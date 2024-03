Was wurde aus Alexandra Tolstoi, Leos Lieblingstochter?

„Ich will nicht gebären“

Als Sofia Tolstoi erfuhr, dass sie mit ihrem zwölften Kind schwanger war, schrie sie: „Leo, ich will nicht gebären!“ In ihrer Verzweiflung über die ständige Untreue ihres Mannes versuchte sie, eine Fehlgeburt hervorzurufen. Sie nahm deshalb heiße Dampfbäder und sprang sogar von einer hohen Kommode herunter, aber Alexandra kam trotzdem zur Welt.

Alexandra wurde umfassend unterrichtet. „Ich bekam Unterricht in Englisch, Deutsch, Französisch, Musik und Zeichnen, seit ich zehn Jahre alt war“, schrieb sie in ihrem Buch Das Leben meines Vaters. „Ich lernte jeden Tag von neun bis zwölf Uhr, dann gab es eine Pause für das Frühstück und einen Spaziergang, und dann [lernte ich weiter] von zwei bis sechs. Am Abend, nach dem Abendessen, bereitete ich meinen Unterricht vor. Ich war nicht in der Lage, so viel Wissen aufzunehmen und lernte schlecht... Meine größten Interessen waren Pferde, Spiele und Sport“, schrieb Alexandra – ihre Interessen glichen denen ihres Vaters!

Als Teenager verabscheute sie mädchenhafte Dinge wie Parfüm und Modeaccessoires und wählte Messer, Bohrer und Feilen als ihre Spielzeuge. Sie hatte ausgesprochen maskuline Vorlieben und erledigte viele „männliche“ Dinge perfekt: In diesem Video ist sie zu sehen, wie sie wie ein Profi eine Kutsche fährt und den Dorfkindern Geschenke überbringt.

Während der Revolution

Als sie 16 Jahre alt wurde, zeigte Lew plötzlich Zuneigung zu seiner Tochter. Als Tolstoi beschloss, Jasnaja Poljana vor seinem Tod zu verlassen, war Alexandra die Einzige, die von seinem Plan wusste. In dem Familiendrama war sie ganz auf der Seite ihres Vaters. Sie begleitete ihn, als er nachts heimlich das Anwesen verließ, und ging zwei Tage später zum Kloster im Dorf Schamordino – dort besuchte Tolstoi seine Schwester Maria. Alexandra blieb bis zuletzt bei ihrem Vater. Dem Testament Tolstois folgend erhielt Alexandra nach seinem Tod die Rechte an seinem literarischen Erbe.

Als der Erste Weltkrieg ausbrach, meldete sich Alexandra freiwillig als Krankenschwester. An der Front waren es nicht die Explosionen, Kugeln und blutigen Szenen, die ihr am meisten zu schaffen machten, sondern... der Mangel an sauberen Wasser. Sie wuchs in einem der besten Häuser des Landes auf und war besessen von der Hygiene. Und eine solche Frau waren nun von Typhus und Blutvergiftungen umgeben.

Für Alexandra, die aus einer adligen Familie stammte, war es gefährlich, sich unter den Soldaten aufzuhalten – angestachelt durch die bolschewistische Propaganda, verabscheuten die Bauernsoldaten den Adel, so dass Alexandra, die für ihre Tapferkeit und ihren Fleiß zwei St. Georgs-Medaillen erhielt, schließlich die Armee verlassen musste. Die Soldaten, erzählte Alexandra in diesem Interview von 1965, „wussten sehr wenig über Lew Tolstoi. Nur sehr wenige Menschen hatten diesen Namen gehört. Unter denen, die ihn kannten, war die Haltung natürlich sehr respektvoll. Aber wissen Sie, mich hat nicht gerettet, dass ich ein besonderer Mensch bin, sondern weil mein Vater mir beigebracht hat, die einfachen Leute zu lieben und ihre Psychologie zu verstehen. Und sie haben diese Liebe gespürt. Das war der einzige Weg, wie ich überlebt habe.“

Hilfe von Stalin

Alexandra, die Tochter eines russischen eines Adligen und Armeeoffiziers, war nach der bolschewistischen Revolution in Gefahr. Nur Anatolij Lunatscharskij, der erste Volkskommissar für Bildung, setzte sich für Alexandra ein und rettete sie, indem er sie zur Direktorin des Museums von Jasnaja Poljana ernannte.

In den nächsten drei Jahren organisierte Alexandra das Museum für ihren Vater und dessen literarisches Werk; sie eröffnete sogar eine Schule für Bauernkinder und bat dafür Stalin um Hilfe. „Wir fanden einen ehemaligen Kuhstall, den wir renovierten, um dort die Klassen unterzubringen. Dann begannen wir mit dem Bau des Schulhauses, auf eigene Faust... Einmal sah ich Stalin persönlich, als ich um Geld für den Bau der Schule bat... Ich sah nichts Menschliches in ihm, außer dieser georgischen Höflichkeit“, gestand Alexandra in dem Interview. „Als er sich mit mir traf, kam er vom anderen Ende eines riesigen Raumes zu mir und folgte mir den ganzen Weg zurück, als ich den Raum verließ, stellte mir einen Stuhl hin, war unglaublich höflich und erfüllte alle meine Bitten. Mehr kann ich nicht über ihn sagen.“

1920 wurde Alexandra verhaftet, weil sie ein Jahr zuvor eine antibolschewistische Gemeinschaft in ihrer Wohnung hatte versammeln lassen. Sie wurde zu drei Jahren in einem Arbeitslager verurteilt. Doch nach sechs Monaten wurde sie wieder freigelassen – wahrscheinlich dank der Schule, die sie für die Bauern von Jasnaja Poljana eröffnet hatte. Die Behörden waren der Meinung, dass sie als Lehrerin und Verwalterin des Museums ihres Vaters von größerem Nutzen sein könnte.

Wohltätigkeit aus den USA

In der Sowjetzeit basierte die Erziehung auf antireligiöser Propaganda. Alexandra war zutiefst gläubig und konnte das nicht ertragen, also zog sie nach Japan und dann in die USA. Dort hörte sie nicht auf, Menschen zu helfen. Sie kaufte eine verlassene Farm, lernte Lastwagen und Traktor zu fahren. Als echte Tolstoi war sie unabhängig – wenn sie Geld brauchte, nahm sie Kredite auf und zahlte sie immer zurück, wobei sie nie irgendwelche „reichen Amerikaner“ um Hilfe anbettelte. Innerhalb von zehn Jahren, bis zum Jahr 1939, organisierte sie die Tolstoy Foundation, die russischen Flüchtlingen aus Europa und der Sowjetunion helfen sollte. Sie wurde 1941 in den USA eingebürgert und gab ihren russischen Titel als Gräfin Tolstaja auf.

Erst 1978 erhielt Alexandra im Alter von 94 Jahren eine Einladung, in die UdSSR zu reisen – zum 150. Geburtstag ihres Vaters. Da sie bereits sehr schwach und bettlägerig war, schickte Alexandra einen Brief, in dem sie mitteilte, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen könne. „Es ist schwer für mich, nicht bei meinem Volk auf russischem Boden zu sein... In meinem Herzen habe ich Russland nie verlassen.“ Sie starb am 26. September 1979 im Alter von 95 Jahren in Valley Cottage, New York.

