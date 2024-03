5 Fakten über Anna Pawlowa, die wichtigste Ballerina des zaristischen Russlands

Das Pawlowa-Dessert wurde von der russischen Ballerina inspiriert

Luftige Schlagsahne, frische Beeren und üppiges Baiser, das an ein Ballettröckchen erinnert – das Pawlowa-Dessert ist weltberühmt.

Australien und Neuseeland streiten sich immer noch darüber, welcher Konditor dieses Dessert erfunden und serviert hat. Aber es wurde definitiv nach der Tournee von Anna Pawlowa im Jahr 1926 kreiert, als beide Länder von der Anmut der russischen Ballerina fasziniert waren.

Es schien, dass sie der Schwerkraft trotzte

Nach ihrem Abschluss an der kaiserlichen Theaterschule in St. Petersburg im Jahr 1899 wurde Pawlowa in das Ensemble des Mariinski-Theaters aufgenommen. Ihr Talent war so groß, dass sie, nachdem sie den Sprung ins Corps de ballet geschafft hatte, prominente Rollen erhielt und ab 1902 bereits als Giselle, Odette und Odile in Schwanensee auftrat.

Der Balletthistoriker Walerian Swetlow schrieb, dass Pawlowa „das seltene Geheimnis besitzt, die Gesetze der Schwerkraft zu verletzen und mit außergewöhnlicher Leichtigkeit in der Luft zu schweben.“

Ihr Fuß hatte einen zu hohen Rist. Sie ließ sogar spezielle Polsterungen in ihren Ballettschuhen anfertigen, um sie auf den Fußspitzen stabiler zu machen – heutzutage tanzen die meisten Ballerinen in solchen Spitzenschuhen. 1913 goss der Bildhauer Boris Fredman-Klusel Pawlowas unglaublich geschwungenen Fuß sogar in Bronze.

Die erste Darstellerin des legendären Sterbenden Schwans

Pawlowas kreatives Tandem mit dem jungen Choreographen Michail Fokin war besonders produktiv. Er war es, der für die Ballerina die choreografische Miniatur Der Schwan inszenierte, die 1907 im Mariinski-Theater uraufgeführt wurde. (Viele Leute verwechseln es und halten es für einen Teil des Balletts Schwanensee, aber es ist eine eigenständige Komposition). Später wurde es bekannt als Der sterbende Schwan. Das Publikum war nicht nur von der Dramatik und dem Können begeistert, sondern auch von der Art und Weise, wie Pawlowa die Rolle des Schwans überzeugend spielte, wie ihre Hände filigran die Bewegungen der Flügel des Vogels imitierten.

Diese Nummer wurde zur Visitenkarte der Ballerina und sie trat damit auf Tourneen rund um die Welt auf. Die Ballerina starb 1931 im Alter von 49 Jahren an den Komplikationen einer Erkältung, aber sie tanzte bis zum Schluss.

Ein Video von einer von Pawlowas Aufführungen dieser Nummer ist erhalten geblieben.

Sie gründete ihre eigene Ballett-Truppe

1909 eroberte Pawlowa Paris und tanzte in mehreren Ballett-Premieren von Sergej Djagilew äußerst populären Saisons Russes. Aber zu dieser Zeit schuf sie bereits selbst Tanznummern und beschloss, ihre eigene Ballett-Truppe zu gründen.

Im Jahr 1914 gab Pawlowa ihre letzte Vorstellung in Russland. Bald darauf begann ihre Welttournee. Pawlowa trat in Dutzenden von Ländern auf: Australien, Neuseeland, den Philippinen, Malaysia, Japan, China, Indien, Ägypten, vielen lateinamerikanischen Ländern und natürlich in den Vereinigten Staaten und Europa. In einige Länder waren dies die ersten Ballettaufführungen überhaupt.

Ein echter Höhepunkt war Pawlowas Besuch in Mexiko im Jahr 1919. Das Land hatte sich gerade von der Revolution erholt. Um die Sicherheit der Ballerina und ihrer Truppe zu gewährleisten, ordnete Präsident Venustiano Carranza sogar an, dass 200 Soldaten als Eskorte auf dem Dach des Eisenbahnzuges platziert werden sollten. In Mexiko-Stadt gab Pawlowa mehrere Vorstellungen in einer Stierkampfarena.

Die berühmteste russische Ballerina der Welt

In fast jedem Land wurde sie mit Auszeichnungen geehrt oder ihr wurde auf andere Weise Respekt gezollt. Nicht nur Desserts, sondern auch Asteroiden, Algen, Täler auf der Venus, Flugzeuge und Straßen wurden zu Pawlowas Ehren benannt.

In den Niederlanden wurde die spezielle Tulpensorte Anna Pawlowa gezüchtet.

Als die Ballerina noch lebte, wurde eine goldene Statue von ihr auf der Kuppel des Londoner Victoria Palace Theatre aufgestellt (sie ging während des Zweiten Weltkriegs verloren, wurde aber 2006 wieder aufgestellt).

Bis vor kurzem war sogar bei jeder Aufführung im Theater ein spezieller Sitzplatz für Pawlowas Geist (!) reserviert. Angeblich sahen die Mitarbeiter des Theaters den Geist auf der leeren Bühne tanzen, wenn keine Aufführungen stattfanden.

