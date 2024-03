Die 8 besten russischen Spionagefilme

Geroj (dt.: Der Held), 2019.

Vor vielen Jahren studierte die Hauptfigur in der Einheit Junost (dt.: Jugend), in der Undercover-Agenten aus Waisenkindern aufgezogen wurden. Aber das Projekt wurde eingestellt, nachdem sein Gründer, der Vater der Hauptfigur, getötet wurde. Plötzlich bricht die Vergangenheit in sein geregeltes Leben ein und alles rollt in den Abgrund. Nun muss er eine Menge unangenehmer Geheimnisse erfahren, von denen das wichtigste ist, wo und warum sich sein Vater, den alle für tot hielten, 15 Jahre lang versteckt hat. Und warum die Agenten gejagt werden. Spektakulär, mit großem Aufwand gefilmt, nutzt der Film eifrig den Mythos aus, dass es keine ehemaligen Spione gibt: Es gibt Verfolgungsjagden, Schießereien und sogar ein Treffen mit einem Freund, der sich auf der anderen Seite der Barrikaden erweist. Der Film wurde im Ausland gezeigt und war u.a. in Deutschland, Großbritannien und den baltischen Staaten zu sehen.

Spion, 2012

Deutschland bereitet einen Angriff auf die Sowjetunion vor. Ein Agent des deutschen Geheimdienstes muss die Führung des Landes davon überzeugen, dass der Krieg vor 1943 nicht zu befürchten ist ...

Wenn das Spiel Atomic Heart aus einem Film hervorgegangen wäre, dann wäre es dieser. In Spion sieht Moskau wie eine fantastische Stadt aus, in der das monströse Projekt des Palastes der Sowjets gebaut wurde, Luftschiffe am Himmel schweben, riesige schwarze Autos durch die Straßen fahren und Beamte der Staatssicherheit schneidig Tango tanzen. Es lohnt sich, den ungewöhnlichen Streifen anzuschauen und gleichzeitig zu raten, wer der Spion ist. Der Film wurde auf dem Festival des russischen Films Sputnik in Polen präsentiert.

Prikasano unitschtoschitj (dt.: Befehl zur Vernichtung), 2018

Ein auf wahren Begebenheiten beruhender Spionage-Actionfilm über eine Spezialoperation im Kaukasus – die Liquidierung eines militanten Anführers. Während des zweiten Tschetschenienkriegs plant der Geheimdienst FSB, den Terroristen Basgajew zu eliminieren: Das Team, das diese Aufgabe ausführen soll, wird von dem Agenten Jegor angeführt, der einst dessen Gefangener war und es geschafft hat, am Leben zu bleiben. Im Gegensatz zu seinem Offizierskollegen, der von den tschetschenischen Kämpfern getötet wurde.

In dem Film von Alexander Arawin wurden die wichtigsten Erfolgsfaktoren erfolgreich kombiniert: ein dynamisches Drehbuch, die Ereignisse der jüngsten Geschichte des Landes, eine starke Besetzung. Der Film wurde vom Publikum sowohl in Europa als auch in Asien geschätzt: Befehl zur Vernichtung wurde auf internationalen Festivals in Vietnam, Japan, Argentinien, Portugal und Bulgarien gezeigt.

Perewod s nemjezkogo (dt.: Übersetzung aus dem Deutschen), 2020

Die Handlung dreht sich um den Text eines alten germanischen Epos. Ein NKWD-Offizier wendet sich hilfesuchend an eine Universitätsdozentin – er muss einen alten deutschen Text finden, den Spione als Schlüssel zum Chiffrieren verwenden. Die Heldin macht sich auf die Suche nach der seltenen Ausgabe.

Diese Miniserie ist eine Mischung aus einem Spionagethriller und einem Actionfilm und spielt vor dem Hintergrund des Alltagslebens in der Vorkriegszeit. Aber gleichzeitig findet die Geschichte auch Raum für ein Melodrama.

W awguste 44-go (dt.: Im August des Jahres '44), 2001

Der Roman von Wladimir Bogomolow, auf dem der Film basiert, wurde in dreißig Sprachen übersetzt und beruht auf wahren Begebenheiten. Agenten der sowjetischen Spionageabwehr SMERSCH versuchen, eine Gruppe von Spione, die von dem von den Nazis befreiten Gebiet Weißrusslands aus verschlüsselte Funksprüche versenden, ausfindig zu machen und zu neutralisieren. Diese müssen so schnell wie möglich aufgespürt werden, denn eine von den sowjetischen Truppen heimlich geplante Militäroperation ist in Gefahr. Eine spannende dramatische Handlung auf dokumentarischer Grundlage – Im August des Jahres '44 kann getrost als ein sehr spannender Film bezeichnet werden. Der Streifen wurde auf dem Festival Cineteca Nacional in Mexiko gezeigt.

Woswraschtschenije (dt.: Die Rückkehr), 2012

Irgendwo in Europa verhaftet die Polizei zwei russische Spione: Eine junge operative Mitarbeiterin hat die beiden aufgedeckt und nun müssen sie nach Russland zurückkehren. In seiner Heimat erwartet den Protagonisten nichts Gutes: Seine Vorgesetzten haben vor, ihm die Schuld für das Scheitern der Mission zu geben, seine Eltern, die er seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hatte, sind gestorben. Nachdem er in Amerika gelebt hat, muss er sich an die ungewohnten örtlichen Gegebenheiten zu Hause anpassen und selbst herausfinden, was zum Tod seines Vaters und seiner Mutter geführt hat. Ein Spion im Kampf gegen Verbrecher – der Plot scheint nicht neu zu sein, aber das tut dem Film keinen Abbruch.

My nje budjem poproschtschátsa (dt.: Wir werden uns nicht verabschieden), 2018

Wieder eine Handlung aus den Kriegsjahren: Im Herbst 1941 rücken die deutschen Truppen auf Moskau vor. In Kalinin (dem heutigen Twer), wo nur zweitausend Menschen zur Verteidigung der Stadt stehen, werden die Soldaten eine Schützendivision abgesetzt. Saboteure tun alles, um sie daran zu hindern. Der Protagonist wird plötzlich verdächtigt, in ihre Aktionen verwickelt zu sein. Wir werden uns nicht verabschieden erzählt von einem der dramatischsten Momente des Krieges: Die deutschen Truppen planten nach der Einnahme von Kalinin, die Offensive auf die Hauptstadt fortzusetzen. Aber die Stadt wehrte sich – die Kämpfe in den Straßen dauerten drei Tage lang an. Der Film ist auf jeden Fall sehenswert, um diese Seite der Geschichte kennenzulernen.

Bolschoj dom (dt.: Das große Haus), 2023

In Leningrad geht es turbulent zu: In der Stadt taucht Graf auf, ein Saboteur, der während des Krieges für die Deutschen gearbeitet hat. Er hatte einst einen massiven Terroranschlag geplant, um Gebäude zu zerstören, die für die Sowjetmacht von zentraler Bedeutung waren, darunter das riesige NKWD-Gebäude, das im Volksmund als Das Große Haus bekannt ist. Viele Jahre später schmiedet er erneut einen Plan. Die Hauptfigur, KGB-Oberstleutnant Michail Schirokow, hat den Anschlag damals verhindert, aber den Banditen selbst verfehlt. Nun versucht er, Graf wieder zu finden und entdeckt in der Zwischenzeit, dass zwei amerikanische Spione planen, einen sowjetischen Atomphysiker zu entführen…

Diese achtteilige Miniserie hat alle Zutaten eines erfolgreichen Filmprojekts: Die Handlung springt von der Belagerung im Jahr 1942 ins friedliche Jahr 1965, in die Handlung sind feindliche Agenten aller Couleur verwickelt, die Spione planen, mit dem Flugzeug nach Amerika zu fliehen – eine Filmerlebnis mit frischem Schwung.

