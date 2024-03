Peredelkino: So sieht das „Schriftstellerstädtchen“ am Stadtrand von Moskau aus (FOTOS)

Im Jahr 1932 hatte der wichtigste sowjetische Schriftsteller Maxim Gorki die Idee, eine Art literarische Residenz zu schaffen – er hatte etwas Ähnliches in Europa gesehen. Dafür wählte er 20 talentierte Schriftsteller aus, stellte ihnen alle materiellen Voraussetzungen und Möglichkeiten zur Verfügung, damit sie in aller Ruhe Bücher schreiben konnten, „die der Solidität der Fragen der Zeit entsprachen ...“

Stalin billigte die Idee und schlug sogar vor, noch weiter zu gehen: „Es reicht nicht aus, den Schriftstellern ein Hotel in der Nähe von Moskau zu bauen. Ein Schriftsteller wird nicht für lange Zeit von seiner Familie getrennt sein wollen... Nicht ein Hotel, sondern eine Stadt sollte für Schriftsteller irgendwo in der Nähe von Moskau gebaut werden, wo sie mit ihren Familien zusammenleben können, ohne sich gegenseitig zu stören, und intensiv schaffen können.“

So entstand in den 1930er Jahren in dem Dorf Peredelkino in der Nähe von Moskau das Schriftstellerstädtchen. Die Datschen wurden den Schriftstellern auf Lebenszeit zugewiesen, und sechs Monate nach ihrem Tod konnte die Stadtversammlung über den neuen Besitzer entscheiden.

Die ersten Bewohner waren Boris Pasternak, Boris Pilniak, Ilja Ehrenburg, Isaac Babel, Kornej Tschukowskij und viele andere. Zu verschiedenen Zeiten lebten hier auch Konstantin Simonow, Jewgenij Jewtuschenko und Bulat Okudschawa – im Allgemeinen alle großen Namen des sowjetischen literarischen Olymps.

Heute sind die hölzernen Datschen der Schriftsteller von luxuriösen Villen reicher Moskauer umgeben, die von hohen Zäunen umgeben sind, an denen Touristen und Hipster in Scharen entlang pilgern, um Pasternak und anderen Idolen zu huldigen.

Wie Sie dorthin gelangen:

Mit dem Zug: Fahren Sie bis zur Station Peredelkino der Regionallinie MCD-4 (vom Kiewer Bahnhof) und gehen Sie dann 20 Minuten zu Fuß oder fahren Sie mit einem Bus der Linie 468 oder 316 bis zur Haltestelle Gorodok pisatjeljej (dt.: Schriftstellerstädtchen).

Mit der U-Bahn: Fahren Sie bis zum Bahnhof Nowoperedelkino und nehmen Sie den Bus 316 bis zur Haltestelle Gorodok pisatjeljej.

Mit dem Auto: Fahren Sie bis zum Parkplatz in der Nähe der Kirche des Fürsten Igor von Tschernigow und gehen Sie 10 Minuten zu Fuß.

Residenz des Patriarchen und Schriftstellerfriedhof

Jeder, der nach Peredelkino kommt, sieht sofort die Kirche des gesegneten Fürsten Igor von Tschernigow.

Dieses Gebäude aus dem Jahr 2012 erinnert mit seinen vielfarbigen Kuppeln an die Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz. Die Kathedrale wurde in einer modernen Interpretation des Russischen Stils gebaut.

Hinter den Gotteshaus verbirgt sich die Sommerresidenz des Patriarchen von Moskau und ganz Russland. Sie entstand hier bereits in den 1950er Jahren und wurde dann in den 2000er Jahren durch einen Neubau erweitert.

Von hier aus gelangen Sie mithilfe Ihrer Navigations-App zu Fuß zum Schriftstellerstädtchen, direkt über den Friedhof Peredelkinskoje. Hier ruhen berühmte ehemalige Einwohner: Boris Pasternak, Kornej Tschukowskij, der Dichter Arsenij Tarkowskij (der Vater des berühmten Filmregisseurs Andrej Tarkowskij), Robert Roschdestwenskij, Jewgenijj Jewtuschenko und viele andere bekannte Literaten.

Das Haus der Kreativität der Schriftsteller

Nach einem 10-minütigen Spaziergang entlang der Straße erreichen Sie die Tore des Städtchens. Sie werden von einem ruhigen Wald in der Nähe von Moskau mit asphaltierten Wegen wie in einem echten sowjetischen Sanatorium begrüßt.

Das erste, auf das Sie treffen werden, ist ein modernistisches sowjetisches Glasgebäude. Dies ist das Haus der Kreativität der Schriftsteller – der Hauptanziehungspunkt in Peredelkino. Hier finden literarische Treffen und Ausstellungen statt, es gibt eine schöne Retro-Bibliothek und ein Café.

Das Gebäude wurde 1966 erbaut und diente als Club, Kinosaal und Bibliothek. Aber seit den 1990er Jahren war es verlassen und befand sich in einem schrecklichen Zustand des Verfalls. Im Jahr 2020 wurde es restauriert, um den Geist der 1960er Jahre zu bewahren.

Alles, von der Treppe, den Schränken, den gepolsterten Sesseln bis hin zum Geruch alter Bücher, lässt Sie eine kleine Reise in die Vergangenheit unternehmen und in die Atmosphäre der Schriftsteller eintauchen. Sie können ein Buch lesen oder auf der Veranda sitzen und die Waldluft genießen.

An das Haus der Kreativität schließt sich ein Gebäude im Stil des Stalinistischen Klassizismus an. Das historische Säulengebäude wurde 1955 erbaut und beherbergte 40 Arbeitsräume für Schriftsteller. Diejenigen, die keine private Datscha zugeteilt bekamen, konnten einen Gutschein für einen vorübergehenden Aufenthalt in diesem Gebäude beantragen und erhalten. Aber jeder Kandidat musste vom staatlichen Litfond (Schriftstellerverband) bestätigt werden.

In dem Bar-Buffet im Erdgeschoss des historischen Gebäudes können Sie zu Mittag essen.

In der Nähe gibt es auch ein Restaurant namens Bibliothek.

Ein weiteres Gebäude im Stil eines sowjetischen Sanatoriums ist ein Hotel. Heute kann jeder hier übernachten, indem er einfach ein Zimmer im Voraus bucht.

Im Jahr 2020 wurde das Programm der Residenzen in Peredelkino wieder aufgenommen. Schriftsteller, Dramatiker, Übersetzer und Forscher können sich bewerben und im Hotel des Hauses der Kreativität übernachten, wo die gesamte Atmosphäre die Kreativität fördert.

Lassen Sie den Zaun hinter sich und gehen Sie die Landstraße entlang in Richtung der Schriftstellerhäuschen. Eines der ersten auf Ihrem Weg ist das Haus von Kornej Tschukowskij. „Auf unserer Datscha habe ich schon viele Tage verbracht – und es gefällt mir sehr gut. Die Stille ist absolut. Der Wald. Man sieht wochenlang keinen einzigen Menschen“, schrieb er begeistert.

Sehr oft kamen Kinder zu Tschukowskij. Und deshalb wies er einen Teil seines Grundstücks für eine Kinderbibliothek zu und investierte sein eigenes Geld in deren Bau.

Tschukowskij lebte von 1938 bis 1969, also bis zu seinem Tod, in Peredelkino. Heute ist seine Datscha ein Museum und ein historisches Denkmal (was bedeutet, dass Sie eine Eintrittskarte kaufen müssen, um hineinzukommen, oder besser an einer Führung teilnehmen sollten, dann wird Ihnen auch der Talar der Universität Oxford gezeigt, deren Ehrendoktor der Schriftsteller war).

Nachdem Sie sich von Tschukowskij verabschiedet haben, sollten Sie einen anderen berühmten Datscha-Bewohner besuchen.

Boris Pasternak lebte von 1939 bis 1960 in Peredelkino. Er war ein berühmter sowjetischer Schriftsteller, der die Gartenarbeit sehr liebte.

Er lebte hier sogar, nachdem er in Ungnade gefallen war, als er für seinen im Westen veröffentlichten Roman Doktor Schiwago, der in der Sowjetunion nicht herausgegeben wurde, verfolgt wurde. Hier befand sich der Schriftsteller übrigens, als er erfuhr, dass er den Preis erhalten hatte. All diese Ereignisse haben seine Gesundheit sehr geschwächt und er starb in Peredelkino, wo er auf dem Friedhof begraben ist. Heute ist seine Datscha ein Museum.

Nachdem Sie Pasternak verlassen haben, gehen Sie gemütlich zurück zum Bahnhof beziehungsweise zum Parkplatz. Aber auf dem Rückweg sollten Sie nicht vergessen, einen Blick auf das kleine Holzhaus an der Ecke zu werfen. Dies ist der Ort, an dem Andrej Tarkowskij seinen Kultfilm Serkolo (dt.: Der Spiegel) drehte.

