer zu werden. Aber das Landgut brachte kein Geld ein, und inzwischen hatte Ilja sieben Kinder – er musste seine Mutter um Geld bitten (was diese ablehnte).

1916 ging Ilja in die USA, um Vorträge über seinen Vater zu halten – und blieb dort und ließ seine Familie in Russland zurück. Für den Rest seines Lebens „nutzte“ er seinen berühmten Nachnamen: Er kommentierte die Russische Revolution, hielt Vorträge über das Leben und Werk seines Vaters und schrieb Artikel. Später arbeitete er in Hollywood und war ein Experte für Verfilmungen der Romane Anna Karenina und Auferstehung. In einem der Filme spielte er sogar seinen Vater.

Lew (1869-1945)

Sein ganzes Leben lang war Lew Junior bestrebt, aus dem Schatten seines berühmten Vaters herauszutreten.

Er versuchte, Bildhauer (er studierte sogar in Paris bei Auguste Rodin), eine öffentliche Person und ein Schriftsteller zu werden. Und vielleicht hätte Lew Tolstoi Junior eine glänzende Karriere absolvieren können, wenn er unter einem anderen Namen geboren worden wäre, aber er blieb immer nur im Schatten seines Vaters.

In seinen literarischen Werken versuchte er sogar, über seinen Vater zu polemisieren – insbesondere veröffentlichte er Chopins Prélude als Antwort auf die Kreutzer-Sonate seines Vaters. Die Kritiker verrissen das Werk, und Lew Lwowitsch erhielt den herabwürdigenden Spitznamen Tiger Tigrowitisch. In dem Buch Der Löwe im Schatten des Löwen schreibt Pawel Basinskij, dass „die Kultur keine zwei Lew Tolstois ertragen kann...“.

„Die Besonderheit meines Sohnes Lew war die gleiche wie die seines Vaters. Sie bestand in der ewigen Suche, der ewigen Unzufriedenheit. <...> Auf diesem Weg ist es schwierig, Befriedigung zu finden, da jede Vollkommenheit unerreichbar ist und das ewige Streben und Ringen am Ende ermüdet“, schrieb seine Mutter Sofja Andrejewna und verstand das Drama des Schicksals ihres Sohnes.

Aus seiner ersten Ehe hatte Lew Junior neun Kinder, von denen er eines ebenfalls Lew nannte, doch der Junge starb im Alter von zwei Jahren.

Im Jahr 1909 verließ er seine schwangere Frau. Nach der Revolution wanderten sie und ihre Kinder nach Europa aus, wohin Lew später selbst zog. Er heiratete wieder und bekam einen Sohn, aber die Ehe ging bald in die Brüche. Lew Junior verbrachte den Rest seiner Tage entweder bei seinen erwachsenen Söhnen oder bei seiner Schwester Tatjana.

Maria (1871-1906)

„Sehr intelligent und nicht hübsch. Sie wird ein Rätsel sein. Wird leiden, wird suchen, wird nichts finden“ schrieb Tolstoi prophetisch über seine zweite Tochter.

Noch während sie den einjährigen Lew stillte, spürte Sofja Andrejewna erneut, dass sie schwanger war. Die Wehen waren sehr schwierig, und Sofja wäre fast gestorben. Die Ärzte rieten ihr, keine weiteren Kinder zu bekommen, aber der Familienvater und Christ Tolstoi war kategorisch dagegen. Dies führte zu einem ernsten Konflikt zwischen den Eheleuten, der beinahe zur Scheidung geführt hätte.

Maria war das einzige Kind, zu dem Tolstoi sich als Erwachsener Zärtlichkeit erlaubte. Sie war einfühlsam, „diente“ ihrem Vater und seiner Sache, half sogar den Bauern von Jasnaja Poljana. Wie ihr Vater mähte sie Gras und brachte den Bauernkindern das Lesen und Schreiben bei. Sie selbst war unglaublich intelligent und beherrschte mehrere Sprachen.

Aber im Privatleben klappte es, wie bei der älteren Tatjana, nicht. Tolstoi lehnte persönlich drei Verehrer ab, die von Maria als unwürdig angesehen wurden. Im Alter von 26 Jahren heiratete sie dennoch einen entfernten Verwandten – den völlig mittellosen, aber immerhin fürstlichen Nikolai Obolenskjj. Wie Tatjana brachte auch Maria durch einen fatalen Zufall mehrere tote Kinder zur Welt.

Und 1906, im Alter von 35 Jahren, starb sie praktisch in den Armen ihres Vaters an einer akuten Lungenentzündung... Für Tolstoi war dieser Verlust ein schwerer Schlag.



