Die 10 Hauptwerke von Alexander Puschkin

Puschkin (1799-1837) lebte nur 37 Jahre. Er war ein Lebemann, ein Freigeist, ein Liebhaber schöner Frauen und der klügste russische Mann seiner Zeit. Es gelang ihm nicht nur, die russische Sprache zu formen, in der damals die gesamte große russische Literatur geschrieben wurde, sondern auch eine Reihe wirklich brillanter Werke in ihr zu schaffen.

Gedichte

Der wichtigste russische Poet schrieb etwa 360 Gedichte. Er begann schon als Kind zu dichten (seine älteren Zeitgenossen erzählen von einer grundlegenden Wandlung, die der Junge im Alter von elf Jahren durchlief).

Eines der besten Gedichte über die Liebe, die auf Russisch geschrieben wurden, ist Puschkins An *** (Ein Augenblick ist mein gewesen…) (1825), das übrigens in 210 Sprachen übersetzt wurde.

Der Prophet (1826) ist eine kraftvolle biblische Auslegung des Zwecks der Poesie.

Seine Lieblingsjahreszeit in Russland, die ihm stets Inspiration und einen Zustrom schöpferischer Kräfte brachte, beschrieb Puschkin in dem Gedicht Herbst (1833).

Von unglaublicher Tiefe ist das Gedicht Erinnerung (1828) über nächtliche Gewissensbisse wegen allem, was er in seinem Leben getan hat.

In dem Gedicht Der Poet (Solange nicht Apollos Lohe...) (1827) lässt Puschkin den Leser in sein kreatives „Laboratorium“ eintreten und zeigt, wie gleichzeitig in einer Person ein Spießer und ein Genie leben können.

Und in dem Gedicht Aus Pindemonti (Auf jene Rechte leg ich keinen großen Wert...) (1836) teilt Puschkin mit uns das gehegte Geheimnis von Freiheit und Glück, das auch heute noch aktuell ist.

Schließlich ist Ich habe mir selbst ein Denkmal gesetzt... (1836) eine Reflexion und Zusammenfassung seines eigenen Schaffens.

Ruslan und Ljudmila (1817-1820)

Jedes russische Kind kennt den Anfang dieses märchenhaften Gedichts auswendig. Es handelt von einer grünen Eiche in Lukomorje, wo die gelehrte Katze spazieren geht und die Meerjungfrau sitzt. Inspiriert von der Folklore schrieb Puschkin sein erstes großes Gedicht und ließ den Leser in eine magische Welt eintauchen, in der der heimtückische Zauberer Tschornomor die schöne Ljudmila entführt und der Recke Ruslan sich aufmacht, sie zu retten. Bereits 1841 komponierte Michail Glinka seine berühmte Oper Ruslan und Ljudmila nach dem Gedicht von Puschkin.

Eugen Onegin (1823-1832)

Der Roman in Versen gilt nicht nur als der Höhepunkt in Puschkins Schaffen, sondern auch als Enzyklopädie des russischen Lebens. Onegin, ein junger, gebildeter Adliger aus der Hauptstadt, kommt ins Dorf, langweilt sich und will sich irgendwie amüsieren, doch stattdessen wird er unerwartet zum Teilnehmer an einer Tragödie und einem Melodrama. Tatjana, die Nachbarstochter, gesteht ihm ihre Liebe (ein Brief an Tatjana ist die beste Liebeserklärung in der russischen Literatur), aber aus irgendeinem Grund lässt er sich mit ihrer Schwester Olga ein, woraufhin Onegin von seinem besten Freund zu einem Duell herausfordert wird...

Das Werk ist äußerst schwierig zu übersetzen, da Puschkin eine spezielle Onegin-Strophe mit einer klaren Struktur und Reimfolge erfand und diese im gesamten Roman beibehielt. In der 1877-78 von Peter Tschaikowski komponierten Oper hat sie sich jedoch hervorragend bewährt.

Boris Godunow (1825)

Diese Tragödie in Versform dreht sich um eine der geheimnisvollsten Seiten der russischen Geschichte – die Ermordung von Zarewitsch Dmitrij, Sohn von Iwan dem Schrecklichen und letzter Erbe der Rurikiden-Dynastie. Es ging das Gerücht um, dass Boris Godunow den Zarewitsch umbringen ließ, um selbst den Thron zu besteigen...

Das Stück weist deutliche Parallelen zu der Zeit auf, in der Puschkin lebte. Er schrieb das Werk in der Verbannung, in der sich für seine freidenkerischen Gedichte befand, während im Lande der Aufstand der Dekabristen stattfand, den er hautnah miterlebt und an dem sich viele seiner Freunde beteiligen. Das Werk mit seinen Reflexionen ist aber auch für das heutige Russland sehr relevant.

Auf der Grundlage der Tragödie Boris Godunow schrieb Modest Mussorgski 1869 seine berühmte Oper. Das Werk wurde viele Male auf den Bühnen verschiedener Theater aufgeführt und auch verfilmt.

Kleine Tragödien (1830)

Während er in einer Cholera-Quarantäne auf seinem Anwesen in Boldino festsaß, führte Puschkin seine dramaturgischen Experimente fort und schrieb einen Zyklus aus vier kleinen Dramen in Versen: Der geizige Ritter, Mozart und Salieri, Der steinerne Gast und Das Gastmahl während der Pest. Der Dichter erforschte die menschlichen Leidenschaften und stellte in jeder Tragödie die Figuren (und den Leser) vor eine strenge moralische Entscheidung.

Alle Stücke wurden sowohl einzeln als auch zusammen im Theater aufgeführt und mehrfach verfilmt.

Die Geschichten des verstorbenen Iwan Petrowitsch Belkin (1830)

Die Geschichten von Belkin ist ein faszinierender Zyklus aus fünf Novellen: Eine sentimentale Geschichte über eine Adlige, die sich als Bäuerin verkleidet, um einen gut aussehenden Nachbarn zu treffen, während ihre Väter sich streiten. Eine romantische Geschichte über ein Duell, bei dem einer der Teilnehmer beschließt, seinen Schuss hinauszuzögern, und seinen Gegner auffordert, ein paar Jahre später zum Duell zurückzukehren. Und eine unglaubliche Geschichte über einen Offizier, der versehentlich heiratet...

Der eherne Reiter (1833)

Diese poetische Erzählung ist eine wahre Hymne an St. Petersburg. Ich liebe dich, Du Schöpfung Peters ist eines der berühmtesten Zitate des Werks. Der Titel der Erzählung gab dem Reiterdenkmal Peters des Großen, das zu einem Symbol der Stadt geworden ist, seinen Spitznamen.

Die Handlung dreht sich jedoch um eine traurige Geschichte: Puschkin beschreibt eine schwere Überschwemmung, die sich 1824 in der Stadt ereignete.

Pique Dame (1834)

Dies ist die Geschichte darüber, wie ein Kartenspiel den Helden in den Wahnsinn treibt. Um eine begehrte Gewinnkombination herauszufinden, dringt der junge Hermann in das Schlafzimmer einer alten Gräfin ein. Diese stirbt vor Schreck und ihr Geist erscheint dem Helden und wiederholt ständig Drei, Sieben, Ass...

Das Werk war in Europa ein großer Erfolg, und Peter Tschaikowski schrieb auf dessen Grundlage seine gleichnamige Oper.

Die Hauptmannstochter (1836)

Es handelt sich um einen Roman über den Bauernaufstand von Jemeljan Pugatschow, der im 18. Jahrhundert fast ganz Russland erfasste. Vor allem aber ist es ein Werk über Ehre, edle Pflicht und Liebe, wie die Russen sie noch immer verstehen.

Dieser Roman ist schon allein wegen des zum Aphorismus gewordenen Satzes lesenswert: Gott bewahre, eine russische Rebellion zu sehen, sinnlos und gnadenlos. Die Persönlichkeit von Jemeljan Pugatschow war für Puschkin von großem Interesse, und neben dem fiktiven Roman schrieb er über ihn die historische Monographie Die Geschichte des Pugatschow-Aufstandes.

Märchen

Kein einziges russisches Kind kommt um die Bekanntschaft mit Puschkins wunderbaren Märchen in Versen herum. Mit seinen leichten und malerischen Reimen erzählte er Volksmärchen nach, die er von seinem Lieblingskindermädchen Arina Rodionowna gehört hatte. Die schönsten und bedeutendsten sind Das Märchen vom Fischer und dem Fischlein, in dem Puschkin über das Maß unserer Wünsche spricht, DasMärchen vom Zaren Saltan, von seinem Sohn, dem berühmten, mächtigen Recken Fürst Gwidon Saltanowitsch, und von der wunderschönen Schwanenprinzessin und Das Märchen von der toten Zarentochter und den sieben Recken.

