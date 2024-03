Wie die Fresken eines überschwemmten Klosters während der Sowjetzeit gerettet wurden

bsimple/Getty Images; Shchusev Museum of Architecture

Legion Media Legion Media

Eine der hellen und ungewöhnlichen Sehenswürdigkeiten 200 Kilometer von Moskau entfernt ist ein überfluteter Glockenturm in der Stadt Kaljasin in der Region Twer. Aber manchmal ahnen Touristen, die ihn fotografieren, nicht einmal, dass die Ruinen des einst blühenden Klosters unter Wasser verborgen sind.

Das überflutete Kloster

The Shchusev Museum of Architecture The Shchusev Museum of Architecture

Das Dreifaltigkeits-Makarjew-Kloster wurde 1434 gegründet und seine Hauptgebäude aus Stein stammen aus dem 16. Jahrhundert. Es war einst ein Denkmal der vorpetrinischen Kirchenarchitektur und ein wohlhabendes Kloster. Um das Gelände herum wuchs die Stadt Kaljasin.

Das Kloster mit seinen mächtigen Mauern war Zeuge wichtiger historischer Ereignisse. So leisteten die Mönche in der Zeit der Wirren Widerstand gegen die Truppen des Falschen Dmitrijs II., eines Hochstaplers, der Anspruch auf den Zarenthron erhob. Viele Zaren, von Iwan dem Schrecklichen bis zu Peter dem Großen und Alexander II., kamen, um die Reliquien des Klostergründers, des Heiligen Makarij von Kaljasin, zu verehren. Und Zar Alexej Michailowitsch schenkte dem Kloster eine große Summe.

The Shchusev Museum of Architecture The Shchusev Museum of Architecture

Die sowjetischen Behörden schlossen das Makarjew-Kloster im Jahr 1920. Wie in vielen Kirchen und Klöstern der Provinz wurde dort ein Heimatmuseum eingerichtet, dann ein Waisenhaus für obdachlose Kinder und ein Erholungsheim für Arbeiter.

The Shchusev Museum of Architecture The Shchusev Museum of Architecture

Im Jahr 1940 wurde der größte Teil des Klosters abgerissen und anschließend überflutet. Heute erinnern nur noch der Glockenturm und ein paar „Klosterinseln“ an die Anlage. Das gleiche Schicksal ereilte einen Teil der Stadt Kaljasin und viele andere umliegende Dörfer. Der Grund dafür war der Bau des Uglitsch-Wasserkraftwerks an der Wolga und des Uglitsch-Stausees, durch den etwa 30 weitere alte Kirchen und Klöster überflutet wurden.

Glücklicherweise konnten die einzigartigen alten Fresken im Makarjew-Kloster gerettet werden.

Von den Wänden entfernte Fresken

The Shchusev Museum of Architecture The Shchusev Museum of Architecture

In der Mitte des 17. Jahrhunderts gestalteten die besten Ikonenmaler des Zarenreiches die Dreifaltigkeitskathedrale des Makarjew-Klosters aus. Die Meister malten alttestamentarische Themen auf die Wände der Kathedrale auf rohem Putz, darunter Die Vertreibung aus dem Paradies und Der Turmbau zu Babel.

Sie stellten auch sehr seltene nicht-kanonische Geschichten (Apokryphen) über die Mutter Gottes dar (zum Beispiel ihre Eltern Joachim und Anna beim Verlassen des Tempels). Auf den Fresken sind auch Szenen aus dem Leben Christi, verschiedene Heilige und sogar der Wohltäter des Klosters, Zar Alexej Michailowitsch, zu sehen.

The Shchusev Museum of Architecture The Shchusev Museum of Architecture

Die Meister stellten auch die Handlung der Apokalypse dar, was für die russische Kirchenmalerei recht selten ist. So ist zum Beispiel das Fresko Das fahle Pferd und das schwarze Pferd,das den dritten und vierten Reiter der Apokalypse darstellt, absolut einzigartig. Die Fläche aller Wandgemälde betrug etwa tausend Quadratmeter und sie waren von hohem künstlerischen Wert.

Die Geschichte der Rettung der Fresken ist so einzigartig wie die Fresken selbst. Im Dezember 1939 fuhren die Mitarbeiter des Architekturmuseums der Akademie für Architektur der UdSSR nach Kaljasin zu dem Kloster, das bereits für den Abriss vorbereitet war.

The Shchusev Museum of Architecture The Shchusev Museum of Architecture

Bei dreißig Grad Frost in einem ungeheizten und dunklen Gotteshaus entfernten diese Leute den ganzen Winter bis Februar 1940 heldenhaft die Fresken von den Wänden. Sie taten dies auf folgende Weise: Sie schnitten eine 6-8 cm breite Furche um den Umfang der Bilder und lösten dann langsam mit Hämmern den Putz mit den Bildern vom Mauerwerk. An der Außenseite wurden Schilde mit Gaze angebracht und die entfernten Fresken wurden vorsichtig auf den Boden gelegt.

The Shchusev Museum of Architecture The Shchusev Museum of Architecture

The Shchusev Museum of Architecture The Shchusev Museum of Architecture

Anschließend wurden die Fragmente auf Planen mit einem Boot an das andere Ufer der Wolga transportiert – in den nicht überfluteten Teil von Kaljasin. Dort, in der warmen Epiphanias-Kirche, wurden die Bilder auf einen neuen Sockel montiert und die brüchigen Teile zusammengeklebt.

The Shchusev Museum of Architecture The Shchusev Museum of Architecture

Fachleute unter der Leitung des Restaurators Pawel Jukin retteten 150 Quadratmeter der Gemälde. Der größte Teil der Fresken wurde in die Sammlung des Architekturmuseums gebracht, die restlichen Fragmente wurden an andere Museen und Depots verschickt.

The Shchusev Museum of Architecture The Shchusev Museum of Architecture

Jahrzehntelange Restaurierungsarbeiten

Wegen des Krieges wurden die Fresken nie ausgestellt – sie blieben in den Gewölben, befestigt auf Holzgittern. Erst mehr als 20 Jahre später wurde mit der Restaurierung begonnen. Ein neues Restauratorenteam entfernte in den Jahren 1967-74 Schmutz und Schimmel von den Fresken. Es stellte sich auch heraus, dass Jukin und sein Team beschädigte Fragmente der Wandmalereien übermalt hatten, um sie für die Ausstellung besser aussehen zu lassen. Die neuen Restauratoren entfernten alle diese Veränderungen.

The Shchusev Museum of Architecture The Shchusev Museum of Architecture

Später stellte sich heraus, dass in den 1940er Jahren ein Kleber auf Mehlbasis zur Konservierung der Wandmalereien verwendet worden war, wodurch die Oberfläche biokontaminiert wurde. Außerdem traten Abplatzungen und Risse auf. In den 1980er Jahren begann eine neue mehrjährige Phase der sorgfältigen Restaurierung unter der Leitung von Wladimir Buroj.

2020 wurden die geretteten Fresken erstmals in großem Umfang für die Öffentlichkeit ausgestellt. Und Kaljasin. Fresken des überfluteten Klosters ist nun Teil der Dauerausstellung des Museums für Architektur „A. W. Schtschusjew“ in Moskau.

The Shchusev Museum of Architecture The Shchusev Museum of Architecture

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.